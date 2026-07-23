10 minh tinh được yêu thích nhất Trung Quốc

Cao Viên Viên nhiều năm lọt top Nữ thần được khao khát nhất Trung Quốc. Nữ diễn viên có vẻ đẹp sang trọng, trí thức, thanh nhã, quyến rũ trở thành người tình trong mộng của khán giả nhiều năm. Cô nổi tiếng với vai Chu Chỉ Nhược trong phim Ỷ thiên đồ long ký bản năm 2003, sau đó còn loạt phim đình đám khác như Giấc mơ Thượng Hải, Tình yêu chốn thị thành, Let's Get Married, Tân thiên long bát bộ... Sau khi kết hôn, Cao Viên Viên không vướng scandal nên độ thiện cảm của công chúng với cô rất ổn định.