10 loại cây trồng trước nhà cực hợp: Hàng xóm nhìn thấy sẽ phải gọi điện ngay cho bạn

Cửa trước của bạn tạo nên ấn tượng cho toàn bộ ngôi nhà. Vậy tại sao bạn vẫn còn trưng bày những chậu hoa cúc mua ở siêu thị đã héo úa từ ba mùa trước? Đã đến lúc nâng cấp rồi.

Dù bạn đang mơ về vẻ tinh tế Địa Trung Hải, yêu thích nét duyên dáng của phong cách đồng quê, hay khao khát sự ấn tượng đậm chất nhiệt đới, luôn có một loại cây (hoặc vài loại) hoàn hảo đang chờ để biến lối vào nhà bạn từ đơn điệu thành thiên đường xanh. Một số cây sẽ chào đón khách bằng làn hương quyến rũ, số khác mang đến cấu trúc và vẻ sang trọng quanh năm, và một vài “ngôi sao đa năng” thậm chí còn cung cấp thảo mộc tươi cho căn bếp của bạn.

Dưới đây, tạp chí Pháp Elle Decor đã tuyển chọn một bộ sưu tập những loại cây trang trí trước cửa nhà cực kỳ nổi bật, đủ để khiến hàng xóm phải gọi điện thoại cho bạn để hỏi chỗ mua những loại cây này.

Cẩm tú cầu (hydrangea)

Nếu bạn muốn tạo dấu ấn mạnh mẽ cho lối vào nhà, cẩm tú cầu là một lựa chọn tuyệt vời. Những bụi cây ấn tượng này có các chùm hoa khổng lồ và mang đến bảng màu vô cùng rực rỡ. Để cây phát triển tốt, hãy đặt chúng ở nơi có nắng buổi sáng và bóng râm buổi chiều, đồng thời giữ độ ẩm ổn định. Điểm tuyệt vời nhất? Chúng là cây lâu năm, nghĩa là sẽ nở hoa trở lại hết năm này qua năm khác. Bạn có thể trồng chúng trong các chậu lớn đặt hai bên lối vào để tạo sức hút ngay lập tức, hoặc để chúng phát triển tự nhiên ở các bồn cây dọc lối đi.

Cây ô liu (olive tree)

Bạn muốn lối vào nhà có phong cách sang trọng kiểu Địa Trung Hải? Một (hoặc hai) cây ô liu sẽ làm được điều đó. Chúng phát triển rất tốt trong chậu, cực kỳ phù hợp để tạo khung cho lối vào. Hãy đặt cây ở vị trí nhiều nắng, hướng nam, nơi chúng có thể nhận ít nhất sáu giờ nắng mỗi ngày. Chúng gần như không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần thoát nước tốt và tưới nước thỉnh thoảng. Để có lối vào ấn tượng nhất, hãy chọn các giống như Arbequina hoặc Picholine trồng trong những chậu đất nung cỡ lớn.

Hoa nhài sao (star jasmine)

Hãy khiến lối vào nhà bạn trông thật bình yên (và thơm ngát như thiên đường). Hoa nhài sao có thể được uốn cho leo duyên dáng quanh khung cửa, đổ xuống từ giỏ treo, hoặc trồng làm thảm phủ tinh tế gần cửa ra vào. Những bông hoa trắng tinh khiết hình cánh quạt nở rộ từ cuối xuân đến suốt mùa hè, lan tỏa hương thơm sang trọng trong không khí. Khi đã ổn định, loài cây leo ngọt ngào này khá dễ chăm sóc và phát triển tốt cả dưới ánh nắng đầy đủ lẫn bóng râm bán phần.

Lá gấm (coleus)

Lá gấm là một bữa tiệc cho đôi mắt và mang lại sự thỏa mãn gần như tức thì, vì chúng phát triển nhanh đến mức có thể biến lối vào từ đơn giản thành rực rỡ chỉ trong vài tuần. Trước đây thường là cây ưa bóng râm, nhưng nhiều giống hiện đại có thể chịu được ánh nắng trực tiếp. Trồng chúng trong đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và giữ ẩm đều. Hãy kết hợp nhiều giống trong chậu để tạo hiệu ứng ấn tượng tối đa, hoặc tạo nên một “tấm thảm sống động” dọc lối đi.

Hoa nhài tây (gardenia)

Với chiều cao và độ rộng khoảng 1,2–1,8 mét, hoa nhài tây có kích thước lý tưởng để tạo điểm nhấn mà không làm lối vào trở nên quá tải. Những cây sang trọng này có lá xanh đậm bóng mượt và những bông hoa kép màu trắng ngà tỏa hương ngọt ngào. Trồng chúng trong chậu lớn với đất có tính axit (pH 5,0–6,5) và bón phân đều đặn trong mùa sinh trưởng. Đặt chúng trong những chậu trang trí hai bên lối vào, bạn sẽ có lời chào đón thơm ngát nhất khu phố.

Hoa oải hương Anh (English lavender)

Oải hương Anh được xem là tiêu chuẩn vàng — và là lựa chọn “đáng tiền” nhất. Giống cổ truyền này được coi là một trong những loại oải hương cho tinh dầu tốt nhất, rất phù hợp cho những ai mơ ước tự làm túi thơm. Tán lá xanh bạc mang lại vẻ đẹp quanh năm, còn những chùm hoa tuyệt đẹp sẽ nở rộ vào đầu mùa hè và thường nở lại vào đầu mùa thu nếu được cắt tỉa đúng cách. Trồng chúng ở nơi đất thoát nước tốt và đầy nắng, bạn sẽ được đền đáp bằng hương thơm quyến rũ và hoa nở rực rỡ.

Cọ Majesty (Majesty palm)

Cọ Majesty mang đến vẻ hào nhoáng như khu nghỉ dưỡng và lại khá dễ thích nghi. Những cây xanh thanh lịch này có thể đạt chiều cao ấn tượng, tạo nên một lối vào hoành tráng như đang “nghỉ hè ở Saint-Tropez” (dù thực tế có thể không phải vậy). Đặt chúng trong các chậu lớn ở nơi có nhiều ánh sáng gián tiếp mạnh. Cọ Majesty cần độ ẩm ổn định nhưng rất ghét úng nước, vì vậy hệ thống thoát nước tốt là điều bắt buộc. Tưới nước khi lớp đất trên cùng khoảng 2–3 cm đã khô, có thể là một hoặc hai lần mỗi tuần tùy theo khí hậu.

Cây hương thảo (rosemary)

Hương thảo vừa đẹp vừa hữu dụng. Trong nhà bếp, những chiếc lá hình kim của nó có thể nâng tầm mọi món ăn, từ khoai tây nướng đến thịt nướng. Ngoài giá trị ẩm thực, đây còn là chất xua đuổi bướm đêm tự nhiên và tinh dầu của nó có thể dùng trong các sản phẩm tẩy rửa tự làm tại nhà. Trồng loại cây đa năng này ở nơi đầy nắng với đất thoát nước tốt, bạn sẽ có được cấu trúc đẹp quanh năm và nhiều đợt ra hoa.

Hoa thu hải đường (begonia)

Thu hải đường rất đẹp, dễ chăm sóc và có khả năng “tự làm sạch”. Trồng chúng trong đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, và chúng sẽ nở hoa liên tục suốt mùa hè đến đầu mùa thu. Chúng rất phù hợp để trồng trong chậu hay giỏ treo.

Hoa giấy (bougainvillea)

Hoa giấy mang đến màu sắc rực rỡ với những bông hoa nổi bật, tạo nên màn trình diễn thẳng đứng ấn tượng và thu hút mọi ánh nhìn. Trồng chúng trong đất thoát nước tốt, và cho chúng một điểm tựa chắc chắn để leo như giàn hoặc tường. Tưới nước đẫm nhưng không thường xuyên; hãy để đất khô nhẹ giữa các lần tưới để khuyến khích cây ra nhiều hoa hơn và hạn chế phát triển lá. Cây nở hoa suốt mùa xuân, hè và thu, mang đến một lời chào đón tinh tế cho ngôi nhà của bạn.