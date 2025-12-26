10 loại cây thơm nức mũi, trồng trước nhà dịp Tết thì miễn chê

Lối vào chính là nơi tạo ấn tượng đầu tiên về căn nhà của bạn. Mỗi khi Tết đến xuân về, ai ai cũng muốn trang hoàng cho căn nhà có một lối vào thật lộng lẫy, rực rỡ, sẵn sàng chào đón khách đến thăm.

Nên trồng cây gì trước nhà là thắc mắc của nhiều gia chủ. Mặc dù bạn có thể sẽ ưu tiên chọn những loại cây có màu sắc rực rỡ, nhưng đừng quên rằng hương thơm cũng có tác dụng rất tuyệt vời. Chỉ với một vài chậu cây có mùi dễ chịu và lan tỏa, bạn có thể khiến khách đến nhà chơi dịp Tết có một ấn tượng khó phai.

Theo tạp chí thiết kế nhà cửa và trang trí nội thất Veranda, dưới đây là 10 loài cây có hương thơm nhất được rất nhiều người thích trồng trước nhà, giúp chào đón khách bằng mùi hương ngọt ngào nhất.

Cây hoa hồng hybrid tea

Loại hoa hồng này có thể khiến bạn và các vị khách phải dừng lại không chỉ bởi vẻ đẹp rực rỡ mà còn bởi hương thơm nồng nàn của nó. Hoa hồng Hybrid Tea có vô số giống và mùi hương khác nhau. Những giống nổi bật về độ thơm bao gồm Sunbelt Savannah và Earth Angel Parfuma.

Cây tử đinh hương

Hoa tử đinh hương có mùi hương ngọt ngào, đẹp không kém gì sự thơm ngát của nó. Hoa nở với nhiều sắc độ từ trắng đến tím đậm, trong đó màu tím được biết đến là có hương thơm đậm nhất.

Cây hoa thụy hương

Loại cây bụi thường xanh này có thể chưa nằm trong danh sách quen thuộc của bạn, nhưng thực sự rất đáng để trồng. Những bông hoa trắng pha hồng của nó tỏa ra mùi hương tươi sáng, nổi tiếng với khả năng lưu hương lâu. Nhiều người đặc biệt yêu thích việc trồng thụy hương trong chậu gần lối vào hoặc đặt trong những khu vườn nhỏ.

Cây hương thảo

Chỉ cần khẽ chạm vào cây hương thảo, bạn đã có thể cảm nhận được mùi hương tuyệt vời lan tỏa trong không khí, khiến không gian trở nên tươi mát hơn. Màu xanh đậm của lá mang đến vẻ đẹp như cây thường xanh quanh năm. Hương thảo cũng là một trong những loại cây rất hợp để trồng ở bậu cửa sổ. Bạc hà là một loại cây thân thảo khác cũng có mùi thơm dễ chịu, và điểm cộng là cả hương thảo lẫn bạc hà đều có thể dùng trong nấu ăn.

Cây dạ lan hương

Gắn liền với mùa xuân, hương thơm của dạ lan hương dành cho những ai yêu thích mùi hương hoa nồng nàn. Những bông hoa hình nón này có mùi rất mạnh — chỉ cần một ít là đã đủ tạo ấn tượng.

Cây hoa nhài tây

Hoa nhài tây là loài hoa được yêu thích trong vườn, nhưng các chuyên gia đặc biệt thích ý tưởng mang mùi hương say đắm của chúng đến trước cửa nhà hoặc khu vực hiên. Một cây được tạo dáng trong chậu là lựa chọn gọn gàng và tinh tế hơn so với cây bụi trồng truyền thống.

Cây hoa oải hương

Với những bông hoa tím nhỏ xinh và mùi hương dịu nhẹ, loài cây lâu năm này rất dễ trồng và ưa nắng nóng mùa hè. Hãy trồng oải hương trong chậu cùng với cây xô thơm hoặc những loại cây có sắc xám, hoặc trồng dọc lối đi như một loài cây viền được yêu thích.

Cây hoa nhài sao

Nhài sao là loài dây leo phát triển nhanh, với những bông hoa trắng nhỏ hình ngôi sao, mang lại mùi hương quyến rũ cho cả khu vực hiên nhà lẫn lối vào.

Cây hoa lan Nam Phi

Có đủ màu sắc rực rỡ như cầu vồng, hoa lan Nam Phi nổi tiếng với mùi hương nhẹ nhàng, không quá nồng, thường được mô tả là hương trái cây với chút sắc cam chanh (nhiều người cho rằng chúng có mùi giống ngũ cốc).

Cây hoa ngàn sao

Loài cây này có các cụm hoa nhỏ mọc sát nhau và phát triển thấp sát mặt đất, khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp để trồng trong chậu hoặc dùng làm cây viền trang trí.