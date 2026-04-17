10 loại cây nên để ở bàn làm việc

Lam Chi |

Một chậu cây nhỏ đặt trên bàn làm việc không chỉ giúp không gian bớt khô cứng mà còn tạo cảm giác dễ chịu hơn trong suốt ngày dài.

Theo Times of India, nhiều loại cây cảnh mini có thể thích nghi tốt trong môi trường văn phòng, đồng thời hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí, giảm căng thẳng và tăng độ tập trung.

Trong nhịp sống bận rộn, những loại cây ít cần chăm nhưng vẫn xanh tốt là lựa chọn phù hợp với dân văn phòng. Dưới đây là 10 loại cây thường được gợi ý đặt trên bàn làm việc.

1. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây quen thuộc nhất trong không gian công sở. Cây nổi bật nhờ khả năng thích nghi tốt với điều kiện thiếu sáng, không cần tưới quá thường xuyên và phù hợp với những người bận rộn. Ngoài ưu điểm dễ chăm, lưỡi hổ còn được biết đến với khả năng hỗ trợ làm sạch không khí.

2. Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây được nhiều người ưa chuộng nhờ vẻ ngoài hiện đại với lá xanh bóng, dày và gọn. Cây có thể chịu được điều kiện ánh sáng yếu, ít cần chăm sóc và vẫn sống tốt ngay cả khi đôi lúc bị “bỏ quên”. Loại cây này còn góp phần lọc bớt một số chất ô nhiễm thường gặp trong không khí trong nhà.

3. Cây trầu bà

Trầu bà là lựa chọn linh hoạt cho bàn làm việc vì có thể thích nghi với nhiều mức ánh sáng khác nhau. Cây dễ nhân giống, có thể để rủ xuống hoặc cho leo tùy cách bài trí. Không chỉ tạo cảm giác mềm mại cho góc làm việc, trầu bà còn là loại cây được ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí.

4. Cỏ lan chi

Lan chi thường được đánh giá cao nhờ khả năng loại bỏ một số chất ô nhiễm phổ biến trong không gian kín như formaldehyde hay xylene. Cây cũng khá dễ chăm, thỉnh thoảng còn cho hoa trắng nhỏ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng trên bàn hoặc kệ làm việc.

5. Cây sen đá

Sen đá phù hợp với những người thường quên tưới cây. Loại cây này có nhiều hình dáng, kích thước khác nhau, không chiếm nhiều diện tích và mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại cho bàn làm việc. Nhờ khả năng chịu hạn tốt và nhu cầu chăm sóc thấp, sen đá là lựa chọn phổ biến trong các văn phòng bận rộn.

6. Cây nha đam

Nha đam không chỉ là cây cảnh để bàn mà còn được biết đến với phần gel có thể dùng để làm dịu các vết bỏng nhẹ hoặc trầy xước nhỏ trên da. Bên cạnh đó, cây cũng được nhắc đến như một loại cây có ích cho môi trường trong nhà. Với hình dáng gọn, khỏe và dễ trồng, nha đam phù hợp với những ai muốn vừa trang trí bàn làm việc vừa có thêm một loại cây hữu ích trong sinh hoạt hằng ngày.

7. Cây lan ý

Lan ý mang lại cảm giác thanh nhã nhờ lá xanh đậm và hoa trắng nổi bật. Đây là một trong những loại cây có hiệu quả trong việc hỗ trợ loại bỏ chất ô nhiễm, độc tố trong không khí. Bên cạnh đó, cây còn được cho là giúp tạo không gian thư giãn hơn, từ đó góp phần giảm cảm giác căng thẳng, lo âu trong môi trường làm việc.

8. Cây phát tài núi

Phát tài núi là cây văn phòng khá phổ biến nhờ dễ thích nghi và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Cây sống được trong điều kiện ánh sáng thấp, đồng thời hỗ trợ lọc bớt độc tố trong không khí.

9. Trầu bà lá tim

Trầu bà lá tim là loại cây dễ sống, thích nghi tốt với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Ngoài khả năng tạo mảng xanh mềm mại cho góc làm việc, trầu bà lá tim còn được đánh giá cao ở khía cạnh hỗ trợ thanh lọc không khí trong nhà.

10. Cây cọ lá tre

Cây cọ lá tre là loại cây có tán lá mềm, xòe nhẹ, mang đến cảm giác nhiệt đới và thư giãn cho văn phòng. Dù tạo ấn tượng tươi mát, cây lại không quá khó chăm và vẫn có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Cọ lá tre cũng góp phần làm sạch không khí, giúp không gian làm việc trở nên dễ chịu và thân thiện hơn.

Nguồn: Times of India

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

