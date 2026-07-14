1 việc tưởng không tốt nhưng giải tỏa áp lực tức thì mà cơ thể bạn đang cầu cứu mỗi ngày

Thay vì cảm thấy có lỗi vì lỡ ợ hơi chốn đông người, chúng ta nên biết ơn vì phản xạ này vẫn hoạt động tốt.

Ợ hơi – Phản xạ tự nhiên cần được 'trân trọng'

Nhiều người thường cảm thấy ái ngại hoặc phải lên tiếng xin lỗi mỗi khi vô tình ợ hơi nơi đông người. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, đây là một phản xạ sinh lý rất đáng trân trọng.

Giá trị của việc ợ hơi nằm ở chỗ nó cho phép không khí tích tụ bên trong dạ dày được thoát ngược lên thực quản một cách nhanh chóng. Nếu không thể ợ, lượng khí này sẽ buộc phải di chuyển qua một hành trình dài và gian nan dọc theo toàn bộ hệ thống đường ruột để thoát ra bằng đường dưới (trung tiện). Do đó, một cái ợ hơi kịp thời chính là giải pháp giải phóng áp lực cơ thể hiệu quả nhất.

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Cách xử lý cơn chướng bụng, đầy hơi

Ngược lại với ợ hơi, tình trạng dư thừa khí trong đại tràng – hệ quả của quá trình vi khuẩn lên men thức ăn thừa – lại phức tạp và gây nhiều phiền toái hơn. Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, các chuyên gia khuyến nghị hai giải pháp:

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Tư thế "phủ phục": Quỳ trên sàn, cúi gập người về phía trước, hai tay duỗi thẳng và đẩy hông lên cao. Sự thay đổi cấu trúc bên trong đại tràng lúc này sẽ giúp giải phóng lượng lớn khí kẹt.

Tư thế "co gối áp ngực": Nằm ngửa trên sàn, lần lượt nhấc từng chân rồi gập cả hai đầu gối kéo về phía mặt càng gần càng tốt.

Tuy nhiên nếu bạn ợ hơi nhiều kèm những dấu hiệu sau thì cần phải đi khám

Nôn mửa đột ngột: Nếu ợ hơi liên tục xảy ra, kèm theo buồn nôn và nôn nhiều có thể báo hiệu tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp bụng sưng lên và đau đớn có thể là do tắc ruột và bạn cần đến bệnh viện ngay.

Bụng căng phồng: Bụng căng phồng có thể do nuốt quá nhiều không khí. Tuy nhiên, khi bạn đầy hơi quá mức và cảm thấy đau, đây có thể là một triệu chứng khác của tắc nghẽn/ Nếu bạn đã áp dụng các phương pháp thông thường như ợ hơi không thuyên giảm và bắt đầu nôn mửa thì nên đến bệnh viện kiểm tra.

Đau nhói ở xương sườn: Thoát vị hoành (thoát vị gián đoạn) là bệnh lý nội tạng trong khoang bụng (dạ dày, ruột...) nhô lên trên và thoát một phần vào khoang ngực. Tình trạng này có thể gây ra chứng ợ hơi tái diễn, khiến người bệnh rất khó chịu. Trường hợp khối thoát vị cắt đứt nguồn cung cấp máu cho phần còn lại của bụng cần phải phẫu thuật khẩn cấp vì người bệnh có thể gây tử vong nếu không được điều trị.

Cổ họng nóng rát: Nếu bạn ợ hơi nhiều sau bữa ăn và cảm thấy nóng rát ở ngực thì có thể bạn bị trào ngược dạ dày thực quản. Ợ hơi là một trong những triệu chứng phổ biến của trào ngược axit.

Ợ hơi kèm các dấu hiệu khác: Ợ hơi xảy ra với các vấn đề tiêu hóa khác bao gồm tiêu chảy, táo bón, xì hơi... có thể cho thấy tình trạng tiềm ẩn như hội chứng ruột kích thích, không dung nạp lactose hoặc nhạy cảm với thức ăn. Người bệnh nên chia sẻ với bác sĩ các dấu hiệu đang gặp phải để có biện pháp điều trị phù hợp.

Nguồn: The telegraph