1 trường đại học cấp học bổng cho sinh viên có bố, mẹ, anh, chị ruột làm trong ngành giáo dục và lực lượng quân đội, công an

Đây là 2 trong 13 chính sách thuộc Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính trị giá 55 tỷ đồng mà nhà trường dành cho tân sinh viên khóa K20.

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) chính thức triển khai 2 chính sách học bổng dành riêng cho con em ngành giáo dục và con em lực lượng quân đội, công an. Đây là 2 trong 13 chính sách thuộc Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính trị giá 55 tỷ đồng mà nhà trường dành cho tân sinh viên khóa K20.

Chính sách dành riêng cho gia đình ngành giáo dục

Xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng những người đang cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", Trường Đại học Đại Nam triển khai Học bổng Giáo dục dành cho con hoặc anh, chị, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trên toàn quốc trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Học bổng áp dụng đối với tân sinh viên là con hoặc anh, chị, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS, Tiểu học trên toàn quốc, có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên.

Chính sách áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Đại Nam, ngoại trừ Y khoa, Dược học và Điều dưỡng. Những thí sinh đáp ứng điều kiện sẽ được hưởng học bổng tương đương 10% học phí toàn khóa học.

Khác với nhiều chương trình hỗ trợ chỉ trao một lần khi nhập học, Học bổng Giáo dục được triển khai theo hình thức xét duy trì từng học kỳ. Học bổng bắt đầu được áp dụng từ học kỳ II năm thứ nhất. Để tiếp tục được hưởng chính sách, sinh viên cần đạt điểm trung bình học bổng (bao gồm điểm trung bình học tập và điểm khen thưởng) từ 5,0/10 trở lên.

Theo PGS.TS. Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, mỗi chính sách học bổng đều được xây dựng trên quan điểm lấy người học làm trung tâm.

"Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các gia đình, đặc biệt là những gia đình đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, để nhiều học sinh có cơ hội tiếp cận môi trường đại học chất lượng, phát huy năng lực và tự tin xây dựng tương lai", bà Giang chia sẻ.

Chính sách tri ân cho gia đình quân đội, công an

Bên cạnh Học bổng Giáo dục, Trường Đại học Đại Nam còn triển khai Học bổng Quân đội - Công an dành cho tân sinh viên là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ đang công tác hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, đáp ứng các điều kiện của nhà trường.

Những thí sinh đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 10% học phí toàn khóa học, áp dụng trong suốt thời gian đào tạo chính thức.

Theo đại diện nhà trường, chính sách không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đại diện nhà trường cũng cho biết, nhiều học sinh là con em quân nhân, công an sở hữu tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng. Đây là những phẩm chất quan trọng để phát triển trong môi trường đại học cũng như trong sự nghiệp sau này.

Thông qua Học bổng Quân đội - Công an, nhà trường mong muốn đồng hành cùng các em trên hành trình chinh phục tri thức, phát huy năng lực và xây dựng sự nghiệp bằng năng lực thực chất.

Quỹ học bổng 55 tỷ đồng cùng nhiều chính sách đồng hành

Ngoài Học bổng Giáo dục và Học bổng Quân đội - Công an, hiện trường đại học Đại Nam còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khác như: Học bổng Tài năng với học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa) kèm hỗ trợ sinh hoạt phí 120 triệu đồng/năm, tổng giá trị từ 360-720 triệu đồng tùy ngành đào tạo; học bổng bán phần trị giá 50% học phí toàn khóa; Học bổng Khuyến tài (50% - 100% học phí toàn khóa học), Học bổng Giáo dục (10% học phí toàn khóa học) dành cho con em cán bộ ngành giáo dục, Học bổng Tiếp sức (20% học phí toàn khóa học) dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Học bổng Tri ân (10% học phí toàn khóa học) dành cho con cháu liệt sĩ, thương binh, Học bổng Người Đại Nam (30% học phí toàn khóa học), Học bổng Y tế (20-30 triệu đồng), Học bổng Nhà Tài chính Tương lai (50% học phí học kỳ I), Học bổng Doanh nghiệp (50% học phí học kỳ I), Học bổng Tài năng Tiếng Anh (50% học phí học kỳ I), Học bổng Tài năng Thể thao ( từ 10% - 50 % - 100% học phí toàn khóa học) và Học bổng Bệ phóng Công nghệ (tăng 01 laptop/sinh viên).

Đầu tư chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội việc làm

Song song với các chính sách học bổng, Đại học Đại Nam tiếp tục đầu tư cho chất lượng đào tạo theo chiến lược "Giảng đường khai mở - Doanh nghiệp đồng hành - Công nghệ tăng tốc".

Sinh viên được học tập trong hệ thống phòng Lab, phòng mô phỏng, trung tâm thực hành và xưởng chuyên ngành hiện đại; tham gia thực tập tại mạng lưới gần 1.000 doanh nghiệp trong nước và hơn 100 doanh nghiệp quốc tế ngay từ những năm đầu đại học. Nhà trường cũng triển khai mô hình đào tạo theo chuẩn OBE (Outcome-Based Education), lấy năng lực đầu ra làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ giữa chương trình đào tạo với yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Theo kết quả khảo sát năm học 2025-2026, 95% sinh viên Đại học Đại Nam có việc làm sau tốt nghiệp, nhiều sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng trước khi nhận bằng. Đồng thời, 100% sinh viên được kết nối với doanh nghiệp và cơ hội việc làm trước khi tốt nghiệp.

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 56 chương trình đào tạo thuộc 6 nhóm lĩnh vực gồm Khoa học sức khỏe; Công nghệ - Kỹ thuật; Kinh tế - Kinh doanh; Khoa học xã hội và nhân văn; Ngôn ngữ; Mỹ thuật và Thiết kế.

Bên cạnh Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính trị giá 55 tỷ đồng, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều chính sách đồng hành như cam kết không tăng học phí trong toàn khóa, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp kết nối thực tập và việc làm, tổ chức học kỳ quốc tế và phát triển môi trường học tập hiện đại, năng động. Với thông điệp "Bật bản sắc - Sáng hành trình", Đại học Đại Nam hướng tới việc tạo điều kiện để mỗi sinh viên phát huy thế mạnh riêng, phát triển năng lực thực chất và sẵn sàng bước vào thị trường lao động với bản lĩnh nghề nghiệp.