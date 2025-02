1 thói quen không tốn kém, ai cũng có thể áp dụng giúp gia tăng 15 năm tuổi thọ: Không phải tập thể dục hay ăn kiêng

Theo Daily Mail, một nghiên cứu lớn do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho thấy những người lớn uống đủ nước sẽ sống thọ hơn và ít có khả năng mắc các bệnh mãn tính. Kết quả này dựa trên khảo sát hơn 11.000 người trên 30 tuổi về nồng độ natri trong máu. Theo đó nồng độ natri trong máu là lượng natri so với thể thể tích nước trong máu. Tăng natri máu phản ánh thiếu hụt tổng lượng nước cơ thể nhiều hơn tổng lượng natri.

Qua phân tích, các nhà nghiên cứu phát hiện những người lớn có mức độ natri càng cao, càng có tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính như suy tim, đột quỵ… Con số này cao hơn 64% so với người có mức độ natri ở ngưỡng trung bình.

Các chuyên gia thực hiện khảo sát trên nhấn mạnh việc uống đủ nước có thể kéo dài tuổi thọ của một người lên đến 15 năm. Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Natalia Dmitrieva đến từ Viện Y tế quốc gia (NIH) khẳng định: “Kết quả nghiên cứu cho thấy việc cung cấp đủ nước cho cơ thể có thể làm chậm quá trình lão hoá và kéo dài cuộc sống không bệnh tật”.

Nghiên cứu trên không nêu rõ cần uống bao nhiêu nước là đủ. Song theo hướng dẫn của y tế Hoa Kỳ, nam giới và phụ nữ nên uống tới 3 lít nước/ngày, tương đương với 8 cốc nước. Ngoài nước lọc, sữa ít béo và đồ uống không đường, bao gồm trà và cà phê đều được tính.

Việc bạn không uống đủ nước là nguyên nhân dẫn đến một số triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, và đau đầu. Uống ít nước trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề khác như táo bón, sỏi thận và sạm da.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng nhất, mất cân bằng chất điện giải như kali hoặc natri do mất nước có thể gây ra co giật và co thắt cơ.

Thực tế, những người dân ở vùng xanh, nơi có dân số sống thọ nhất thế giới coi nước uống là một phần trong thói quen hàng ngày. Khi được hỏi những người sống lâu nhất trên thế giới uống gì, người sáng lập Blue Zones, Dan Buettner, nói: "Thật dễ dàng, nước sạch là thức uống trường thọ tốt nhất trên trái đất".

Tuy nhiên để tận dụng tốt loại “tiên dược”, bạn nên uống nước một cách khoa học. Dưới đây là một số lưu ý của người Nhật khi uống nước giúp giữ gìn sức khoẻ và sống lâu.

1. Không uống nước trong khi ăn

Nếu bước vào một nhà hàng phương Tây, bạn thường sẽ nhận được một cốc nước lọc kèm đá cỡ lớn. Tuy nhiên ở Nhật Bản bạn sẽ nhận được một cốc nước rất nhỏ, thậm chí không có. Lý do là bởi người Nhật cho rằng nước gây tổn hại cho tiêu hóa, khiến cơ thể khó lĩnh hội thức ăn.

Uống nước trong lúc ăn sẽ khiến nước bọt của bạn bị pha loãng, ảnh hưởng đến dịch tiêu hóa trong dạ dày. Hệ quả, khả năng tiếp nhận tín hiệu tiêu hóa của dạ dày sẽ trở nên yếu hơn, dễ gây ra hiện tượng đầy bụng.

Khi nước bọt bị pha loãng, dịch vị cũng vậy, nghĩa là nồng độ acid trong ruột sẽ giảm đi. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, khiến khả năng hấp thụ vitamin và dưỡng chất giảm hẳn đi.

Thêm nữa uống nước trong lúc ăn còn khiến bạn tăng thêm vài lạng so với bình thường. Đây là một tin khá xấu, bởi lẽ khi cơ thể không tiêu hóa được hoàn toàn thực phẩm nạp vào, nó sẽ chuyển hóa chúng thành chất béo và khiến số cân ấy áp thẳng vào bề ngoài.

2. Uống từng ngụm nhỏ

Nhiều người chỉ uống nước khi khát và có xu hướng uống nước nhanh để tiết kiệm thời gian và kịp thời bổ sung nước cho cơ thể. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm.

Uống nước quá nhanh sẽ khiến cơ thể nuốt nhiều khí lạnh, dễ gây nấc cụt, chướng bụng. Vì vậy, phương pháp uống nước tốt nhất chính là ngậm nước trong miệng trước rồi mới uống từ từ.

3. Uống nước trước khi đánh răng

Thời điểm tốt nhất để uống nước là trước khi đánh răng, đó là "cú đấm nước" buổi sáng để làm sạch hệ tiêu hóa. Tuy nhiên với điều kiện bạn cần phải đánh răng trước khi đi ngủ tối hôm trước để đảm bảo khoang miệng giờ đây có nhiều lợi khuẩn.

Sau một đêm ngủ dài, enzym amylase ở nước bọt tiết ra, kháng thể IgA trong nước bọt sẽ giúp cho đường tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, lúc này nước bọt sẽ có môi trường kiềm cùng lợi khuẩn, giúp dạ dày của chúng ta được trung hòa bớt 1 phần axit.

Liều lượng nước nên uống vào buổi sáng nên là 300-500ml nước ấm.

4. Đứng thẳng khi uống nước vào buổi sáng

Khi vừa ngủ dậy, chúng ta nên uống ở tư thế đứng. Thực tế, đây cũng là phương pháp uống nước được người Nhật áp dụng, gọi là phương pháp làm sạch đường tiêu hóa, kích thích đại tiện. Ngoài buổi sáng, các thời điểm khác trong ngày nên uống nước ở tư thế ngồi. Sau khi uống nước mọi người nên kết hợp với vận động nhẹ nhàng.

(Tổng hợp)