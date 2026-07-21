1 nam diễn viên điển trai thông báo ly hôn tiểu thư tập đoàn dỏm, lừa chồng gánh nợ nghìn tỷ sau ngày cưới

3 ngày sau đám cưới, mối quan hệ của cặp đôi này đã trục trặc.

Ngày 21/7, tờ Sohu đưa tin nam ca sĩ, diễn viên Dư Văn Lạc đã thông báo ly hôn vợ thiên kim Vương Đường Vân sau 9 năm chung sống. Cặp đôi không tiết lộ nguyên nhân tan vỡ. Tuy nhiên, họ khẳng định vẫn sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con trai và con gái nên người.

Theo nguồn tin, mối quan hệ của Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân rạn nứt ngay sau ngày cưới. 3 ngày sau hôn lễ, gia đình Vương Đường Vân bị phanh phui nợ ngập đầu. Tập đoàn Á Mỹ - chuyên sản xuất thắt lưng bằng chất liệu da thật 100% - của nhà nữ người mẫu gặp khủng hoảng tài chính lớn. Cha Vương Đường Vân đầu tư sai lầm, nợ hơn 2 tỷ NDT (tương đương 7.000 tỷ đồng) và bị người của xã hội đen tới tận nhà đòi nợ. Mẹ Vương Đường Vân phải rao bán gấp 5 căn biệt thự hạng sang, với giá 200 triệu NDT (700 tỷ đồng) để cứu chồng và gia nghiệp. Vương Đường Vân giấu kín chuyện nhà họ Vương trên bờ vực suy thoái, nợ nần với Dư Văn Lạc lẫn bạn bè.

Dư Văn Lạc ly hôn bà xã tiểu thư sau 9 năm cưới. Nguồn: Weibo.

Mối quan hệ của cặp đôi rạn nứt ngay sau ngày cưới vì nhà Đường Vân bại lộ chuyện kinh doanh thua lỗ, nợ ngập đầu. Ảnh: Weibo.

Sau khi cưới tiểu thư dỏm, bị gièm pha vì nhà vợ nợ ngập đầu và có nguy cơ phải cùng Vương Đường Vân gánh nợ, Dư Văn Lạc đã phũ phàng tháo bỏ nhẫn cưới. Anh thậm chí còn thờ ơ với bà xã đang mang thai. Điều này làm Vương Đường Vân đau lòng, buồn rầu. Phải đến khi cha mẹ vợ cam kết tự xoay xở, không bắt Dư Văn Lạc trả nợ thay, nam diễn viên này mới quay ngoắt thái độ, tiếp tục cuộc hôn nhân với Vương Đường Vân. Đến năm 2023, Dư Văn Lạc đã xóa tất cả bài đăng trên Instagram của mình. Năm 2024, tài tử Bản Sắc Anh Hùng mở lại ba bài đăng liên quan đến các con. Anh và Vương Đường Vân từ đó không còn tương tác với nhau.

Kết hôn chưa đầy 3 tháng, Dư Văn Lạc đã thờ ơ với vợ mang thai, còn tháo cả nhẫn cưới. Ảnh: Sohu.

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, nổi tiếng qua các bộ phim Anh Hùng Bản Sắc, Ngộ Không Kỳ Truyện, Long Hổ Môn, Vô Gian Đạo 3... Tại showbiz Trung Quốc, Dư Văn Lạc có đời tư gây tranh cãi, được nhận xét "lắm tài nhiều tật". Nam diễn viên nhiều lần lộ chuyện ăn chơi trác táng, và có danh sách bạn gái dài dằng dặc không ai đếm xuể. Năm 2023, Dư Văn Lạc thua lỗ trong kinh doanh, mắc nợ 8.000 tỷ đồng nên phải đóng cửa căn phòng và bán lỗ nhà riêng để trả nợ.

Trong khi đó, Vương Đường Vân là người mẫu tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng, cha là người sáng lập danh nghiệp sản xuất thắt lưng nên truyền thông thường gọi cô là "thiên kim thắt lưng".

Thời trẻ, Dư Văn Lạc thuộc top mỹ nam ăn chơi, sát gái bậc nhất Cbiz. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu