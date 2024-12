1 món ăn dân dã có mặt khắp vùng quê, vừa là "thuốc bổ phổi tự nhiên", vừa tốt cho mắt, hỗ trợ giảm cân

Khoai tây không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Khi được bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn uống, khoai tây có thể đem đến những cải thiện tích cực cho cơ thể, từ cung cấp năng lượng bền vững đến hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe cơ bắp.

Duy trì năng lượng ổn định

Tiến sĩ Patricia Varacallo, một chuyên gia về y học gia đình và lối sống, đã chia sẻ trên tờ The Healthy rằng, khoai tây có khả năng duy trì mức năng lượng ổn định trong ngày. Điều này đến từ nguồn carbohydrate phức hợp có trong khoai tây, giúp giải phóng năng lượng một cách từ từ thay vì gây ra những đỉnh điểm năng lượng ngắn hạn như các loại đường đơn từ thực phẩm chế biến sẵn.

Nhờ đó, bạn có thể giảm sự phụ thuộc vào các bữa ăn nhẹ hoặc caffeine vào buổi chiều mà vẫn giữ được sự tỉnh táo và năng lượng suốt cả ngày.

Cảm giác no lâu hơn

Khoai tây chứa một lượng chất xơ đáng kể, đặc biệt nếu ăn cả vỏ (đã được làm sạch kỹ). Chất xơ trong khoai tây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng một cách hiệu quả hơn và kéo dài cảm giác no.

Việc ăn khoai tây không chỉ giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn duy trì năng lượng bền vững mà không phải ăn vặt nhiều lần trong ngày.

Hỗ trợ thư giãn cơ bắp

Theo một nghiên cứu từ Đại học Harvard được đăng tải trên tờ Eat This, Not That!, khoai tây là nguồn cung cấp kali dồi dào – một loại chất điện giải quan trọng cho sức khỏe cơ bắp. Kali giúp giữ ẩm và thư giãn các sợi cơ, hỗ trợ quá trình co giãn một cách hiệu quả.

Chỉ một củ khoai tây đã có thể cung cấp đến 20% lượng kali cần thiết mỗi ngày, khiến loại củ này trở thành một trong những thực phẩm hàng đầu theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Bảo vệ sức khỏe mắt và giảm nguy cơ ung thư phổi

Các loại khoai tây có thịt màu đỏ hoặc tím chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như carotenoid. Theo Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp Mỹ (USDA), carotenoid không chỉ giúp bảo vệ mắt khỏi các bệnh thoái hóa mà còn có khả năng làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi ở những nhóm người có nguy cơ cao.

Những lưu ý quan trọng khi ăn khoai tây

Mặc dù khoai tây có nhiều lợi ích, nhưng cách chế biến và sử dụng không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là một số điều cần chú ý:

Không ăn vỏ khoai tây khi không đảm bảo vệ sinh

Vỏ khoai tây chứa một lượng nhỏ solanine – chất có thể gây ngộ độc nếu tích tụ trong cơ thể. Do đó, hãy gọt bỏ vỏ khoai và loại bỏ các phần có mầm hoặc đốm xanh trước khi sử dụng.

Tránh ăn khoai tây có màu xanh

Khi khoai tây chuyển màu xanh, nồng độ solanine trong vỏ tăng lên mức nguy hiểm, có thể gây vị đắng và dẫn đến ngộ độc nếu ăn quá nhiều.

Không ăn mầm khoai tây

Mầm khoai tây chứa hàm lượng solanine cao hơn phần thân củ. Chỉ một lượng nhỏ solanine từ mầm cũng có thể gây buồn nôn, khó tiêu và thậm chí ngộ độc nặng trong trường hợp tiêu thụ quá mức.

Không ngâm khoai tây quá lâu

Ngâm khoai tây trong nước quá lâu sau khi cắt sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là các loại vitamin tan trong nước. Vì vậy, hãy chế biến ngay sau khi rửa sạch.

Công thức làm món khoai tây nướng phô mai

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách chế biến khoai tây vừa ngon vừa bổ dưỡng, hãy thử ngay món khoai tây nướng phô mai dê. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Nguyên liệu:

1 kg khoai tây (chọn củ vừa, hình dáng cân đối)

25g bơ lạt (đã làm tan chảy)

200g phô mai

Một vài lá bạc hà

Cách làm:

Chuẩn bị lò nướng:

Làm nóng lò ở nhiệt độ 190°C trước khoảng 10 phút. Sơ chế khoai tây:

Rửa sạch khoai tây, để ráo nước. Dùng xiên chọc vài lỗ nhỏ trên vỏ khoai để tránh bị nứt vỏ khi nướng. Nướng khoai:

Đặt khoai tây vào lò và nướng khoảng 1 giờ. Sau khi chín, dùng khăn sạch giữ nhẹ củ khoai, rồi cắt đôi theo chiều dọc. Chế biến phần nhân:

Dùng thìa múc phần thịt khoai ra bát, để lại lớp vỏ dày vừa đủ để giữ hình dạng. Trộn phần thịt khoai với phô mai và phần bơ còn lại, nghiền nhuyễn. Nướng lần hai:

Phết bơ lên phần vỏ khoai, đặt trở lại lò nướng thêm 3-4 phút. Sau đó, múc hỗn hợp khoai nghiền vào lớp vỏ và rắc phô mai lên trên. Nướng thêm 5 phút cho phô mai chảy đều. Hoàn thiện:

Lấy khoai ra khỏi lò, rắc lá bạc hà cắt nhỏ lên trên để tăng hương vị.

Lưu ý:

Chọn những củ khoai có vỏ mượt, không có đốm xanh hay mầm.

Có thể rắc thêm chút tiêu để tăng hương vị.

(Tổng hợp)