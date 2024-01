1 loại hạt ăn vặt tốt ngang insulin tự nhiên giúp hạ đường huyết, phòng chống ung thư hiệu quả: Rất sẵn ở chợ Việt

Hạt điều là một loại hạt thuộc họ Anacardium occidentale có nguồn gốc từ các khu vực ven biển của đông bắc Brazil, được trồng nhiều ở những nơi có khí hậu nhiệt đới như Ấn Độ, Srilanka, Kenya và Tanzania. Tại Việt Nam, điều được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, nhất là các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.



Không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, hay là nguyên liệu tạo nên món ăn đặc sắc, hạt điều còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời đối với sức khỏe con người. Trong hạt điều chứa rất nhiều các vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Chúng bao gồm vitamin E, K, B6, cùng với các khoáng chất như đồng, phốt pho, kẽm, magie, sắt và selen, tất cả đều rất quan trọng cho việc duy trì tốt các chức năng cơ thể.

Lợi ích đối với sức khỏe của hạt điều là vô cùng quý giá, sau đây là những lý do bạn nên bổ sung loại hạt bổ dưỡng này vào chế độ ăn uống của mình và gia đình

Kiểm soát đường huyết

Vì hạt điều có lượng đường rất thấp và không chứa cholesterol có hại nên nó an toàn cho bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra chất chiết xuất từ điều có thể cải thiện khả năng đáp ứng insulin của cơ thể và có thể chống được bệnh tiểu đường phát triển, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này giúp giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2.

Phòng chống ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hạt điều rất giàu các chất chống oxy hóa như axit anacardic, cardanol và cardols có hiệu quả cho những người trải qua điều trị u bướu và ung thư. Chất Proanthocyanidins có trong hạt điều là một nhóm flavonoid có tác dụng chống lại và ngăn chặn các tế bào ung thư phân chia. Đây là một trong những lợi ích nổi bật của hạt điều.

Giảm cân

So với chế độ ăn kiêng không ăn các loại hạt, những người ăn các loại hạt ở mức độ vừa phải, thường xuyên sẽ giảm cân nhanh hơn. Những người tiêu thụ hạt có chỉ số BMI thấp hơn những người không tiêu thụ. Đối với nghiên cứu lâm sàng, bằng chứng gần như thống nhất rằng việc đưa các loại hạt vào chế độ ăn kiêng dẫn đến ít hoặc không tăng cân. Hạt điều chứa nhiều axit béo Omega 3 góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất để đốt cháy chất béo dư thừa.

Ngăn ngừa bệnh về máu

Việc ăn hạt điều thường xuyên có thể giúp tránh các bệnh về máu. Hạt điều rất giàu đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Đồng cần thiết cho sự hấp thụ chất sắt từ đường ruột. Do đó, khi thiếu đồng, cơ thể sẽ hấp thụ ít sắt hơn. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, khiến cho các mô trong cơ thể không được cung cấp đủ oxy dễ gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, không tập trung làm việc, học tập.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Hạt điều có chứa kẽm, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch, chống nhiễm khuẩn, tổng hợp protein và chữa lành vết thương. Kẽm cực kỳ quan trọng đối với phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi cũng như những năm đầu phát triển của trẻ để duy trì một cơ thể khỏe mạnh.

Bảo vệ mắt

Trong môi trường đô thị ô nhiễm quá mức, đôi mắt thường xuyên bị tổn thương. Hạt điều có chứa một sắc tố chống oxy hóa mạnh gọi là zea xanthin. Sắc tố này được võng mạc hấp thụ dễ dàng và trực tiếp, sau đó tạo thành một lớp bảo vệ trên võng mạc để ngăn chặn tia UV có hại. Một lượng nhỏ zea xanthin giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác ở người cao tuổi, do đó giúp duy trì sức khỏe của mắt.

Hỗ trợ sức khoẻ não bộ

Hạt điều rất tốt cho não bộ vì nó giàu vitamin E - một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào não khỏi tổn thương do oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin E có thể giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và bệnh alzheimer. Hạt điều cũng chứa hàm lượng magie cao, cần thiết cho chức năng não và còn có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm.

Giảm viêm

Hạt điều chứa nhiều polyphenol và carotenoid, đó là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy, hạt điều rang có chất chống oxy hóa cao hơn, vì vậy nên chọn loại đã rang để có khả năng chống oxy hóa tốt hơn.

