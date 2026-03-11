1 loại gia vị có trong vô số thực phẩm âm thầm “nuôi” tế bào ung thư dạ dày: Không phải đường hay dầu mỡ

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Gastric Cancer, phân tích dữ liệu của hơn 470.000 người trưởng thành trong cơ sở dữ liệu UK Biobank trong gần 11 năm theo dõi cho thấy những người có thói quen luôn thêm muối vào thức ăn có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn khoảng 41% so với những người hiếm khi hoặc không thêm muối.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí BMC Medicine cho thấy lượng natri cao được xem là yếu tố quan trọng liên quan trực tiếp đến sự hình thành khối u.

Việc tiêu thụ nhiều muối có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Bình thường, lớp niêm mạc này đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ. Khi lượng muối quá cao, lớp bảo vệ trở nên dễ tổn thương hơn, khiến dạ dày dễ bị viêm và phải liên tục sửa chữa các tổn thương. Quá trình viêm và tái tạo kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Đáng chú ý, những dấu hiệu ban đầu của tổn thương niêm mạc dạ dày thường khá mơ hồ, chẳng hạn như đầy hơi, trào ngược axit, đau âm ỉ vùng thượng vị, hôi miệng hoặc nhanh no sau khi ăn. Những triệu chứng này rất giống viêm dạ dày thông thường nên nhiều người dễ bỏ qua.

Một yếu tố quan trọng khác là mối liên hệ giữa chế độ ăn mặn và vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Đây là loại vi khuẩn có thể sống trong dạ dày và được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư dạ dày. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều muối có thể làm tăng tác động gây hại của vi khuẩn HP, khiến tình trạng viêm niêm mạc dạ dày nghiêm trọng hơn và làm tăng nguy cơ ung thư.

Những thực phẩm chứa nhiều muối bao gồm nhiều món quen thuộc như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và các loại thịt chế biến sẵn. Ngoài ra, các món ăn mang về như lẩu cay, đồ nướng, món kho hoặc món xào nhiều nước tương cũng thường chứa lượng natri rất cao. Thực phẩm tiện lợi như mì ăn liền, gói gia vị hoặc nước dùng đóng gói cũng góp phần làm tăng lượng muối nạp vào cơ thể.

Theo đánh giá của Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về Ung thư (IARC), ăn khoảng 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng khoảng 18% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Những thực phẩm này thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và các hợp chất hình thành trong quá trình hun khói hoặc chế biến.

Làm thế nào để giảm lượng muối trong bữa ăn?

Các chuyên gia cho rằng việc giảm muối không chỉ dựa vào ý chí mà cần thay đổi thói quen nấu ăn và lựa chọn thực phẩm.

Một cách đơn giản là tăng hương vị món ăn bằng các loại gia vị tự nhiên như hành, gừng, tỏi, giấm hoặc chanh trước khi thêm muối. Điều này giúp món ăn vẫn đậm đà mà không cần dùng quá nhiều muối.

Ngoài ra, các loại rau củ muối chua hoặc thực phẩm lên men nên được dùng như món ăn kèm thay vì trở thành món chính trong mỗi bữa ăn. Khi đặt đồ ăn bên ngoài, nên ưu tiên các món hấp, luộc hoặc canh thanh và hạn chế các món kho, nướng hoặc xào nhiều nước sốt. Các bác sĩ cũng khuyến cáo những người thường xuyên bị đầy hơi, trào ngược axit hoặc đau dạ dày nên kiểm tra vi khuẩn Helicobacter pylori.