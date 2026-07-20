1 hãng xe điện lắp hàng nghìn trụ sạc khắp Việt Nam, giá sạc mỗi lần chỉ bằng cốc trà đá

Chỉ trong vòng 3 tháng triển khai, TMT – EGREEN đã hoàn thành 100% tiến độ lắp đặt trụ sạc giai đoạn đầu tại khu vực Miền Nam, tiến gần tới gần mục tiêu cả năm . Với mức giá sạc từ 3,6 -7,4 nghìn đồng/kWh, doanh nghiệp tuyên bố “rẻ nhất thị trường”.

Hình ảnh trạm sạc TMT – EGREEN thực tế đã lắp đặt. Ảnh: TMT.

TMT – EGREEN - công ty con của CTCP Ô tô TMT cho biết đã hoàn thành 100% tiến độ lắp đặt trụ sạc xe điện giai đoạn đầu tại khu vực Miền Nam chỉ sau 3 tháng, đồng loạt đưa các trạm sạc vào vận hành tại TP. HCM, An Giang, Kiên Giang, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Cụ thể, trong tháng 5 và tháng 6/2026, TMT – EGREEN đã nhập khẩu 570 trụ sạc để đáp ứng tiến độ lắp đặt theo yêu cầu thị trường và các chủ đầu tư. Sang tháng 7 và tháng 8/2026, doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm 160 trụ sạc, trong đó có các trụ công suất 320kW phục vụ xe tải nặng, nâng tổng số trụ tăng thêm hơn 600 trụ trong giai đoạn hai.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiến về đích 2.100 trụ trước ngày 31/12/2026. Trong dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 30.000 trụ sạc vào năm 2030.

Với mô hình này, chủ mặt bằng chỉ cần cung cấp địa điểm, còn TMT - EGREEN chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt và vận hành trạm sạc. Hai bên chia sẻ doanh thu theo sản lượng điện tiêu thụ thực tế, đối soát tự động hằng tuần. Doanh nghiệp cũng cam kết bảo hành thiết bị 5 năm và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

TMT – EGREEN cũng cho biết, từ 15/7 áp dụng mức phí dịch vụ sạc điện ưu đãi đặc biệt (đã bao gồm VAT) dành cho toàn bộ xe điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu tại Việt Nam: 3.651 VNĐ/kWh giờ thấp điểm; 4.984 VNĐ/kWh giờ bình thường và 7.436 VNĐ/kWh giờ cao điểm.

Doanh nghiệp cho biết mức phí này có lợi cho xe tải điện, xe dịch vụ và phương tiện vận hành liên tục sạc vào giờ thấp điểm giúp tối ưu chi phí trong dài hạn. Toàn bộ quy trình từ tìm kiếm trạm sạc, xác thực đến thanh toán đều được thực hiện tự động trên ứng dụng TMT – EGREEN. Người dùng chỉ cần đăng ký một lần, những lần sau có thể cắm sạc và sử dụng ngay.

TMT Group tiền thân là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), đã có gần 50 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe tải, xe thương mại tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp hiện vận hành Nhà máy Ô tô Cửu Long (Hưng Yên) với công suất thiết kế khoảng 30.000 xe mỗi năm trên một ca sản xuất, đồng thời xây dựng hệ thống đại lý phân phối rộng khắp cả nước.

Ngoài hoạt động sản xuất trong nước, TMT Group còn hợp tác với nhiều hãng ô tô quốc tế như Tata Motors, DFSK và Sinotruk. Từ năm 2023, doanh nghiệp mở rộng sang mảng xe điện khi bắt tay với liên doanh SAIC-GM-Wuling (Trung Quốc) để lắp ráp, phân phối các mẫu xe điện cỡ nhỏ hướng đến nhu cầu đi lại trong đô thị.

Phan Trang