1 dấu hiệu ung thư chết người rất dễ bị nhầm lẫn với GÀU, xin đừng "nhắm mắt làm ngơ" nữa!

Khi nói đến ung thư da, hầu hết mọi người đều nghĩ đến vùng tay, chân hay mặt, mà quên mất một nơi cũng có thể trở thành “nạn nhân” của căn bệnh này: da đầu. Theo các chuyên gia, ung thư da đầu là dạng ung thư da đặc biệt, xảy ra khi các tế bào trên da đầu tăng sinh mất kiểm soát.

So với các vị trí khác, ung thư da đầu nguy hiểm hơn vì khó phát hiện sớm. Phần lớn chúng ta không thể tự quan sát hết vùng da đầu, khiến bệnh dễ bị bỏ qua đến khi đã di căn. Hơn nữa, khu vực này có nhiều mạch máu và hạch bạch huyết, nên tế bào ung thư lan nhanh và khó kiểm soát. Một số nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tử vong do u ác tính ở da đầu và cổ cao gần gấp đôi so với những vùng da khác.

Cảnh báo dấu hiệu ung thư da đầu dễ nhầm lẫn với gàu

Rất nhiều người chỉ nghĩ da đầu bong vảy là do gàu hay vệ sinh chưa sạch. Tuy nhiên, nếu những mảng gàu hoặc vảy xuất hiện dày đặc, bong ra liên tục và kéo dài dù đã dùng đủ loại dầu gội đặc trị, đó có thể không còn là gàu thông thường nữa. Theo bác sĩ Raechele Cochran Gathers, chuyên gia da liễu tại Học viện Da liễu Mỹ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da đầu. Căn bệnh này đang ngày càng phổ biến nhưng bị xem nhẹ.

Ảnh minh họ

Khác với gàu, các mảng vảy ung thư thường cứng hơn, bám chặt hơn, có thể kèm cảm giác đau, sưng nhẹ hoặc thậm chí rớm máu khi gãi. Một số người mô tả cảm giác “da đầu như bị cháy nắng dai dẳng” hoặc ngứa nhưng không giảm dù đã chăm sóc kỹ.

Nếu những dấu hiệu này kéo dài trên 3 tuần, hoặc tái phát liên tục sau điều trị, bạn cần đi khám da liễu ngay. Việc trì hoãn có thể khiến tế bào ung thư xâm lấn sâu và lan sang các cơ quan lân cận.

Ngoài ung thư da đầu, tình trạng bong vảy kéo dài còn có thể là biểu hiện của viêm da tiết bã, nấm da, bệnh vẩy nến hoặc dị ứng hóa chất từ thuốc nhuộm tóc. Nhưng điểm khác biệt nằm ở thời gian và phản ứng điều trị. Nếu đã dùng thuốc bôi, dầu gội đặc trị mà không cải thiện, hãy coi đó là tín hiệu nguy hiểm.

Các dấu hiệu khác của ung thư da đầu

Vết sưng hoặc loét trên da đầu mãi không lành

Nếu bạn thấy một vùng da đầu bị sưng, đóng vảy hoặc loét lâu ngày không liền, đặc biệt có dấu hiệu rớm máu hay lan rộng, hãy đi kiểm tra sớm. Đây có thể là biểu hiện tế bào da đang tăng sinh bất thường, không còn kiểm soát được, là dấu hiệu ban đầu của ung thư da đầu.

Nốt ruồi mới xuất hiện hoặc nốt ruồi cũ thay đổi

Nhiều người thường bỏ qua nốt ruồi trên đầu vì tóc che khuất. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi lớn nhanh, thay đổi màu sắc, bờ viền mờ, chảy dịch hay ngứa rát, đó có thể là dấu hiệu ác tính hóa. Đặc biệt, vùng da đầu nhiều mạch máu khiến tế bào ung thư dễ lan nhanh hơn.

Vùng da đổi màu hoặc xuất hiện mảng nám bất thường

Da đầu tự nhiên xuất hiện mảng sậm màu, nhạt màu hoặc loang lổ không đều, kèm cảm giác ngứa rát là điều không nên chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu tế bào hắc tố đang bị tổn thương và biến đổi, làm tăng nguy cơ ung thư da đầu.

Ảnh minh họa

Đau rát hoặc cảm giác bỏng tại chỗ dù không va chạm

Một vùng da đầu đột ngột đau, châm chích, nóng rát dù không bị trầy xước hay va đập có thể là dấu hiệu viêm do tế bào ung thư phát triển. Cảm giác này thường kéo dài âm ỉ, không giảm khi gội đầu hay thay dầu gội.

Rụng tóc thành mảng kèm tổn thương da

Nếu tóc rụng thành từng mảng nhỏ và vùng da trống xuất hiện đỏ, dày cứng hoặc đóng vảy, bạn nên cẩn thận. Đây có thể là phản ứng do khối u dưới da ảnh hưởng đến nang tóc và các mô xung quanh.

Những triệu chứng này dễ bị nhầm với viêm da hoặc dị ứng hóa chất, khiến nhiều người chần chừ không đi khám cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng.

Cách phòng ngừa ung thư da đầu

Ung thư da đầu tuy nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu biết chăm sóc đúng cách.

- Che chắn khi ra nắng: Tóc không thể cản hết tia cực tím. Khi ra đường, nên đội mũ, tránh nắng gắt, nhất là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

- Kiểm tra da đầu định kỳ: Nhờ người thân hoặc thợ làm tóc kiểm tra giúp những vùng khuất. Nếu phát hiện nốt ruồi hoặc vết loét bất thường, nên đi khám sớm.

- Hạn chế tiếp xúc hóa chất: Tránh dùng thuốc nhuộm tóc không rõ nguồn gốc, không để thuốc nhuộm hoặc keo xịt tiếp xúc với da đầu quá lâu.

Ảnh minh họa

- Ăn uống lành mạnh: Bổ sung rau xanh, trái cây chứa chất chống oxy hóa như vitamin C, E, beta-caroten để tăng sức đề kháng trước tác hại của tia tử ngoại.

- Giữ tóc và da đầu sạch: Gội đầu đều đặn, tránh để dầu nhờn và bụi bẩn tích tụ. Bởi đây yếu tố có thể làm tăng nguy cơ viêm, kích ứng hoặc tổn thương tế bào da.