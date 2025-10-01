1 dấu hiệu của mỡ máu cao rất dễ bị bỏ qua vào mùa đông

Mỡ máu cao có thể làm tăng nguy cơ gặp phải cơn đau tim hoặc đột quỵ, vì vậy điều quan trọng là phải biết được liệu mỡ máu của bạn có đang ở ngưỡng an toàn hay không. Tuy nhiên, mỡ máu cao thường không gây ra triệu chứng – và nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mỡ máu cao có thể làm tăng nguy cơ gặp phải cơn đau tim hoặc đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Vì lý do đó, điều quan trọng là phải nhận biết bất kỳ dấu hiệu nào mà cơ thể bạn có thể đang biểu hiện. Mặc dù việc có các triệu chứng liên quan đến mỡ máu cao không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn mắc bệnh, nhưng bạn vẫn nên đặt lịch hẹn với bác sĩ nếu nhận thấy những dấu hiệu này để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Tài khoản TikTok @perfect_wellness gần đây đã chia sẻ “bốn dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị mỡ máu cao mà không hề biết,” trong đó có một triệu chứng thường xuyên bị bỏ qua vào mùa đông khi nhiệt độ giảm.

Triệu chứng đó là “tê hoặc lạnh ở các chi.”

Triệu chứng tê, lạnh ở chân tay có thể dễ bị bỏ sót vào mùa đông. (Ảnh minh họa)

Họ giải thích: “Lưu lượng máu giảm do động mạch bị tắc nghẽn có thể khiến tay và chân bạn cảm thấy lạnh.”

Dấu hiệu cảnh báo này rất dễ bị bỏ qua trong thời tiết lạnh, vì các chi của bạn có thể tự nhiên cảm thấy lạnh do điều kiện bên ngoài.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết mỡ máu cao có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh động mạch ngoại biên (PAD), một tình trạng xảy ra khi các mảng chất béo tích tụ trong động mạch và hạn chế lưu lượng máu đến các cơ chân.

Chuyên trang y tế Mỹ WebMD cũng lưu ý rằng PAD có thể cản trở quá trình tuần hoàn máu đến bàn chân, với lưu lượng máu bị ảnh hưởng khiến các chi cảm thấy lạnh.

Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ nghiêm trọng ở chi, xảy ra khi “lưu lượng máu đến chân bị hạn chế nghiêm trọng.”

Điều này có thể dẫn đến việc “da ở ngón chân hoặc các phần thấp hơn của chi” trở nên “lạnh và tê.”

Nếu bạn phát hiện những dấu hiệu cảnh báo này, bạn nên lập tức gọi cho bác sĩ hoặc liên hệ cấp cứu.

Vì mỡ máu cao thường không gây ra bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, bạn sẽ cần phải xét nghiệm máu để xác định chính xác. Việc này có thể được thực hiện bởi chuyên gia y tế.

Nếu kết quả cho thấy bạn có mỡ máu cao, họ sẽ trao đổi với bạn về các cách giảm mỡ máu, bao gồm thay đổi chế độ ăn uống hoặc sử dụng thuốc.



