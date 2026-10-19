1 dấu hiệu có thể nhận biết khi tắm giúp phát hiện sớm khối u

Trong lúc tắm cho con trai 10 tuổi, người mẹ ở Tuyên Quang bất ngờ nhận thấy bên bìu trái của trẻ to hơn bình thường. Đưa con đi khám, gia đình phát hiện trẻ có khối u tinh hoàn.

Theo TS.BS Hồng Quý Quân, quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau khi được phát hiện bất thường tại bìu, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Các bác sĩ phát hiện khối u tinh hoàn và chuyển trẻ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám tại đây, bác sĩ sờ thấy một khối cứng ở cực trên tinh hoàn trái. Kết quả siêu âm ghi nhận khối u nằm trong tinh hoàn, kích thước khoảng 1-1,5 cm. Các xét nghiệm dấu ấn ung thư, trong đó có AFP, không ghi nhận tăng.

Để xác định bản chất khối u, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thăm dò kết hợp sinh thiết tức thì. Kết quả cho thấy đây là u nang bì tinh hoàn, một dạng u lành tính. Ê-kíp đã cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn được tinh hoàn cho bệnh nhi.

Bệnh nhân được phẫu thuật bảo tổn lấy khối u (ảnh BVCC).

Theo TS.BS Hồng Quý Quân, hướng điều trị phụ thuộc vào bản chất khối u. Với khối u lành tính, sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và sử dụng thuốc theo chỉ định để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, phù nề. Trong khi đó, nếu khối u ác tính, việc điều trị có thể phức tạp hơn, thậm chí phải cắt bỏ tinh hoàn và kết hợp hóa trị tùy từng trường hợp.

Dấu hiệu bất thường ở vùng bìu cha mẹ không nên bỏ qua

Các chuyên gia cho biết, u tinh hoàn ở trẻ em có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Trẻ thường không đau, không sốt; một số trường hợp chỉ có cảm giác tức nặng vùng bìu. Vì vậy, bất thường đôi khi chỉ được phát hiện tình cờ khi trẻ tắm, thay quần áo hoặc khám sức khỏe.

Một trong những dấu hiệu phụ huynh cần chú ý là một bên bìu to hơn bình thường, xuất hiện khối bất thường hoặc có sự thay đổi về hình dạng, kích thước so với trước đó. Dù trẻ không đau hay có biểu hiện khó chịu, những dấu hiệu này vẫn cần được bác sĩ kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm đến những thay đổi trên cơ thể trẻ, hướng dẫn con nhận biết và chia sẻ khi có bất thường ở vùng kín. Khi tắm hoặc thay quần áo cho con, cha mẹ có thể chú ý quan sát những thay đổi bất thường ở vùng bìu, tinh hoàn. Nếu phát hiện một bên bìu to lên, sờ thấy khối cứng hoặc có bất kỳ thay đổi đáng ngờ nào, cần đưa trẻ đi khám sớm, không tự chẩn đoán hoặc trì hoãn vì trẻ không đau.

Việc thăm khám kịp thời giúp xác định nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và tăng cơ hội bảo tồn tinh hoàn, qua đó góp phần bảo vệ chức năng sinh sản của trẻ trong tương lai.