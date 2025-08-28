1 bộ phận của lợn được ví tốt "bằng mười vị thuốc": Nhiều người chê không ăn

Đó chính là dạ dày lợn. Ở Việt Nam, dạ dày lợn được sử dụng trong nhiều món ăn dân dã. Thế nhưng, nếu không biết cách chế biến, dạ dày lợn dễ bị dai. Nhiều người đã thẳng thừng loại bỏ dạ dày lợn ra khỏi chế độ ăn chỉ vì lý do đó.

Trên thực tế, dạ dày lợn không chỉ đơn thuần là thực phẩm. Trong dân gian còn có câu “một dạ dày heo (lợn) bằng mười vị thuốc” để khẳng định tác dụng hỗ trợ chữa bệnh của loại thực phẩm này.

Dinh dưỡng quý từ dạ dày lợn

Một món ngon từ dạ dày lợn (Ảnh minh họa).

Theo Facts, 100g dạ dày lợn chỉ chứa khoảng 90 calo nhưng lại cung cấp tới 16g protein. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể phát triển cơ bắp, tái tạo mô và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, dạ dày lợn còn giàu collagen – loại protein được xem là “thần dược” cho da, tóc và móng, thông tin từ báo Vietnamnet.

Không chỉ vậy, dạ dày lợn có nhiều axit amin như glutamine, glycine và proline. Tất cả các hợp chất này đều góp phần bảo vệ khớp, cải thiện các mô liên kết. Với những người theo chế độ ăn kiêng low-carb, dạ dày lợn cũng là lựa chọn hợp lý bởi lượng carbohydrate gần như không đáng kể.

Dạ dày lợn còn chứa đa dạng vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin B, vitamin C, sắt, kẽm, phốt pho, kali, selen,...

Tác dụng hỗ trợ chữa bệnh của dạ dày lợn

Dạ dày lợn từ lâu đã được dùng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh (Ảnh minh họa).

Theo báo Tuổi trẻ, từ lâu dạ dày lợn đã được y học phương Đông sử dụng để hỗ trợ chữa bệnh và bồi dưỡng cơ thể. Y học cổ truyền xem dạ dày lợn có vị ngọt, tính ấm, tác dụng kiện tỳ, ích vị, bồi bổ cơ thể suy nhược.

Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra dạ dày lợn giàu protein, vitamin nhóm B, E, cùng nhiều nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, canxi, magie… Đặc biệt, một số enzyme có sẵn trong dạ dày lợn như pepsin, gastrin có thể giúp nâng cao miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa.

Trong dân gian, nhiều món ăn kết hợp dạ dày lợn với thảo dược được xem là vừa ngon miệng vừa có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh:

Cháo dạ dày lợn bạch truật: giúp người tỳ vị hư nhược, ăn kém, chậm tiêu.

Dạ dày lợn hầm hạt tiêu: bổ tỳ, ôn dương, dùng cho người viêm dạ dày mạn.

Dạ dày lợn hầm hà thủ ô: hỗ trợ người loét dạ dày kèm thiếu máu.

Dạ dày lợn hầm tảo hưu: tăng cường dưỡng huyết, thích hợp cho người thể trạng yếu.

Dạ dày lợn hầm chỉ xác, gừng: giúp giảm triệu chứng đầy tức, viêm loét dạ dày tá tràng.

Lưu ý khi ăn dạ dày lợn

Một món hầm có dạ dày lợn (Ảnh minh họa).

Trước hết, khi mua dạ dày lợn, nên chọn dạ dày có kích thước vừa phải, dày và chắc, có màu trắng đồng đều, không có các vết thâm tím hoặc vết loét bất thường. Khi sơ chế , cần làm sạch phần bên trong. Để khử mùi hôi của dạ dày lợn, mọi người nên rửa với nước muối và chần cùng rượu, gừng, giấm.

Khi ăn dạ dày lợn cần lưu ý nó chứa lượng cholesterol khá cao. Do đó, chỉ nên ăn với mức độ vừa phải. Mỗi tuần, chỉ nên ăn từ 2 - 3 lần. Người lớn ăn 50 - 70g mỗi bữa, còn trẻ em chỉ ăn từ 30 - 50g/bữa. Người mắc bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch hoặc béo phì cần hạn chế ăn dạ dày lợn. Người hay lạnh bụng, tiêu chảy nên chế biến kỹ hoặc ăn ít dạ dày lợn để tránh ảnh hưởng tiêu hóa.

Ngoài ra, dạ dày lợn không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Do đó, khi có vấn đề về sức khỏe, bạn cần tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

Tổng hợp