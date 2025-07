1 bệnh viện Việt Nam có siêu máy chụp CT hiếm trên thế giới: "Soi" tổn thương siêu nhỏ chỉ trong 2 giây

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đưa hai máy Somatom Force VB30 chính hãng Siemens vào sử dụng tại cơ sở Hà Nội (từ tháng 2/2025) và TP.HCM (từ tháng 7/2025). Được biết, hiện chỉ có vài trung tâm y khoa hàng đầu thế giới tại Mỹ, Đức, Hà Lan… sở hữu loại máy tương tự.

Siêu máy chụp CT hiện đại hàng đầu thế giới – Somatom Force VB30 của hãng Siemens (Đức) được xếp vào nhóm super-CT tích hợp AI.

Somatom Force VB30 là một trong những dòng máy chụp CT sở hữu cấu hình vượt trội với hai nguồn tia X và tốc độ quét đạt 737 mm/s , cho phép "đóng băng" mọi chuyển động trong quá trình chụp, kể cả nhịp đập của tim hoặc nhịp thở nhanh.

Chỉ cần 1–2 giây, máy có thể quét rõ nét toàn bộ cơ thể, tái tạo ảnh độ phân giải cao với độ dày lát cắt chỉ 0,4 mm . Đặc biệt, máy còn có khả năng tái tạo hơn 100.000 lát cắt siêu mỏng trong 1 lần chụp, giúp phát hiện cực sớm và chính xác các tổn thương chỉ nhỏ vài milimet trong cơ thể.

Ngoài hiệu suất vượt trội, siêu máy này còn giảm đến 85% liều tia X nhờ công nghệ lọc thiếc hiện đại – đặc biệt an toàn với trẻ nhỏ, người cần chụp lặp lại hoặc tầm soát định kỳ.

Một trong những minh chứng tiêu biểu là trường hợp bé Trần Văn Kiên (3 ngày tuổi) bị tràn khí màng phổi. Nhờ máy chụp CT này, bác sĩ phát hiện được vết rách kén khí chỉ 2mm với liều tia cực thấp (0,14 mSv), thấp hơn cả chụp X-quang nhưng cho hình ảnh vượt trội.

Siêu máy chụp CT có thể phát hiện các tổn thương siêu nhỏ. (Ảnh BVCC)

TS.BS Hồ Hoàng Phương , Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp – Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM, nhận định: "Đây là đỉnh cao của công nghệ chụp CT hiện nay, thuộc nhóm công nghệ đầu thu EID, có khả năng tách hình ảnh vùng chụp đến hơn 100.000 lát theo nhiều mức năng lượng khác nhau. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp hệ thống tự động nhận diện mốc giải phẫu, chọn lọc ảnh rõ nét nhất và tối ưu hoá quy trình chẩn đoán".

Người bệnh được hưởng lợi gì?

Việc đưa siêu máy chụp CT Somatom Force VB30 vào vận hành tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

- Máy đặc biệt hữu ích trong tầm soát ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ và các tổn thương kín cho người bệnh do có thể phát hiện sớm tổn thương cực nhỏ, chỉ vài milimet.

- Nhờ tốc độ quét nhanh vượt trội của máy, bệnh nhân chỉ mất 1–2 giây để chụp toàn thân, không cần nín thở lâu, phù hợp cả với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc bệnh nhân không hợp tác tốt.

- Máy tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tự động nhận diện mốc giải phẫu, chọn hình ảnh tối ưu, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác, hạn chế xét nghiệm bổ sung cho bệnh nhân.

- Máy đảm bảo an toàn cho các nhóm bệnh nhân, đặc biệt như trẻ sơ sinh hay người cần chụp CT định kỳ do có công nghệ lọc tia tiên tiến, giảm tới 85% liều tia X so với máy thông thường.

Việc vận hành siêu máy chụp CT Somatom Force VB30 là bước tiến quan trọng đưa y học Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế, góp phần thu hút người bệnh từ khu vực, nâng cao vị thế Việt Nam trong bản đồ y tế công nghệ cao.