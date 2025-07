1 bệnh viện Việt Nam có bước đột phá trong điều trị bệnh lý thần kinh, mở ra hy vọng cho hàng ngàn người

Bệnh nhi B.Q.K (sinh năm 2016, Hà Nội), được chẩn đoán mắc động kinh từ sớm. Theo chia sẻ của chị V (mẹ bé K), con trai chị bắt đầu có những cơn co giật bất thường và được điều trị bằng thuốc. Ban đầu, thuốc cho hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, từ năm 2024, dù đã tăng liều và phối hợp nhiều loại thuốc, bé vẫn lên cơn thường xuyên, có ngày lên tới hàng chục lần.

Cơn co giật liên tục không chỉ khiến bé có nguy cơ té ngã, chấn thương, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến phát triển trí tuệ và thể chất. Gia đình đã đưa bé điều trị tại nhiều cơ sở trong và ngoài nước nhưng không cải thiện.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 30% bệnh nhân động kinh không đáp ứng với điều trị thuốc – được gọi là động kinh kháng trị. Trong những trường hợp này, phẫu thuật để loại bỏ ổ động kinh là phương pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, việc xác định chính xác vị trí tổn thương trong não là thách thức lớn, đặc biệt khi ổ bệnh nằm sâu hoặc phân tán.

Trường hợp của bé K là ca bệnh phức tạp. Các kỹ thuật như điện não đồ da đầu, chụp cộng hưởng từ (MRI), PET scan đều không phát hiện được ổ động kinh rõ ràng. Mặc dù đã sử dụng tối đa thuốc, cơn co giật vẫn không thể kiểm soát.

Trước tình trạng đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) quyết định đặt điện cực nội sọ dưới định vị của robot AutoGuide, nhằm ghi lại điện não đồ nội sọ (SEEG) để xác định chính xác vùng tổn thương. Theo bệnh viện, đây là kỹ thuật chưa từng được áp dụng tại Việt Nam.

ThS.BS Trương Văn Trí – Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) - cho biết kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, vì điện cực phải cấy sâu vào não, đi qua những vùng có cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng. Trong đó, robot AutoGuide đóng vai trò như một hệ thống định vị thông minh, giúp hướng dẫn cánh tay phẫu thuật robot đưa điện cực đến đúng vị trí, hạn chế xâm lấn và tổn thương.

Ca phẫu thuật có sự tham gia của robot định vị (ảnh BVCC).

Các vết mổ chỉ vài milimet, giúp giảm đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn thời gian phẫu thuật. “Trước đây, việc định vị chủ yếu phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ. Giờ đây, với AutoGuide, độ chính xác đã tiệm cận tuyệt đối, nhất là trong những ca bệnh phức tạp”, BS Trí chia sẻ.

Loại bỏ thành công ổ động kinh

Trong suốt 7 ngày theo dõi SEEG, dưới sự hỗ trợ của PGS.TS Nakae Shunsuke – chuyên gia thần kinh đến từ Nhật Bản - dữ liệu điện não cho thấy ổ động kinh nằm sâu trong vùng trán ổ mắt phải và thùy trán dưới – khu vực tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng như thị giác, khứu giác.

Ngày 17/6/2025, ca phẫu thuật loại bỏ ổ động kinh được thực hiện bởi ekip của BS Trí. Nhờ robot dẫn đường, quá trình can thiệp được thực hiện chính xác, nhanh chóng, hạn chế mất máu và không để lại di chứng thần kinh.

Hơn một tháng sau phẫu thuật, bé K hồi phục tốt, không xuất hiện khiếm khuyết thần kinh, có thể sinh hoạt và vui chơi bình thường. Số cơn co giật giảm còn 1–2 lần nhẹ trong lúc ngủ - cải thiện rõ rệt so với trước. Theo y văn, nếu được chỉ định và thực hiện đúng kỹ thuật, phẫu thuật động kinh có thể giúp 60–80% bệnh nhân hết hoặc kiểm soát tốt cơn co giật.

Theo Vinmec, thành công của ca bệnh là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa: ngoại thần kinh, nội thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức…, cùng chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao tại Vinmec. Đặc biệt, mô hình điều trị cá thể hóa thiết kế phác đồ riêng cho từng bệnh nhân được triển khai xuyên suốt, giúp tối ưu hiệu quả, nhất là đối với nhóm trẻ em vốn nhạy cảm với mọi tổn thương thần kinh.

Sự thành công của ca bệnh này sẽ mở ra hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân có bệnh lý thần kinh phức tạp tại Việt Nam, theo bệnh viện.