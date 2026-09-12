1 bệnh viện công tại Hà Nội mở rộng diện tích thêm 2ha sau 65 năm khó khăn: Trở thành bệnh viện hạng I, hướng tới quy mô 1.500 giường nội trú

Nơi đây có quy mô 1.000 giường bệnh, với hệ thống các khoa, phòng, trung tâm, viện chuyên môn, đội ngũ 15 chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư hàng đầu trong nhiều lĩnh vực và các cán bộ có chuyên môn cao.

Đó chính là bệnh viện 19-8!

Ngày 11/9/2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bệnh viện 19-8 (14/9/1961 – 14/9/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên lãnh đạo Bộ Công an; TS Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các bệnh viện trong và ngoài Ngành; các nhà khoa học, các thầy thuốc trong nước và quốc tế; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bệnh viện 19-8 qua các thời kỳ…

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện 19-8 nêu rõ: Bệnh viện 19-8 được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 bệnh viện tiền thân là Bệnh viện 265 và Bệnh viện 367; lấy ngày 14/9/1961, ngày ra đời Bệnh xá 265 Công an nhân dân (CAND) vũ trang làm Ngày truyền thống.

Từ cơ sở y tế còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, sau 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đã trở thành bệnh viện hạng I, tuyến Trung ương đầu ngành của lực lượng CAND, quy mô 1.000 giường bệnh, với hệ thống các khoa, phòng, trung tâm, viện chuyên môn, đội ngũ 15 chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư hàng đầu trong nhiều lĩnh vực và các cán bộ có chuyên môn cao.

Những năm qua, Bệnh viện 19-8 đã chủ động tiếp cận, làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật y học hiện đại, ngang tầm các bệnh viện tuyến cuối trong nước ở nhiều chuyên khoa mũi nhọn như lĩnh vực Tim mạch, Ung bướu, Ngoại khoa, Huyết học - truyền máu, Tiêu hóa…

Cùng với phát triển kỹ thuật, Bệnh viện luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, cử cán bộ học tập tại các quốc gia có nền y học phát triển; đồng thời, tăng cường hợp tác với các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế. Bệnh viện 19-8 cũng là thành viên của Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, hỗ trợ y tế quốc tế và phục vụ các sự kiện lớn của đất nước như APEC, ASEAN…

Ghi nhận những thành tích và đóng góp đó, Bệnh viện 19-8 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 02 Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công các hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện 19-8 vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực để các thế hệ cán bộ Bệnh viện tiếp tục phấn đấu trong chặng đường mới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, các thế hệ lãnh đạo, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, toàn thể người lao động Bệnh viện 19-8 qua các thời kỳ có quyền tự hào vì đã có nhiều đóng góp chung vào kết quả, thành tích của Bệnh viện trong 65 năm qua, thành tích chung của lực lượng CAND, Y tế CAND và Y tế Việt Nam.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 19-8 cần xác định vị trí của mình trong hệ thống Y tế CAND, hệ thống Y tế Việt Nam và khu vực để từ đó xác định mục tiêu, phấn đấu và hoàn thành việc trở thành bệnh viện hàng đầu của Việt Nam; nhiều đơn vị, viện thuộc Bệnh viện phấn đấu trở thành viện hàng đầu trong khu vực.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bệnh viện 19-8 cần có chính sách đãi ngộ hấp dẫn, xây dựng môi trường làm việc hiện đại để thu hút các bác sỹ, thầy thuốc giỏi, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành từ các nơi về làm việc hoặc cộng tác, hợp tác với Bệnh viện. Nâng cao công tác quản trị bệnh viện, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản trị từ bệnh viện lớn trong và ngoài nước.

Chú trọng công tác đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo hiện đại, thực sự có hiệu quả, qua đó có nhiều người dân, cán bộ, chiến sĩ được khám, chữa bệnh tốt hơn. Quan tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, phấn đấu có nhiều phát minh, sáng chế, kỹ thuật chữa bệnh mới xuất phát từ Bệnh viện 19-8. Đẩy mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế...

Bên cạnh đó, Bệnh viện 19-8 cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; sẵn sàng, cố gắng, quyết tâm hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào được giao…

(Nguồn: Bộ Công An)