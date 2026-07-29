1 Anh Trai Say Hi đăng ảnh du lịch ai dè lộ chuyện hẹn hò gái xinh ở resort

"Thám tử online" soi cận chi tiết không thể chối cãi về chuyện tình cảm của Anh Trai Say Hi này.

Vừa qua, OgeNus chia sẻ loạt ảnh check-in tại một khu nghỉ dưỡng ven biển. Nam rapper diện trang phục thoải mái với áo thun xanh, quần bơi vàng, đội nón lưỡi trai và dành thời gian đạp xe, bơi lội, ngắm biển. Khung cảnh sang trọng với hồ bơi view hướng biển nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều hơn cả lại nằm ở những chi tiết phía sau bộ ảnh. Nhiều "thám tử mạng" đã phát hiện resort mà OgeNus check-in trùng khớp với địa điểm từng xuất hiện trong đoạn video TikTok do CiiN đăng tải cách đây không lâu.

OgeNus xả kho loạt ảnh du lịch tại khu nghỉ dưỡng sang trọng

Loạt ảnh nghỉ dưỡng của nam rapper bị cư dân mạng soi ra chi tiết liên quan đến CiiN

Trong clip của CiiN, nữ TikToker diện đồ bơi ngồi bên hồ bơi quay video. Ở phía sau xuất hiện một chàng trai được cố tình che mặt. Thời điểm đó, danh tính nhân vật bí ẩn vẫn là chủ đề khiến nhiều người tò mò.

Đến khi OgeNus đăng loạt ảnh mới, cư dân mạng lập tức đặt hai hình ảnh cạnh nhau và phát hiện hàng loạt điểm trùng hợp. Từ chiếc áo thun xanh, nón lưỡi trai đội ngược cho đến chiếc quần bơi màu vàng đều giống hệt nhân vật xuất hiện phía sau CiiN trong đoạn clip. Không ít người khẳng định chàng trai được giấu mặt hôm đó chính là OgeNus.

Đáng chú ý, theo những hình ảnh được chia sẻ trong chuyến đi lần này, OgeNus không đi nghỉ dưỡng một mình mà còn đồng hành cùng nhóm bạn thân và đồng nghiệp. Việc CiiN xuất hiện trong cùng chuyến đi được nhiều cư dân mạng xem là một tín hiệu cho thấy nam rapper không quá che giấu người yêu trước những người thân thiết nhất.

Cư dân mạng soi "không trượt chi tiết nào" về trang phục của OgeNus và người xuất hiện trong video của CiiN trước đó

Chuyện hẹn hò của OgeNus và CiiN từ lâu không còn là chủ đề quá bất ngờ với người theo dõi cả hai. Giữa tháng 11/2025, trang cá nhân của OgeNus bất ngờ xuất hiện bức ảnh anh được một cô gái hôn má. Điều đáng nói là OgeNus còn đính kèm dòng trạng thái rất tình tứ: "Happy Birthday em bé của chồng. AYENL", trong đó cụm "AYENL" được cư dân mạng đoán là viết tắt của "Anh yêu em nhiều lắm".

Nhanh như chớp, danh tính cô gái xuất hiện trong bức ảnh của OgeNus cũng được các "thám tử showbiz" tìm ra. Không ai xa lạ, nữ chính chính là TikToker quen mặt CiiN. Trùng hợp, trước đó 1 ngày, CiiN tổ chức sinh nhật. Đáng nói hơn, cô gái trong ảnh của OgeNus và CiiN diện trang phục y hệt nhau, từ chiếc nón trắng đến áo hồng không lệch đi đâu được.

OgeNus trượt tay đăng ảnh tình tứ trong dịp sinh nhật của CiiN

Chuyện tình cảm của OgeNus và CiiN từng nhận nhiều bàn tán trái chiều. Đầu tiên là việc mẹ của OgeNus thường có những bài đăng ẩn ý cho việc chưa chấp nhận con trai yêu đương. Sau đó, chị gái của CiiN sau đó công khai một tâm thư dài để bảo vệ em gái, chia sẻ về hành trình nỗ lực của nữ TikToker và nhận được nhiều sự đồng cảm. Những luồng ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện, từ ủng hộ đến phản đối.

Thời điểm đó, OgeNus đang tham gia chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Vì thế mà ồn ào đời tư của nam rapper càng rầm rộ hơn. Và sau 2 tuần im lặng, nam rapper đăng tải một trạng thái dài trên mạng xã hội, lên tiếng về những ồn ào xoay quanh mình. Trong bài viết, OgeNus không đi sâu vào đời tư mà nhấn mạnh mong muốn tập trung toàn bộ nỗ lực để đáp lại kỳ vọng của khán giả. Nam rapper khẳng định hành trình tại Anh Trai Say Hi không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nơi thể hiện sự kỷ luật, nỗ lực và tình yêu dành cho âm nhạc. Nam rapper cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ, cho rằng sự ủng hộ này là yếu tố quan trọng giúp anh tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tháng 4/2026, trong lần ra mắt sản phẩm mới, OgeNus gây chú ý khi để CiiN xuất hiện trong MV của mình. Đây được cho là động thái ngầm công khai mối quan hệ tình cảm của OgeNus sau những lùm xùm. Cũng kể từ đó, cư dân mạng thấy cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các đoạn clip trên TikTok, có tương tác như cặp đôi yêu đương. Trên Instagram cá nâhn, OgeNus cũng gia nhập hội chỉ follow mình em.

OgeNus mời CiiN đóng MV, ngầm công khai mối quan hệ tình cảm

Ảnh: Tổng hợp