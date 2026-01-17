“Yêu” một mình có hại thận?

Vậy thủ dâm có gây hại không? Có lợi không? Hay thực ra không có ảnh hưởng đáng kể nào cả?

Câu trả lời ngắn gọn: Thủ dâm có nhiều lợi ích tiềm năng, nhưng nó có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến thận của bạn.

Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn mối liên hệ giữa thủ dâm và sức khỏe thận, bao gồm cả cách sức khỏe thận có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục.

Thủ dâm có gây ra vấn đề về thận không?

Theo chuyên trang sức khỏe nam giới Hims, thủ dâm không làm hại thận — hoàn toàn không. Quan niệm cho rằng thủ dâm gây hại cho thận chỉ là một hiểu lầm phổ biến về sức khỏe tình dục. Không có bằng chứng nào cho thấy thủ dâm có liên quan đến:

- Suy thận

- Sỏi thận

- Đau thận

Ảnh minh họa

Thủ dâm có thực sự mang lại lợi ích cho thận không?

Thủ dâm không gây hại cho thận, nhưng cũng không có bằng chứng cho thấy nó mang lại lợi ích trực tiếp cho cơ quan này.

Những yếu tố sau có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến sức khỏe thận so với việc quan hệ tình dục:

- Chế độ ăn uống

- Yếu tố di truyền

- Vận động, tập thể dục

- Thuốc men hoặc việc sử dụng chất kích thích

- Các bệnh lý như tiểu đường

Tuy nhiên, thủ dâm có thể gián tiếp hỗ trợ sức khỏe thận bằng cách giúp bạn giảm căng thẳng — yếu tố có liên quan đến bệnh thận. Khi đạt cực khoái, não bộ giải phóng các “hormone tạo cảm giác dễ chịu” như oxytocin, giúp bạn thư giãn.

Nếu thủ dâm giúp bạn thoải mái tinh thần, nó có thể giảm nguy cơ cao huyết áp và bệnh thận, đặc biệt khi kết hợp với các thói quen lành mạnh như ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên.

Thủ dâm và sỏi thận

Sỏi thận là các tinh thể canxi có thể hình thành trong thận và mắc kẹt trong niệu quản. Chúng thường gây đau dữ dội vùng thắt lưng. Một số trường hợp sỏi có thể tự đào thải, nhưng đôi khi cần can thiệp y tế.

Xuất tinh có giúp tống sỏi thận ra ngoài không?

Một nghiên cứu nhỏ năm 2020 cho thấy điều này có thể xảy ra. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 128 nam giới bị sỏi thận và phát hiện rằng thủ dâm 3–4 lần mỗi tuần có hiệu quả tương đương với thuốc tamsulosin trong việc giúp đào thải sỏi.

Thủ dâm cũng giúp giảm nhu cầu thực hiện thủ thuật tán sỏi qua nội soi niệu quản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu bạn nghi ngờ mình bị sỏi thận, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Những nguyên nhân khác gây đau thận là gì?

Một nguyên nhân khác có thể gây đau vùng thắt lưng quanh thận là nhiễm trùng thận. Loại nhiễm trùng này thường gây đau khởi phát nhanh, kèm theo sốt hoặc ớn lạnh.

Nếu bạn nghi ngờ mình bị nhiễm trùng thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu trên (UTI), điều quan trọng là phải trao đổi với nhân viên y tế. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần điều trị bằng kháng sinh.

Lối sống ảnh hưởng đến sức khỏe thận như thế nào?

So với sức khỏe tổng thể, thủ dâm chỉ có tác động rất nhỏ đến sức khỏe thận. Các yếu tố như chế độ ăn, tập luyện, uống đủ nước và giấc ngủ đóng vai trò quan trọng hơn nhiều.

Một số cách đơn giản để hỗ trợ chức năng thận khỏe mạnh:

- Ăn uống khoa học: Ưu tiên chế độ ăn ít natri, giàu rau củ quả và cân đối lượng protein. Thay muối bằng các loại gia vị khác để giảm lượng natri.

- Vận động thường xuyên: Hoạt động thể chất giúp cải thiện lưu thông máu và kiểm soát huyết áp — hai yếu tố then chốt cho sức khỏe thận. Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK) khuyến nghị nên vận động ít nhất 30 phút vào hầu hết các ngày trong tuần.

- Uống đủ nước: Nước giúp thận đào thải chất cặn và hoạt động hiệu quả.

- Ưu tiên giấc ngủ: NIDDK khuyến nghị ngủ từ 7–8 giờ mỗi đêm để tối ưu sức khỏe thận.

- Bỏ thuốc lá: Các sản phẩm thuốc lá có thể gây tổn thương thận và sức khỏe tổng thể.

- Hạn chế rượu bia: Uống quá nhiều rượu làm tăng huyết áp, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh thận.