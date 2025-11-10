Xuyên đêm hộ tống 5 bộ phận tạng của nam thanh niên đi cứu người

Tối 9/11, đoàn xe đặc dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 2 và Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã khẩn trương hộ tống êkip phẫu thuật và các bộ phận tạng được hiến tặng từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đến các bệnh viện trung tâm tại TP.HCM và nhiều địa phương khác.

Xe chuyên dụng của Bệnh viện Chợ Rẫy chở bộ phận tạng của nam thanh niên xuất phát từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Trước đó ngày 6/11, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận một nam thanh niên (34 tuổi, xã Long Hải, TP.HCM) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi xác định tổn thương chết não, nứt sọ và đa chấn thương không thể hồi phục, các bác sĩ đã trao đổi, tư vấn gia đình về nghĩa cử hiến tạng, hành động có thể cứu sống nhiều người khác.

Hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gia đình đã đồng thuận hiến tim, phổi, gan và hai thận của người con trai.

Sáng 9/11, êkip phẫu thuật gồm các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Trung ương Huế đã đến Bệnh viện Bà Rịa phẫu thuật các nội tạng của nam thanh niên và bảo quản tạng.

Lực lượng CSGT dẫn đường đưa xe chuyên dụng chở tạng ra sân bay Tân Sơn Nhất đến BV Trung ương Huế tối 9/11

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo đội tuần tra dẫn đoàn (Đội Phi Mã) huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội CSGT số 2, Đội CSGT Nam Sài Gòn và các đội nghiệp vụ khác hộ tống các bộ phận tạng quý giá chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Huế, mang theo hy vọng hồi sinh cho 5 bệnh nhân đang chờ ghép tạng.