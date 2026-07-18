Ba tuần sau khi bản ghi nhớ được ký kết, ông Trump đã hủy bỏ mọi nỗ lực; Iran tuyên bố văn kiện này đã bị bỏ rơi và Mỹ đã nối lại cuộc chiến.

Tên lửa Iran phóng về phía căn cứ Mỹ.

Hãng RIA Novosti đưa tin về những hậu quả tiềm tàng.

Tấn công lẫn nhau

Cái cớ được Mỹ đưa ra khi nối lại tấn công Iran là các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Ngày 15/7, các cuộc tấn công của không quân tiếp tục trong 7 giờ, và đến chiều, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố một đợt ném bom mới.

Tuyên bố của CENTCOM cho biết các hành động này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng quân sự của Iran ở eo biển Hormuz. Phần lớn các cuộc tấn công nhắm vào các khu vực trên bờ biển Vịnh Ba Tư.

Theo Hossein Kermanpour, người phát ngôn của Bộ Y tế Iran, tính đến ngày 15/7, số người thương vong từ các cuộc tấn công của Mỹ đã lên tới 280 người, trong đó có 3 phụ nữ và 6 người dưới 18 tuổi.

Đáp trả, Iran đang sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông. Đêm 15/7, Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở Jordan, Bahrain và Kuwait.

"Là một phần của đợt tấn công thứ 4 trong Chiến dịch Nasr-2, trung tâm hậu cần chính của Quân đội Mỹ ở Tây Á, đặt tại Mina Abdullah ở Kuwait, đã bị đốt cháy", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo báo cáo.

Sẽ công bằng

Đồng thời, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông chưa có ý định ngừng các cuộc tấn công vào Iran. Ông nói thêm rằng cách duy nhất để đạt được thỏa thuận là dùng vũ lực.

"Các cuộc đình công sẽ tiếp tục cho đến khi tôi nói: Đủ rồi", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Ông Trump hứa nếu phái đoàn Iran không quay lại bàn đàm phán, "tất cả các nhà máy điện và cầu" trong nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ bị phá hủy.

Tuy nhiên, tính khả thi của kịch bản như vậy khá đáng ngờ. Ngay cả sau chiến dịch ném bom kéo dài sáu tháng quy mô lớn hơn nhiều do Mỹ tiến hành vào tháng 3 và tháng 4, Iran vẫn giữ được khoảng 70% kho tên lửa của mình.

Trong khi đó, khả năng tấn công và kho tên lửa phòng không của Mỹ đều bị suy giảm đáng kể.

Các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã cảnh báo hiện tại không có sự thiếu hụt ngay lập tức, nhưng trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh mới, Mỹ có nguy cơ gặp phải những khó khăn đáng kể. Việc bổ sung kho dự trữ có thể mất nhiều năm.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được Mỹ. Rõ ràng, lý do dẫn đến việc nối lại các cuộc xung đột là do Mỹ muốn kiểm soát eo biển Hormuz. Trong các cuộc đàm phán, như truyền thông phương Tây đưa tin, đây là một trong những vấn đề cấp bách nhất.

Hôm 13/7, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng Mỹ sẽ trở thành "người giám hộ eo biển Hormuz" và do đó có quyền thu 20% chi phí hàng hóa vận chuyển qua eo biển này. Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông đã sửa đổi tuyên bố của mình.

"Sau các cuộc đàm phán vô cùng hiệu quả với các nhà lãnh đạo ở Trung Đông, tôi đã quyết định thay thế khoản phí này bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh sẽ đàm phán với Mỹ", ông viết trên Truth Social.

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố: "Tổng thống Mỹ hoàn toàn đúng. Bất cứ ai đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz đều xứng đáng được thu phí. Iran luôn luôn và sẽ mãi mãi là người bảo hộ eo biển này. Nhưng 20% dĩ nhiên là quá nhiều. Chúng tôi sẽ công bằng".

Nhà ngoại giao Iran cho biết thêm, chính hành động của Mỹ đã phủ nhận văn kiện được ký kết hồi tháng 6 về việc giải quyết xung đột.

"Trên thực tế, chúng ta không còn bản ghi nhớ nào trên giấy tờ nữa. Mỹ đã chính thức tuyên chiến với chúng ta, vi phạm các điều khoản của bản ghi nhớ, tái áp đặt lệnh trừng phạt, phong tỏa eo biển Hormuz và vi phạm các thỏa thuận về Lebanon", quan chức Iran nói.

Triển vọng

Mặc dù Mỹ đã khởi xướng vòng đối đầu mới, nhưng hiện tại nước này đang ở vị thế dễ bị tổn thương hơn, theo nhà khoa học chính trị người Mỹ Malek Dudakov.

"Tình hình dường như vô vọng đối với chính quyền Tổng thống Trump. Không phải vì ông ấy quá vui mừng đến mức buộc phải ném bom Iran.

Chính quyền Iran, như chúng ta thấy đang vạch trần lập trường yếu kém, trò lừa bịp của nhà lãnh đạo Mỹ và đang gây áp lực lên ông ấy thông qua các cuộc đàm phán. Và về cơ bản, họ đang giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz", chuyên gia nhận định.

Theo ông, các lựa chọn dành cho Tổng thống Mỹ chỉ gói gọn trong hai phương án: Hoặc từ chức, điều này sẽ dẫn đến mất thể diện, hoặc cố gắng xoay chuyển tình thế, điều mà Lầu Năm Góc hiện đang làm bằng cách tấn công bờ biển Iran.

"Ông Trump lo sợ một sự leo thang nghiêm trọng hơn. Có nhiều lý do: Kho vũ khí cạn kiệt, sự không được lòng dân Mỹ đối với cuộc chiến này, và mối đe dọa của một cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể gây ra lạm phát.

Nếu tất cả những điều này xảy ra ngay trước thềm cuộc bầu cử, chỉ còn 3 tháng nữa, tình hình của Tổng thống và tỷ lệ ủng hộ của đảng Cộng hòa sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa", chuyên gia giải thích.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công hiện tại không đủ khả năng tác động đáng kể đến tiềm lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran - toàn bộ cơ sở hạ tầng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội nước cộng hòa này được che giấu khéo léo trong địa hình đồi núi.

"Iran hiểu rõ điểm yếu của Mỹ và đang cố gắng cầm cự cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó ông Trump sẽ phải đối mặt với một cuộc đối đầu chính trị nội bộ rất nghiêm trọng với đảng Dân chủ. Điều này đang ngày càng trở nên gay cấn.

Và khi đó, chắc chắn ông ấy sẽ không còn thời gian dành cho Iran nữa. Vì vậy, lập trường của giới lãnh đạo Iran hoàn toàn thực dụng và có thể được thực hiện thành công trong tương lai gần", Dudakov kết luận.



