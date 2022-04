Chậm xuất tinh có thể tạm thời hoặc lâu dài. Nếu chỉ là hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra vẫn có thể coi là bình thường. Nhưng nếu xuất tinh chậm diễn ra liên tục thì lại là một vấn đề lớn. Xuất tinh chậm không phải là bệnh mà nó là triệu chứng của một số bệnh lý nào đó hoặc do tổn thương, do tâm lý... gây ra.

Nhiều nguyên nhân gây xuất tinh chậm, tùy triệu chứng có thể quy chứng xuất tinh chậm về các yếu tố như:

Trước đây nam giới vẫn xuất tinh bình thường nhưng bây giờ không xuất tinh được nữa: Nguyên nhân có thể là do các bệnh lý về thần kinh cột sống hay các phẫu thuật làm đứt các dây thần kinh xuất tinh (phẫu thuật nạo hạch bụng do ung thư tinh hoàn); phẫu thuật cắt ruột già, trực tràng, bàng quang do ung thư... (vừa cắt đứt thần kinh vừa cắt mất một phần niệu đạo).

Xuất tinh chậm - không xuất tinh được do bẩm sinh.

Xuất tinh chậm - không xuất tinh do yếu tố tâm lý.

Về thực thể, xuất tinh chậm có thể là triệu chứng của một số bệnh lý của cơ quan sinh dục nam giới như:

Rối loạn cương dương: Đây là bệnh phổ biến gây ra rối loạn xuất tinh.

Xuất tinh ngược: Là tình trạng tinh dịch không xuất ra ngoài như bình thường mà lại xuất ngược dòng vào bàng quang khiến nam giới không xuất tinh được hoặc xuất tinh rất chậm, lượng tinh dịch thường ít và yếu.

Tắc ống dẫn tinh: thường do viêm niệu đạo, bộ phận sinh dục khiến nam giới rất khó xuất tinh và thường phải quan hệ trong một thời gian dài mới có thể xuất tinh được, nhưng lượng tinh dịch rất ít, nhiều khi còn không xuất tinh được.

Những vấn đề về hormone như nội tiết tố tuyến giáp thấp, testosteron thấp cũng gây xuất tinh chậm.

Không chỉ xuất tinh sớm, xuất tinh chậm cũng là một trong vấn đề gây ra nhiều cản trở và khó khăn đối với nam giới. Khi có những biểu hiện xuất tinh chậm, người đàn ông không nên hoang mang, lo lắng mà hãy tìm đến cơ sở y tế để tìm hiểu về nguyên nhân bệnh lý, từ đó có cách điều trị xuất tinh chậm hiệu quả nhất. Vấn đề tâm lý ảnh hưởng khá nhiều đến tình trạng xuất tinh muộn nên bệnh nhân không nên quá lo âu và căng thẳng vì có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.