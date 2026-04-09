Xuất hiện pin xe điện “gạch vàng” thách thức ông trùm BYD về tốc độ sạc siêu nhanh

Cuộc đua công nghệ sạc pin xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt khi các hãng Trung Quốc liên tục tung ra đột phá mới. BYD gây chú ý với pin Blade thế hệ 2 kết hợp hệ thống sạc megawatt, cho phép nạp từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ so với trước đây.

Không lâu sau, Geely nhanh chóng đáp trả bằng công nghệ pin “gạch vàng” Energee Golden Brick trên nền tảng 900V. Thử nghiệm cho thấy xe có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ hơn 4 phút và đạt gần đầy pin trong chưa tới 9 phút, với công suất sạc có thể vượt 1.100 kW.

Việc sử dụng trụ sạc V4 của Zeekr với công suất tối đa 1.300 kW, tích hợp làm mát chất lỏng để kiểm soát nhiệt khi sạc siêu nhanh. Tuy nhiên, việc mở rộng hạ tầng vẫn là thách thức, dù Geely đã xây dựng hơn 2.100 trạm với hơn 10.000 cổng sạc tại 215 thành phố. Cùng lúc, BYD đẩy nhanh mở rộng hạ tầng sạc, đã hoàn thành 5.000 trạm megawatt và đặt mục tiêu đạt 20.000 trạm trước cuối năm.

Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh xe điện không chỉ dừng ở sản phẩm, mà đang chuyển sang cuộc đua toàn diện về công nghệ pin và mạng lưới trạm sạc – yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm người dùng trong tương lai.



