Xuất hiện pin xe điện “gạch vàng” thách thức ông trùm BYD về tốc độ sạc siêu nhanh

Văn Chế |

Cuộc đua công nghệ pin xe điện đang tăng nhiệt khi các hãng liên tục tung ra giải pháp sạc siêu nhanh, rút ngắn thời gian nạp năng lượng xuống chỉ vài phút, tiệm cận trải nghiệm đổ xăng và mở ra bước tiến mới cho ngành xe điện.

Cuộc đua công nghệ sạc pin xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt khi các hãng Trung Quốc liên tục tung ra đột phá mới. BYD gây chú ý với pin Blade thế hệ 2 kết hợp hệ thống sạc megawatt, cho phép nạp từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ so với trước đây.

Xuất hiện pin xe điện “gạch vàng” thách thức ông trùm BYD về tốc độ sạc siêu nhanh - Ảnh 1.

Không lâu sau, Geely nhanh chóng đáp trả bằng công nghệ pin “gạch vàng” Energee Golden Brick trên nền tảng 900V. Thử nghiệm cho thấy xe có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ hơn 4 phút và đạt gần đầy pin trong chưa tới 9 phút, với công suất sạc có thể vượt 1.100 kW.

Việc sử dụng trụ sạc V4 của Zeekr với công suất tối đa 1.300 kW, tích hợp làm mát chất lỏng để kiểm soát nhiệt khi sạc siêu nhanh. Tuy nhiên, việc mở rộng hạ tầng vẫn là thách thức, dù Geely đã xây dựng hơn 2.100 trạm với hơn 10.000 cổng sạc tại 215 thành phố. Cùng lúc, BYD đẩy nhanh mở rộng hạ tầng sạc, đã hoàn thành 5.000 trạm megawatt và đặt mục tiêu đạt 20.000 trạm trước cuối năm.

Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh xe điện không chỉ dừng ở sản phẩm, mà đang chuyển sang cuộc đua toàn diện về công nghệ pin và mạng lưới trạm sạc – yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm người dùng trong tương lai.

745 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168


Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
