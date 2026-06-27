Xuất hiện khách sạn đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng robot: Con người chính thức "bật bãi" khỏi ngành dịch vụ?

Một bước ngoặt chấn động ngành du lịch toàn cầu vừa được đóng dấu khi khách sạn đầu tiên do robot vận hành 100% chuẩn bị mở cửa đón khách, mở ra kỷ nguyên dịch vụ không bóng dáng con người.

Nền công nghiệp dịch vụ và lưu trú thế giới đang đứng trước một cuộc đại dịch chuyển mang tính lịch sử. Mới đây, hãng công nghệ Pudu Robotics đã chính thức công bố dự án khách sạn phục vụ bằng robot toàn kịch bản đầu tiên trên thế giới.

Công trình độc nhất vô nhị này tọa lạc ngay trên đảo nhân tạo phía Tây - một mắt xích quan trọng thuộc siêu dự án cầu đường hầm vượt biển Thâm Quyến - Trung Sơn tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khách sạn được ấn định thời gian khai trương chính thức vào năm 2027, đánh dấu một cột mốc mà ở đó, trí tuệ nhân tạo và máy móc sẽ thay thế hoàn toàn vai trò của con người trong hoạt động vận hành thường nhật.

Khách sạn đầu tiên trên thế giới do robot vận hành hoàn toàn sẽ khai trương vào năm 2027 tại một đảo nhân tạo thuộc siêu dự án vượt biển Thâm Quyến - Trung Sơn, Trung Quốc.

Tại đây, con người sẽ không còn tìm thấy bất kỳ một nhân viên phục vụ truyền thống nào. Từ bàn tiếp tân, dịch vụ phòng, khâu lau dọn, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho đến hệ thống hỗ trợ du khách, tất cả đều do các thế hệ robot tiên tiến đảm nhiệm.

Đại diện Pudu Robotics khẳng định đây không đơn thuần là một không gian tích hợp công nghệ hỗ trợ, mà là một "hệ sinh thái dịch vụ" khép kín và tự động hóa toàn diện. Dự án quy mô này bao gồm 44 phòng nghỉ cao cấp, đi kèm hệ thống nhà hàng, phòng tập gym hiện đại, được kết nối đồng bộ qua một nền tảng quản trị thông minh.

Sức mạnh cốt lõi giúp vận hành bộ máy cơ khí khổng lồ này nằm ở mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo hiện hình mang mã hiệu PuduFM 1.0 phối hợp cùng hệ thống điều phối PuduAgent. Kiến trúc thượng tầng này cho phép các robot có hình thái và công năng khác nhau cùng chia sẻ một bộ não chung để tối ưu hóa công việc.

Trong khi robot FlashBot quản lý cây bán hàng thông minh qua điện thoại của khách, dòng PUDU T300 đảm nhận việc khuân vác hành lý, thì các robot chuyên dụng PUDU CC1 Pro và PUDU MT1 sẽ liên tục làm sạch không gian nhờ công nghệ nhận diện chất thải độc quyền bằng trí tuệ nhân tạo.

Khách sạn có quy mô 44 phòng cao cấp, nhà hàng, phòng tập gym và sẽ vận hành thử nghiệm một số dịch vụ vào cuối năm 2026.

Sự trỗi dậy của mô hình này đang đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai việc làm của lao động ngành khách sạn. Theo cam kết từ nhà sản xuất, quy trình vận hành sẽ đạt tới độ hoàn hảo tuyệt đối khi không hề có khoảng cách dịch vụ và không có sự can thiệp của con người.

Dự án sẽ bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm vào cuối năm 2026 với một số lượng phòng giới hạn để công chúng trải nghiệm trước khi chính thức bùng nổ vào năm 2027. Tầm nhìn dài hạn của các nhà hoạch định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở một tòa nhà lưu trú, mà là tham vọng số hóa toàn bộ mạng lưới du lịch, dịch vụ trên hòn đảo nhân tạo này trong vòng 4 năm tới, tạo nên một biểu tượng công nghệ tương lai đầy kinh ngạc.