Xuất hiện clip phó hiệu trưởng bị cho là "ngăn cản đưa học sinh đi cấp cứu"

VIDEO: Phó hiệu trưởng không cho đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện?

Liên quan vụ việc hơn 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện nghi ngộ độc, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm dài 42 giây kèm clip, ghi lại lời được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng nhà trường - kiên quyết không cho đưa học sinh đi bệnh viện.

Hình ảnh trong clip cho thấy bối cảnh tại phòng y tế nhà trường với sự có mặt của hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế, một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng nôn ói, đau bụng.

Người được cho là bà Huế nói: "Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết".

Cô Trương Thị Q., nhân viên y tế học đường, xác nhận sự việc trong clip đúng diễn biến thực tế. Theo cô Q., từ khoảng 7 giờ 15 phút ngày 26-9, nhiều học sinh bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc. Khi số lượng tăng lên hàng chục em, cô Q. đề nghị lãnh đạo nhà trường cho đưa đi bệnh viện nhưng bị phó hiệu trưởng ngăn lại.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, khi phụ huynh tập trung đông và yêu cầu, nhà trường mới cho chuyển học sinh đi cấp cứu.

Các em học sinh đang điều trị tại bệnh viện

Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, cho biết bệnh viện tiếp nhận 40 học sinh với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, được chẩn đoán viêm dạ dày ruột nghi do ngộ độc thực phẩm. Các em đã được truyền dịch, dùng kháng sinh, sức khỏe hiện ổn định.

"Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng các em có thể trở nên nghiêm trọng" - ông Vận nhận xét.

Chính quyền xã Kim Ngân cho hay đã tiếp nhận đoạn clip và chuyển cho công an điều tra. Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, khẳng định "ai sai phải chịu trách nhiệm, không có chuyện bao che".

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, bà Đỗ Thị Hồng Huế phủ nhận việc ngăn cản và nói chính mình đã đề nghị đưa học sinh đi bệnh viện. Bà từ chối cung cấp thêm thông tin với lý do sức khỏe không ổn.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 26-9, sau khi ăn sáng với bánh tày tại trường, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã phối hợp với chính quyền và phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu.