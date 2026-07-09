Xuất hiện cặp đôi Người Đẹp và Quái Vật đời thật đẹp hơn cả phim: Nhà gái ăn đứt Emma Watson ở 1 điểm

Cặp đôi đình đám này được nhận xét còn đẹp đôi hơn cả Người Đẹp và Quái Vật bản phim điện ảnh.

Mạng xã hội những ngày gần đây lại bất ngờ "đào" ra một cặp đôi ngoài đời thực được nhận xét như bước ra từ Người Đẹp và Quái Vật. Erling Haaland và bạn gái Isabel Haugseng Johansen đã khiến TikTok, X lẫn Facebook đồng loạt liên tưởng đến chuyện cổ tích kinh điển của Disney. Một bên là tiền đạo cao gần 2 mét, sở hữu thân hình khổng lồ cùng biệt danh "Quái vật Na Uy"; bên còn lại là cô gái có gương mặt dịu dàng, mái tóc nâu và nụ cười được nhận xét đúng chuẩn nguyên tác nàng Belle.

Isabel được khen ngợi sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển với mái tóc nâu, đôi mắt to, sống mũi thanh tú cùng nụ cười hiền. Nhiều bình luận cho rằng cô mang đúng dáng vẻ của nàng Belle nguyên tác hơn cả Emma Watson, người từng đảm nhận vai diễn trong phiên bản live-action năm 2017. Nếu Emma Watson sở hữu vẻ đẹp thông minh, nữ tính thì Isabel lại được nhận xét có phần đằm thắm, chín chắn và gần với hình ảnh nàng Belle trong cổ tích.

Bên cạnh đó, việc cái tên Isabel có âm cuối khá giống Belle cũng trở thành chi tiết khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều video trên TikTok đều nhắc đến sự trùng hợp này như một "định mệnh" nho nhỏ khiến cặp đôi càng như bước ra từ câu truyện Disney.

Ở phía đối diện, Erling Haaland gần như sinh ra để đảm nhận vai "Quái vật". Tiền đạo người Na Uy cao tới 1,94 m, sở hữu thân hình đồ sộ, bờ vai rộng cùng những đường nét góc cạnh. Trong nhiều năm qua, truyền thông và người hâm mộ vẫn quen gọi anh bằng biệt danh "Quái vật Na Uy" nhờ sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng càn lướt đáng sợ cùng hiệu suất ghi bàn khiến mọi hàng thủ phải e ngại.

Thế nhưng, giống như nhân vật Quái vật trong bộ phim Disney, đằng sau vẻ ngoài dữ dằn ấy lại là hình ảnh của một người đàn ông luôn dành sự dịu dàng cho người mình yêu. Haaland và Isabel quen nhau từ thời còn học tại học viện bóng đá Bryne FK, trước khi tiền đạo sinh năm 2000 trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới. Cả hai gắn bó suốt nhiều năm, hiếm khi phô trương chuyện tình cảm nhưng luôn đồng hành trong những cột mốc quan trọng của nhau. Isabel thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai, còn Haaland nhiều lần được bắt gặp dành cho cô những cử chỉ đầy tình cảm sau các trận đấu.

Chính sự đối lập thú vị ấy đã khiến mạng xã hội đồng loạt gọi đây là phiên bản Người Đẹp và Quái Vật ngoài đời thực. Dưới những đoạn video chia sẻ trên TikTok, lượng lớn bình luận bày tỏ sự thích thú khi đặt ảnh của Haaland và Isabel cạnh hình ảnh Belle cùng chàng hoàng tử Quái Vật trong bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney.

Một số bình luận của netizen:

- Bà Isabel y chang phiên bản hoạt hình của Người Đẹp và Quái Vật.

- Có thể giống nguyên tác hơn Emma Watson.

- Eo ơi nhưng mà đẹp đôi thật ấy, cô ấy quá đẹp luôn.

- Nét bạn Isabel mặn mà và trông chín chắn, không ngờ ẻm mới 2k4 thôi á.

- Người Đẹp và Quái Vật nếu có live-action.