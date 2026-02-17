Xuất hiện 5 hiện tượng "ngược dòng" dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Báo hiệu một sự thay đổi đang đến gần

5 hiện tượng "ngược dòng" dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

1. Cơn sốt tích trữ hạ nhiệt

Những năm trước, cứ đến tháng Chạp là chợ đông nghịt người. Thịt cá mua cả thùng, bánh kẹo chất đầy xe đẩy, siêu thị xếp hàng dài chờ thanh toán. Không ít gia đình mua về quá nhiều, rồi sau Tết lại phải bỏ đi vì hư hỏng.

Sự phát triển của thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng nhanh và hệ thống phân phối ổn định giúp mọi người không còn lo thiếu hàng dịp Tết. (Ảnh: VnEconomy)

Năm nay, cảnh tượng ấy bớt hẳn. Người tiêu dùng chọn mua vừa đủ, ưu tiên thực phẩm tươi và dùng đến đâu mua đến đó. Sự phát triển của thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng nhanh và hệ thống phân phối ổn định giúp mọi người không còn lo thiếu hàng dịp Tết. Tiêu dùng lý trí dần thay thế tâm lý "mua cho chắc", tránh lãng phí và giảm áp lực chi tiêu.

2. Quà Tết xa xỉ không còn được săn đón

Từng có thời, Tết là cuộc đua thể diện qua những giỏ quà đắt tiền. Rượu ngoại, thực phẩm cao cấp, hộp quà cầu kỳ được xem là thước đo sự chu đáo. Nhưng thực tế, nhiều món quà chỉ để trưng, ít được sử dụng, thậm chí hết hạn rồi bỏ đi.

Tết 2026 chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Gạo, dầu ăn, hạt khô, thực phẩm thiết yếu hay các thiết bị chăm sóc sức khỏe như máy đo huyết áp, máy massage được ưa chuộng hơn. Người tặng quan tâm đến tính hữu dụng thay vì giá tiền. Khi quà Tết trở lại đúng ý nghĩa sẻ chia và chăm sóc, mối quan hệ cũng nhẹ nhàng và chân thành hơn.

3. Lì xì "mỏng" hơn, nhưng nhẹ lòng hơn

Phong bao lì xì từng khiến không ít người áp lực. Mức tiền tăng dần qua từng năm, có gia đình phải chi khoản không nhỏ chỉ trong vài ngày Tết. Ý nghĩa chúc phúc đôi khi bị che lấp bởi sự so bì ngầm.

Phong bao lì xì từng khiến không ít người áp lực. (Ảnh: VnEconomy)

Năm nay, nhiều gia đình chủ động thống nhất lì xì ở mức tượng trưng, thậm chí miễn lì xì cho người lớn. Chuyển khoản nhỏ qua điện thoại trở nên phổ biến, đơn giản và tiện lợi. Khi giá trị vật chất không còn là trọng tâm, phong bao đỏ lại đúng với ý nghĩa ban đầu là một lời chúc may mắn đầu năm.

4. Xe điện thay thế "sàn diễn" xe sang

Cao tốc mỗi dịp Tết từng được ví như nơi phô diễn đẳng cấp với hàng dài xe sang. Tuy nhiên, năm 2026, xe năng lượng mới chiếm ưu thế. Hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện, chi phí vận hành thấp hơn giúp xe điện trở thành lựa chọn thực tế.

Sự thay đổi này không đơn thuần là xu hướng công nghệ, mà phản ánh tư duy tiêu dùng mới: chú trọng hiệu quả và tiết kiệm thay vì phô trương. Quan trọng nhất vẫn là về nhà an toàn, không phải về bằng chiếc xe đắt tiền.

5. Giảm bớt xã giao, tăng thời gian cho gia đình

Trước đây, Tết là chuỗi ngày chạy hết cuộc hẹn này đến bữa tiệc khác. Không ít người mệt mỏi vì những cuộc nhậu mang tính hình thức.

Năm nay, nhiều người chọn ở nhà nhiều hơn, dành thời gian cho cha mẹ, con cái. Có gia đình đón ông bà lên thành phố ăn Tết, có người chọn đi du lịch cùng nhau thay vì tất bật họp mặt đông đủ. Khi các cuộc xã giao không cần thiết được cắt giảm, Tết trở nên nhẹ nhàng và riêng tư hơn.

Trước đây, Tết là chuỗi ngày chạy hết cuộc hẹn này đến bữa tiệc khác. (Ảnh: VnEconomy)

Năm hiện tượng "ngược dòng" ấy không phải là dấu hiệu của một cái Tết nhạt nhòa, mà là sự trở về với bản chất. Khi người ta bớt chạy theo hình thức, bớt phô trương và tiêu dùng quá mức, Tết lại gần hơn với ý nghĩa đoàn viên.

Tết không nằm ở số tiền lì xì, giá trị giỏ quà hay chiếc xe ngoài cổng. Tết nằm ở bữa cơm đủ đầy, ở ánh mắt sum họp và những câu chuyện được sẻ chia. Có thể năm 2026 bớt ồn ào hơn, nhưng cũng vì thế mà ấm áp và chân thành hơn.