Năm Ngọ phát lì xì, nhớ "2 số không chạm, 3 điều không làm" để tránh mất lòng, tổn thương tình cảm

Dù tiền lì xì thể hiện sự yêu thương, đồng thời mang ý nghĩa cầu chúc may mắn đầu năm, nhưng trong phong bao đỏ ấy không chỉ có tiền, mà còn chứa đựng phép tắc, tình cảm và cả "thể diện" của gia đình. Nếu lỡ chọn sai số tiền, không khí vui vẻ ngày Tết rất dễ trở nên ngượng ngùng. Đặc biệt năm 2026 là năm Ngọ, ai cũng mong "mã đáo thành công", vì vậy khi chuẩn bị lì xì càng cần chú ý một số chi tiết nhỏ để tránh sơ suất. Dưới đây là tổng kết "hai số không chạm, ba điều không làm" khi lì xì, chỉ cần ghi nhớ là có thể vừa giữ được lễ nghĩa, vừa giữ được tình cảm.

Năm Ngọ phát lì xì, hai số không nên dùng

Số 4

Từ xưa đến nay, người Trung Quốc thường quan niệm số chẵn tượng trưng cho điều tốt lành. Tuy nhiên, số 4 lại nên tránh vì trong tiếng Hoa, "4" phát âm gần giống chữ "tử" (chết). Dù có phần mang tính kiêng kỵ dân gian, nhưng ngày Tết vốn là dịp cầu may mắn, nên nhiều người vẫn cố gắng tránh những con số có âm đọc không tốt. Khi lì xì cho con cháu hay trẻ nhỏ trong họ hàng, nên hạn chế những số tiền như 40, 400… để tránh làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ đầu năm.

Dù có phần mang tính kiêng kỵ dân gian, nhưng ngày Tết vốn là dịp cầu may mắn, nên nhiều người vẫn cố gắng tránh lì xì những con số có âm đọc không tốt. (Ảnh: 24H)

Số 7

Con số thứ hai nên tránh là số 7. Nhiều người thắc mắc vì sao 7 lại không tốt, bởi vẫn có câu "ba chìm bảy nổi". Tuy nhiên trong cách phát âm tiếng Hoa, số 7 gần giống với chữ "khí", dễ liên tưởng đến giận dỗi, bực bội hay u uất. Trong năm Ngọ – biểu tượng của sự mạnh mẽ, vươn lên thì những con số mang ý nghĩa không tích cực như vậy được cho là không phù hợp. Vì thế, các khoản lì xì như 70, 170… cũng nên cân nhắc.

Vậy nên chọn số nào? Năm Ngọ nên ưu tiên những con số mang ý nghĩa may mắn như 6, 8, 9. Số 6 tượng trưng cho thuận lợi, 8 biểu trưng cho phát đạt, còn 9 mang ý nghĩa lâu dài, bền vững. Những con số này không chỉ có ý nghĩa tốt đẹp mà còn gửi gắm lời chúc "mã đáo thành công", thăng tiến, hanh thông. Người nhận cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ hơn.

Năm Ngọ phát lì xì, ba điều không nên làm

Không dùng bao lì xì cũ

Nhiều người cho rằng phong bao chỉ là hình thức, tiền bên trong mới quan trọng, nên giữ lại bao lì xì cũ từ năm trước nếu chưa hỏng để dùng tiếp. Tuy nhiên, Tết là dịp "năm mới khí tượng mới", ai cũng mong sự khởi đầu tươi mới. Nếu nhận được phong bao cũ, người nhận dễ cảm thấy người tặng thiếu sự chu đáo. Vì vậy, tốt nhất nên chuẩn bị bao lì xì mới, vừa đẹp mắt, vừa phù hợp không khí rộn ràng đầu năm.

Không so sánh tiền lì xì trước mặt người khác

Có người sau khi trẻ nhận lì xì liền mở ra so sánh xem ai cho nhiều, ai cho ít. Hành động này rất không phù hợp. Mỗi gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau, mức tiền lì xì vì thế cũng khác nhau. Nếu công khai so sánh, sẽ khiến người tặng ít tiền cảm thấy khó xử, đồng thời tạo tâm lý ganh đua giữa trẻ nhỏ, biến lời chúc đầu năm thành cuộc so đo tiền bạc, làm tổn thương tình cảm.

Vào dịp Tết, khi nhiều gia đình, họ hàng tụ họp, việc lì xì cho trẻ nhỏ nên đảm bảo sự công bằng. (Ảnh: 24h)

Không đối xử khác biệt

Vào dịp Tết, khi nhiều gia đình, họ hàng tụ họp, việc lì xì cho trẻ nhỏ nên đảm bảo sự công bằng. Tránh trường hợp bé này được 100, bé kia được 200 nếu các em ở cùng một hoàn cảnh. Nếu trẻ tự mở bao lì xì và phát hiện số tiền khác nhau, rất dễ nảy sinh tâm lý so bì, thậm chí phụ huynh cũng có thể cảm thấy bị coi nhẹ. Vì vậy, khi lì xì trước mặt đông người, nên giữ sự đồng đều. Trong trường hợp muốn thể hiện sự khác biệt do quan hệ thân sơ, có thể đưa tiền cho người lớn thay vì trực tiếp trao cho trẻ, như cách một số người cao tuổi vẫn làm, để tránh sự so sánh không cần thiết.

Tóm lại, lì xì ngày Tết không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là nghệ thuật ứng xử. Ghi nhớ "hai số không chạm, ba điều không làm" sẽ giúp chúng ta giữ trọn không khí vui vẻ, ấm áp của năm mới.