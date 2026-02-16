5 'hiện tượng lạ' diễn ra dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Một số thứ biến mất, xu hướng này lên ngôi

Tết đang cận kề, phố xá bắt đầu rực đỏ câu đối, siêu thị đông dần lên, nhưng không khí rộn ràng dường như có phần trầm hơn mọi năm. Từ doanh nghiệp đến từng gia đình, nhiều người nhận ra những thay đổi rất rõ rệt trong cách đón năm mới 2026. Năm "hiện tượng lạ" xuất hiện trước thềm Tết không chỉ phản ánh khó khăn kinh tế, mà còn cho thấy một xu hướng sống thực tế, tỉnh táo và tối giản hơn đang dần hình thành.

5 "hiện tượng lạ" diễn ra dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tiệc tất niên thưa vắng, doanh nghiệp chọn tiền tươi thay vì hình thức

Những năm trước, cứ cuối tháng Chạp là mùa cao điểm của các nhà hàng. Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều tổ chức tiệc tất niên, tổng kết năm, bốc thăm trúng thưởng, nâng ly chúc mừng. Đó gần như là nghi thức bắt buộc trước khi khép lại một năm làm việc.

Tuy nhiên, Tết 2026 chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Nhiều công ty không còn thông báo tổ chức tất niên, thậm chí hủy bỏ hoàn toàn. Nguyên nhân đầu tiên đến từ áp lực chi phí. Một buổi tiệc cho vài chục nhân viên có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đồng nếu tính cả địa điểm, quà tặng, giải thưởng.

Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều tổ chức tiệc tất niên, tổng kết năm. (Ảnh: Pinterest)

Nhưng quan trọng hơn, tâm lý người lao động cũng đã khác. Không ít nhân viên chia sẻ rằng họ mong nhận thêm tiền thưởng trực tiếp thay vì dành nhiều giờ dự tiệc, nghe phát biểu dài dòng. Một số doanh nghiệp chuyển hướng: hủy tiệc, chia đều ngân sách cho nhân viên dưới dạng tiền mặt. Kết quả, nhiều người cảm thấy hài lòng hơn vì "cầm tiền trong tay vẫn thiết thực nhất".

Sự thay đổi này cho thấy doanh nghiệp đang ưu tiên hiệu quả thực chất thay vì duy trì hình thức.

Xu hướng ở lại thành phố và tự nấu cỗ Tết trở lại

Một hình ảnh quen thuộc mỗi dịp giáp Tết là cảnh nhà ga, bến xe chật kín người lao động tay xách nách mang về quê. Nhưng năm nay, dòng người ấy không còn dồn dập như trước.

Một bộ phận công nhân đã về quê sớm do công việc giảm sút. Số khác chọn làm việc gần nhà khi các khu công nghiệp địa phương phát triển. Đáng chú ý, không ít người ở lại thành phố làm thêm dịp Tết để hưởng lương gấp đôi, gấp ba, rồi đón gia đình lên sum họp tại nơi làm việc.

Nhiều gia đình quay về với cách làm truyền thống: tự gói bánh, nấu canh, kho thịt, cùng nhau chuẩn bị mâm cơm đoàn viên. (Ảnh: VOV)

Song song với đó là sự thay đổi trong mâm cơm tất niên. Những năm gần đây, nhiều gia đình chuộng đặt cỗ nhà hàng với mức giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng mỗi bàn. Nhưng Tết âm lịch 2026, nhiều nhà hàng ghi nhận lượng đặt tiệc cao cấp giảm, trong khi thực phẩm chế biến sẵn, nguyên liệu nấu ăn lại bán chạy.

Nhiều gia đình quay về với cách làm truyền thống: tự gói bánh, nấu canh, kho thịt, cùng nhau chuẩn bị mâm cơm đoàn viên. Về mặt chi phí, tự nấu giúp tiết kiệm đáng kể. Nhưng quan trọng hơn, quá trình cùng vào bếp, trò chuyện, chia sẻ sau một năm bận rộn mang lại cảm giác ấm áp mà không gian nhà hàng khó thay thế.

Cỗ Tết vì thế không chỉ là câu chuyện món ăn, mà là câu chuyện của sự gắn kết.

Lì xì nhẹ tay, chúc Tết chuyển dần sang online

Nếu như trước đây, lì xì vài trăm nghìn đến cả triệu đồng được xem là "mặt bằng chung", thì năm nay nhiều gia đình chủ động giảm mức tiền mừng tuổi. Bao lì xì 50.000 – 100.000 đồng trở nên phổ biến, bạn bè trao nhau những khoản tượng trưng, mang ý nghĩa may mắn hơn là giá trị vật chất.

Nguyên nhân không khó lý giải. Áp lực tài chính từ tiền nhà, tiền xe, chi phí sinh hoạt khiến nhiều người phải tính toán kỹ hơn. Thay vì "gồng mình vì sĩ diện", nhiều bậc phụ huynh chọn cách dạy con hiểu rằng lì xì là lời chúc bình an, không phải thước đo tình cảm.

Bên cạnh đó, hình thức chúc Tết cũng thay đổi. Thay vì đi hết nhà này sang nhà khác, nhiều người gửi lời chúc qua tin nhắn, chuyển lì xì online. Với nhịp sống nhanh và quỹ thời gian hạn hẹp, không ít người coi đây là giải pháp thuận tiện, đỡ tốn kém và bớt áp lực xã giao.

Thay vì đi hết nhà này sang nhà khác, nhiều người gửi lời chúc qua tin nhắn, chuyển lì xì online. (Ảnh: Momo)

Dĩ nhiên, sự thay đổi này cũng khiến nhiều người hoài niệm không khí rộn ràng xưa cũ. Nhưng ở góc nhìn khác, đó là sự thích nghi với hoàn cảnh mới.

Nhìn tổng thể, 5 "hiện tượng lạ" diễn ra dịp Tết Nguyên đán 2026 từ việc tiệc tất niên thưa vắng, dòng người về quê bớt đông, cỗ Tết tự nấu quay lại, đến lì xì thu nhỏ và chúc Tết online đều phản ánh một xu hướng chung: sống thực tế hơn, chi tiêu lý trí hơn và đề cao giá trị cốt lõi.

Tết suy cho cùng vẫn là dịp đoàn viên. Dù cách đón Tết có thay đổi, hình thức giản lược đi, điều quan trọng nhất vẫn là sự bình an và sum họp. Khi mỗi gia đình tìm được cách đón năm mới phù hợp với điều kiện của mình, đó đã là một cái Tết trọn vẹn.

Bởi "hương vị Tết" không nằm ở mâm cỗ đắt tiền hay phong bao dày mỏng, mà ở cảm giác ấm áp khi những người thân yêu vẫn còn ngồi bên nhau.