Không chỉ chuối, 7 loại trái cây này mang ý nghĩa tốt lành nên có trên bàn thờ ngày Tết

Nhắc đến mâm ngũ quả ngày Tết, nhiều người thường nghĩ ngay đến nải chuối xanh đặt ở vị trí trung tâm là biểu tượng cho sự che chở, sum vầy. Tuy nhiên, bên cạnh chuối, vẫn còn nhiều loại trái cây khác mang ý nghĩa cát tường mà các gia đình Việt có thể lựa chọn để dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Mỗi loại quả không chỉ làm đẹp không gian thờ cúng mà còn gửi gắm ước vọng về bình an, tài lộc, sung túc và may mắn trong năm mới. Chọn đúng trái cây phù hợp phong tục vừa thể hiện sự thành tâm, vừa giúp không khí Tết thêm trọn vẹn.

Táo, cam, thanh long – Sắc màu của may mắn và tài lộc

Táo đỏ là lựa chọn phổ biến nhờ màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho điều may và sự bình an. Một đĩa táo tươi, căng mọng trên bàn thờ mang theo lời chúc gia đình mạnh khỏe, năm mới suôn sẻ.

Cam và quýt lại gắn với ý nghĩa đại cát đại lợi. Sắc vàng cam tượng trưng cho tiền tài, phú quý; hình tròn đầy biểu trưng cho sự viên mãn, đoàn tụ. Đây gần như là loại quả không thể thiếu trong nhiều gia đình dịp Tết.

Bên cạnh chuối, vẫn còn nhiều loại trái cây khác mang ý nghĩa cát tường mà các gia đình Việt có thể lựa chọn để dâng lên bàn thờ tổ tiên trong dịp Tết. (Ảnh: Vinpearl)

Thanh long, đặc biệt là loại ruột đỏ, mang sắc màu của thịnh vượng. Tên gọi "thanh long" gợi hình ảnh rồng là linh vật cao quý trong văn hóa Á Đông cũng tượng trưng cho sự phát đạt, hanh thông trong năm mới.

Bưởi, nho, hồng, nhãn – Sung túc, viên mãn và như ý

Bưởi thường được đặt ở vị trí trung tâm mâm ngũ quả nhờ dáng tròn đầy và kích thước lớn. Hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, đủ đầy; nhiều gia đình còn quan niệm bưởi mang ý nghĩa che chở, bảo vệ con cháu trong năm mới.

Chùm nho sum suê tượng trưng cho sự sinh sôi, sung túc. Hồng đỏ mang hàm ý "việc gì cũng như ý", còn nhãn (long nhãn) lại gợi sự đoàn viên, viên mãn. Khi kết hợp cùng các loại quả khác, chúng tạo nên mâm trái cây hài hòa cả về màu sắc lẫn ý nghĩa.

Mâm ngũ quả – Quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm

Mỗi vùng miền có cách bày mâm quả khác nhau. Miền Bắc thường chú trọng yếu tố ngũ hành, đủ năm màu sắc tượng trưng; miền Nam lại quen với cách chơi chữ như "cầu – sung – dừa – đủ – xài". Dù lựa chọn loại quả nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành kính hướng về tổ tiên.

Khi chọn trái cây bày bàn thờ, nên ưu tiên quả tươi, còn cuống lá xanh, tránh dập nát. Không nên rửa quá sớm nếu chưa bày ngay để tránh héo, giảm độ tươi. Sắp xếp hài hòa về màu sắc và kích thước sẽ giúp mâm quả thêm trang trọng.

Tết này, bên cạnh nải chuối quen thuộc, hãy cân nhắc thêm những loại trái cây mang ý nghĩa tốt lành để mâm ngũ quả thêm đủ đầy. Bởi hơn cả hình thức, đó là cách mỗi gia đình gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, sum vầy và hạnh phúc.