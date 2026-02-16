Vượt loạt biểu tượng Mỹ và Australia, một cây cầu Việt Nam bất ngờ lọt top 4 đẹp nhất thế giới

Cây cầu gây kinh ngạc về thị giác, vượt qua nhiều biểu tượng nổi tiếng

Theo danh sách của Time Out, những cây cầu được vinh danh không chỉ sở hữu kiến trúc ấn tượng mà còn đóng vai trò biểu tượng du lịch của quốc gia. Đáng chú ý, Cầu Vàng (Golden Bridge) tại Đà Nẵng xếp thứ 4, vượt qua nhiều công trình nổi tiếng như Brooklyn Bridge (Mỹ) hay Sydney Harbour Bridge (Australia).

Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thuộc về Stari Most – cây cầu đá thế kỷ 16 ở Bosnia & Herzegovina, nổi tiếng với giá trị lịch sử và kiến trúc Ottoman đặc sắc. Trong khi đó, cầu Vàng được đánh giá cao nhờ "tạo ra sự kinh ngạc về thị giác" là những yếu tố ngày càng quan trọng trong xu hướng du lịch hiện đại.

(Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Cầu Vàng nằm trong khu du lịch Sun World Ba Na Hills, ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Công trình dài khoảng 150m, nổi bật với hình ảnh hai bàn tay khổng lồ mang sắc thái phong hóa nâng đỡ dải cầu vàng giữa mây trời. Dù mang dáng vẻ cổ xưa như một di tích lâu đời, thực tế đây là công trình hiện đại, được xây dựng giai đoạn 2017–2018 và chính thức mở cửa từ tháng 6/2018.

Ngay sau khi ra mắt, hình ảnh cây cầu lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Những bức ảnh "bàn tay giữa mây trời" nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên Instagram, Twitter, các blog du lịch và báo chí nước ngoài. Giới chuyên gia nhận định, đây là một trong những công trình tiêu biểu cho xu hướng thiết kế mang tính biểu tượng và dễ "viral" trong kỷ nguyên số.

Liên tiếp được truyền thông quốc tế vinh danh

Không chỉ xuất hiện trong danh sách mới nhất của Time Out, cầu Vàng từng nhiều lần được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Năm 2018, The Guardian (Anh) bình chọn đây là một trong 10 cây cầu đi bộ đẹp nhất thế giới. Tháng 4/2020, trang Insider đưa công trình vào danh sách 28 cây cầu tuyệt đẹp trên toàn cầu.

Đặc biệt, năm 2021, Daily Mail thực hiện khảo sát với thế hệ "millennial" – những người trưởng thành cùng sự phát triển của công nghệ và xu hướng dịch chuyển – để tìm ra "những kỳ quan thế giới mới". Với tiêu chí "thiết kế tạo tác động tức thì, có yếu tố đáng kinh ngạc và ẩn chứa sự tuyệt vời", cầu Vàng được bình chọn ở vị trí đầu tiên.

Các hãng truyền thông lớn như CNN hay Time cũng từng dành nhiều lời khen ngợi, gọi đây là một trong những cây cầu đi bộ nổi tiếng nhất thế giới.

Không chỉ xuất hiện trong danh sách mới nhất của Time Out, cầu Vàng từng nhiều lần được truyền thông quốc tế đánh giá cao. (Ảnh: DRT)

Không chỉ dừng lại ở các bảng xếp hạng, công trình này còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thiết kế tương tự. Tại thắng cảnh Maling Tianguan (Chiết Giang, Trung Quốc), một cây cầu mang tên "Bàn Tay Phật Tianguan" được xây dựng ở độ cao khoảng 1.500m, có thiết kế hai bàn tay nâng đỡ phần thân cầu, khiến nhiều cư dân mạng so sánh với cầu Vàng Đà Nẵng. Một điểm du lịch tại Benguet (Philippines) cũng từng gây chú ý vì xây dựng công trình có hình thức tương tự.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng cầu Vàng Đà Nẵng vẫn là công trình tiên phong tạo xu hướng, đặc biệt trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và check-in lên ngôi.

Sau hơn 7 năm kể từ ngày mở cửa, cây cầu này không còn là "hiện tượng nhất thời" mà đã trở thành biểu tượng gắn liền với hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên bản đồ thế giới. Việc lọt top 4 trong danh sách những cây cầu đẹp nhất thế giới một lần nữa khẳng định sức hút bền vững của một công trình mang đậm dấu ấn sáng tạo Việt Nam giữa không gian mây trời Bà Nà.

Theo Time Out, The Guardian, CNN