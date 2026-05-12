Xuất hiện 1 biến thể coronavirus mới trên loài dơi ở nước láng giềng Việt Nam

Bộ Kinh tế và Xã hội số (DES) Thái Lan xác nhận việc phát hiện biến thể coronavirus mới trên loài dơi tại Thái Lan, đồng thời khẳng định nguy cơ bùng phát dịch vẫn ở mức thấp.

Bộ DES Thái Lan đã xác nhận các báo cáo về một biến thể coronavirus mới được phát hiện trên loài dơi tại địa phương là chính xác. Tuy nhiên, các cơ quan y tế cho biết chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào ở người và nguy cơ bùng phát dịch hiện tại vẫn thấp.

Ông Wetang Phuangsap, người phát ngôn của Bộ DES, cho biết thông tin này đã được Trung tâm Chống tin giả Thái Lan (AFNC) xác minh như một phần trong nỗ lực giám sát các thông tin sai lệch trực tuyến của bộ. Công việc này được thực hiện theo chính sách của Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Chaichanok Chidchob, người đã kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về các thông tin sai lệch và gây nhầm lẫn trên mạng.

Theo Bộ DES, công tác giám sát vào ngày 9 tháng 5 đã phát hiện hơn 160.000 thông điệp trực tuyến, trong đó có 8.714 nội dung cần phải xác minh. Hầu hết các mục bị đánh dấu được xác định thông qua các công cụ lắng nghe mạng xã hội. Vấn đề thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng nước này trong thời gian qua chính là báo cáo về việc phát hiện biến thể coronavirus mới trên dơi tại Thái Lan.

Bộ DES cho biết đã phối hợp với Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Công cộng để xác minh báo cáo. Các cơ quan chức năng khẳng định phát hiện này được thực hiện thông qua hệ thống giám sát động vật hoang dã hoạt động theo phương pháp "Một sức khỏe" (One Health), vốn chuyên theo dõi mối liên hệ giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường.

Các quan chức nhấn mạnh rằng không có ca bệnh nào ở người được phát hiện. Các nghiên cứu sơ bộ cũng cho thấy virus này có khả năng gây bệnh và tiềm năng lây truyền thấp hơn đáng kể so với Covid-19.

Bộ DES bổ sung rằng các loại vaccine Covid-19 hiện tại vẫn duy trì hiệu quả trong việc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh, trong khi rủi ro bùng phát chung hiện được đánh giá là thấp.