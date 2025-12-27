Xử phạt công ty Pymepharco 80 triệu đồng do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Pymepharco có trụ sở tại số 166–170 Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là số 166–170 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk theo cách ghi địa chỉ hành chính sau ngày 1/7/2025) đã thực hiện hành vi sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Thuốc Pyfaclor Kid không đạt yêu cầu chất lượng.

Cụ thể, thuốc Pyfaclor Kid, số giấy đăng ký lưu hành VD-26427-17, số lô 410923, ngày sản xuất 13/9/2023, hạn dùng đến 13/9/2026 do công ty sản xuất được xác định không đạt yêu cầu chất lượng. Hành vi này vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược cho biết, đây không phải là lần đầu doanh nghiệp vi phạm liên quan đến chất lượng thuốc Pyfaclor Kid. Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 19/3/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 841/QLD-CL về việc thu hồi 2 lô thuốc Pyfaclor Kid vi phạm chất lượng mức độ 3. Vụ việc sau đó dẫn đến Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 3/4/2025 của Thanh tra Bộ Y tế đối với doanh nghiệp này.

Tiếp tục trong năm 2025, vào các ngày 29/9 và 13/10, Cục Quản lý Dược đã ban hành hàng loạt quyết định liên quan đến thuốc Pyfaclor Kid, bao gồm: quyết định thu hồi 1 lô thuốc (Quyết định số 475/QĐ-QLD), quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành (Quyết định số 549/QĐ-QLD) và quyết định thu hồi bắt buộc toàn bộ các lô thuốc Pyfaclor Kid đang lưu hành trên thị trường (Quyết định số 554/QĐ-QLD).