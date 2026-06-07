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Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam diễn viên 33 tuổi vừa đột tử tại nhà riêng

VY ANH
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Sự ra đi quá sớm của nam diễn viên này khiến nhiều người thương xót.

Thông tin Kim Trạch qua đời ở tuổi 33 đang gây chấn động showbiz Trung Quốc. Nam diễn viên trẻ được cho biết đột tử tại nhà riêng ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào 4/6. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Kim Trạch không được công ty quản lý và gia đình công bố. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận trong giới giải trí, Kim Trạch mất do lao lực quá sức, thiếu ngủ.

Sự ra đi đột ngột của Kim Trạch khiến các đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, xót xa. Trước khi mất, nam diễn viên vẫn miệt mài với sự nghiệp diễn xuất. Bài đăng chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành ghi hình bộ phim Những Vụ Án Kỳ Lạ Thời Dân Quốc vào ngày 6/5, cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Kim Trạch trước công chúng. Chẳng ai ngờ, chỉ 1 tháng sau khi bước lên hàng ngũ nam chính trên màn ảnh, Kim Trạch đã qua đời khi mới ngoài 30 tuổi và còn cả tương lai phía trước. Anh thậm chí còn mới đón sinh nhật tuổi 33 vào cuối tháng 1 vừa qua.

- Ảnh 1.

Trước khi qua đời, nam diễn viên hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đóng chính trong bộ phim Những Vụ Án Kỳ Lạ Thời Dân Quốc.

- Ảnh 2.

Bài đăng cuối cùng trên MXH của Kim Trạch là vào ngày 6/5. Những hình ảnh cuối cùng của cố diễn viên khiến khán giả xót xa khi nhìn ngắm lại. Ảnh: Weibo.

Theo công ty quản lý, gia đình Kim Trạch sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên. Người thân của cố nghệ sĩ đang nỗ lực để vượt qua mất mát lớn. Do đó, công ty quản lý Kim Trạch kêu gọi cư dân mạng tôn trọng người đã khuất, gia đình tang quyến và không lan truyền tin đồn thất thiệt, suy đoán sai sự thật về nguyên nhân cái chết.

- Ảnh 3.

Cái chết của Kim Trạch ở tuổi ngoài 30 gây sốc cho khán giả Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Kim Trạch sinh năm 1993, là diễn viên kiêm người mẫu. Anh vào showbiz từ năm 2015 và ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Milan. Sau đó, Kim Trạch rẽ hướng sang đóng phim. Anh từng tham gia diễn xuất trong Không Thèm Yêu Đương Với Sếp, Độ Thanh Hoan, Cho Anh Trái Tim Bé Nhỏ Của Em, Xin Chào Kiều An, Quên Em, Nhớ Tình Yêu, Bắt Đầu Yêu Từ Hôn Nhân... Không thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu của Cbiz, song Kim Trạch vẫn sở hữu lượng người hâm mộ riêng đông đảo nhờ ngoại hình điển trai, cao ráo.

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Kim Trạch thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt trong dòng phim ngắn chiếu mạng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

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qua đời

sao hoa ngữ

xót xa

Kim Trạch

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