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Xót xa cảnh mẹ ôm chặt con nhỏ ngoài cửa sổ trong đám cháy lớn: Cả hai rơi xuống đất, bé gái tử vong, người mẹ nguy kịch

Chi Chi
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Trong thời gian chờ đợi cứu viện, hai mẹ con đã rơi từ trên cao xuống.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, vào sáng ngày 27 tháng 7, một căn hộ ở tầng 5 thuộc tiểu khu Đông Phương Lĩnh Tú, Liên Vân Cảng, Giang Tô, Trung Quốc đã bùng phát hỏa hoạn bất ngờ. Một người phụ nữ và một bé gái trốn ra cửa sổ để lánh nạn. Khi đó, khói dày đặc liên tục bốc ra từ trong cửa sổ, người phụ nữ dùng tay bám chặt lấy thanh cửa sổ và dùng chân chắn cho đứa trẻ nhằm cố gắng giữ ổn định cơ thể của cả hai để bảo toàn tính mạng.

Sau khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ đã dùng vòi rồng phun nước vào khu vực cửa sổ đang bốc khói. Tuy nhiên, khi người phụ nữ cố gắng di chuyển xuống dưới để tìm vị trí an toàn, nghi ngờ chân bị trượt nên đã rơi từ trên lầu xuống, sau đó bé gái cũng rơi xuống theo.

Khi đó, khói dày đặc liên tục bốc ra từ trong cửa sổ, người phụ nữ dùng tay bám chặt thanh cửa sổ và dùng chân chắn cho con. (Ảnh minh họa trên internet)

Theo báo chí Trung Quốc, người mẹ 42 tuổi, bé gái 3 tuổi. Sau khi rơi lầu, bé gái đã qua đời, người mẹ vẫn ở trong phòng chăm sóc tích cực, chưa qua cơn nguy kịch, người nhà không dám nói cho cô biết tin con gái đã qua đời. Người nhà đương sự cho biết, khi xảy ra hỏa hoạn, bố của bé gái đã trốn thoát thành công, bảo vợ và con gái đi theo nhưng vợ con lại mắc kẹt trong biển lửa. Sau khi xuống lầu, bố bé gái đã hét lớn yêu cầu ngừng phun nước và tập trung cứu người, nhưng không có tác dụng.

Trong thời gian chờ đợi cứu viện, hai mẹ con đã rơi từ trên cao xuống.

Không ít cư dân mạng sau khi xem đoạn video đã đồng loạt lên án lính cứu hỏa rằng "chỉ phun nước, dưới lầu không đặt đệm hơi cũng không dùng thang, hoàn toàn không có hành động gì", "đặt một cái đệm hơi hay dựng một chiếc thang đều được, cứ để người mẹ gắng sức đến mức kiệt sức trượt chân rơi xuống, đứa trẻ cũng rơi theo sau một hai giây."

Về vấn đề này, một người có chuyên môn trong ngành cứu hỏa đã đăng bài giải thích rằng các hạn chế đối với cứu viện trên cao khá lớn. Thông thường, chiều cao sử dụng của đệm cứu hỏa không vượt quá 3 tầng (khoảng 10 mét), nếu nhảy xuống từ tầng 5 (khoảng 15 mét), lực tác động lớn sẽ dễ gây thương vong chí mạng hơn. Ngoài ra, việc cứu viện bằng xe cứu hỏa thang nâng đòi hỏi không gian và thời gian đậu xe đầy đủ.

Nguồn: HK01

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