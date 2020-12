Xót xa cảnh bé trai 11 tuổi quỳ khóc động viên mẹ ung thư giai đoạn cuối

Hình ảnh cậu bé quỳ khóc, nắm chặt tay động viên mẹ mình. Ảnh cắt clip

Theo The Paper, mẹ của cậu bé đã qua đời do ung thư gan vào rạng sáng ngày 29/11 tại bệnh viện Nhân dân Lâm Tuyền, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Anh Viên Kim Cường, cậu của bé trai này, chia sẻ, chị gái của anh là Viên Kim Lệ, năm nay 40 tuổi, bị ung thư vú vào năm 2016. Sau đó, các tế bào ung thư di căn đến gan và các cơ quan khác của cô.

Anh Viên cho biết, đoạn video trên mạng được quay vào ngày 15/11 vừa, khi chị Viên Kim Lệ nhập viện không lâu vì bệnh tình chuyển biến nặng.

Trong đoạn clip, cậu bé khóc nghẹn, không ngừng động viện mẹ, đồng thời hứa rằng sẽ chăm chỉ học để sau này có thể đỗ đại học, để báo đáp mẹ thật tốt.

Chị Viên khi đó không thể nói chuyện bình thường và chỉ có thể dùng lòng bàn tay chạm vào mặt đứa trẻ. Đoạn video đã khiến vô số cư dân mạng xúc động.

Anh Viên Kim Cương chia sẻ thêm rằng, anh rể của mình đã không liên lạc trong nhiều năm và họ rất hy vọng anh ấy có thể quay về để gặp đứa trẻ và Viên Kim Lệ.

"Trước khi chị tôi mất, chị ấy tỉnh táo cả ngày, tinh thần rất tốt, chị ấy liên tục nói rằng chị ấy không thể buông bỏ đứa trẻ. Khi đó, mọi người đều vui vẻ nghĩ rằng điều kỳ diệu đã xảy ra", anh Viên kể lại.

Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 29/11, chị Viên đã qua đời. Sau lễ tang, dứa trẻ đã báo cảnh sát để tìm kiếm cha mình.

Anh Viên cho biết, người anh rể luôn nghi ngờ cậu bé không phải con trai ruột. Dù kết quả giám định sau đó cho thấy mối quan hệ huyết thống của 2 người nhưng người cha đã bỏ nhà đi khi cậu bé được 3 tuổi.

Phòng Tuyên giáo huyện ủy Lâm Tuyền cho biết, nhiều tổ chức đã đứng ra quyên góp, hỗ trợ cho cậu bé tội nghiệp trên, đồng thời bộ phận dân sự địa phương cũng sẽ chịu hoàn toàn chi phí chăm sóc nuôi dưỡng cậu bé cho đến khi tìm được người có quyền giám hộ. Trong thời gian này, người cậu của đứa trẻ là anh Viên sẽ là người giám hộ tạm thời.

Anh Viên cho biết anh sẵn sàng nuôi cháu mình trong trường hợp người cha xuất hiện từ bỏ quan hệ huyết thống.