Xôn xao khoảnh khắc Ngọc Trinh đi chụp ảnh cưới

Ngọc Trinh từng khẳng định nếu một ngày quyết định lên xe hoa thì đó sẽ là lựa chọn đến từ cảm xúc, chứ không phải vì danh tiếng.

Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Mạng xã hội hiện đang bàn luận xôn xao hình ảnh mới nhất của chân dài gốc Trà Vinh. Người đẹp bất ngờ xuất hiện trong tạo hình cô dâu với chiếc váy trắng cúp ngực, làm dấy lên nghi vấn cô đang âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ. Được biết, Ngọc Trinh có mặt tại một studio chuyên chụp ảnh cưới ở Bình Dương.

Từ những hình ảnh được ghi lại, Ngọc Trinh xuất hiện trong thiết kế váy cưới cúp ngực ôm sát, phần thân váy đính kết cầu kỳ. Dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường, người đẹp vẫn gây chú ý bởi thần thái rạng rỡ và vóc dáng nổi bật. Trên mạng xã hội, cô còn đăng tải hình ảnh chụp bó hoa cưới và viết dòng trạng thái ẩn ý chiêm nghiệm: "Mọi điều đẹp nhất đều cần thời gian để chờ đợi". Những hình ảnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một bộ ảnh thời trang, dự án quảng bá hay thực sự là ảnh cưới của Ngọc Trinh.

Khoảnh khắc Ngọc Trinh đi chụp ảnh cưới đang gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn: Đi soi sao đi

Netizen rộ nghi vấn nữ diễn viên bí mật lên xe hoa. Nguồn: Đi soi sao đi

Netizen đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một bộ ảnh thời trang, dự án quảng bá hay thực sự là ảnh cưới của Ngọc Trinh. Nguồn: Đi soi sao đi

Trên mạng xã hội, cô còn đăng tải hình ảnh chụp bó hoa cưới và viết dòng trạng thái ẩn ý chiêm nghiệm. Ảnh: Chụp màn hình

Khoảng một năm trở lại đây, người đẹp gốc Trà Vinh nhiều lần bày tỏ sự thay đổi trong quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Nếu trước đây cô thường gây chú ý với những phát ngôn thẳng thắn về chuyện yêu đương thì sau nhiều biến cố, Ngọc Trinh cho biết bản thân có cái nhìn điềm tĩnh và trưởng thành hơn.

Cuối năm 2025, cô từng chia sẻ một bài viết dài trên trang cá nhân về quan điểm kết hôn. Ngọc Trinh cho biết cô không muốn lập gia đình chỉ vì áp lực tuổi tác hay kỳ vọng của người khác, mà chỉ kết hôn khi thật sự tìm được người khiến mình cảm thấy hạnh phúc và an tâm. Theo người đẹp, hôn nhân chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện và tình yêu chân thành của cả hai.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Ngọc Trinh cũng từng khẳng định nếu một ngày quyết định lên xe hoa thì đó sẽ là lựa chọn đến từ cảm xúc, chứ không phải vì danh tiếng, vật chất hay bất kỳ sự thúc ép nào.

Ngọc Trinh từng cho biết cô không muốn lập gia đình chỉ vì áp lực tuổi tác hay kỳ vọng của người khác. Ảnh: FBNV

Cô cũng từng khẳng định nếu một ngày quyết định lên xe hoa thì đó sẽ là lựa chọn đến từ cảm xúc, chứ không phải vì danh tiếng, vật chất hay bất kỳ sự thúc ép nào. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn từng nhiều lần bị cư dân mạng gọi tên trong nghi vấn hẹn hò. Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng lan truyền trên các diễn đàn giải trí, nhắc đến một cặp sao hạng A được cho là đã âm thầm gắn bó nhiều năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Từ những chi tiết được chia sẻ, không ít netizen đã réo tên Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn.

Sự việc càng thu hút sự chú ý khi cả hai vốn có mối quan hệ khá thân thiết. Không chỉ nhiều lần hợp tác trong công việc, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, thoải mái tương tác và dành cho nhau nhiều lời khen trước truyền thông. Chính những lần đồng hành này khiến cư dân mạng liên tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng đào lại loạt tương tác của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn trên mạng xã hội. Một số tài khoản còn cho biết từng bắt gặp cả hai đi ăn hoặc xuất hiện cùng nhau ngoài đời. Ngoài ra, việc nam diễn viên nhiều lần sử dụng các sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang do Ngọc Trinh sáng lập cũng trở thành chi tiết được cộng đồng mạng nhắc đến. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán của cư dân mạng. Đến nay, cả Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đều chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm.