Xôn xao clip bảo vệ giật chăn của người nhà bệnh nhân bật khóc nức nở khi bị cho thôi việc: Sự thật phía sau khiến nhiều người "ngã ngửa"

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người mặc đồng phục bảo vệ trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai liên tục nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm, đắp chăn trong khuôn viên bệnh viện. Khi cho rằng đã nhắc nhiều lần nhưng không được chấp hành, người này bất ngờ có hành động giật chăn và ném sang chỗ khác. Người nhà bệnh nhân sau đó lên tiếng nói sẽ dậy và thu dọn.

Video chia sẻ bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai "giật chăn" của người nhà bệnh nhân khi nằm tại khuôn viên bệnh viện - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng hành động giật chăn là phản cảm, thiếu kiềm chế và vô cảm, đặc biệt khi sự việc xảy ra trong môi trường bệnh viện – nơi người nhà bệnh nhân vốn đang chịu nhiều áp lực, mệt mỏi vì người thân đau ốm. Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc là trong những ngày Hà Nội rét đậm, rét hại.

Không ít người bày tỏ quan điểm rằng, dù việc nhắc nhở tuân thủ quy định là cần thiết, lực lượng bảo vệ vẫn cần giữ thái độ mềm mỏng, tôn trọng và ứng xử có tình có lý, tránh gây tổn thương thêm cho người khác trong hoàn cảnh nhạy cảm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 8/1, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xác nhận sự việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện. Theo lãnh đạo bệnh viện, lực lượng bảo vệ tại đây là nhân viên hợp đồng của một công ty an ninh tư nhân có ký kết với bệnh viện.

"Ngay khi nắm được thông tin, bệnh viện đã làm việc với công ty an ninh và thống nhất biện pháp xử lý buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm. Đây là hành vi, lời nói không phù hợp, không thể chấp nhận trong môi trường bệnh viện", lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Clip AI giả mạo hình ảnh bảo vệ bật khóc nức nở nhằm câu view, câu like khiến dư luận bức xúc.

Tuy nhiên, sau khi thông tin nhân viên bảo vệ bị cho thôi việc được công bố, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip khác ghi lại hình ảnh người đàn ông được cho là nhân viên bảo vệ trong vụ việc ngồi trước hiên nhà, bật khóc nức nở. Hình ảnh này nhanh chóng khơi dậy sự thương cảm của nhiều người, nhất là trong bối cảnh cuối năm, Tết Nguyên đán đã cận kề.

Dù vậy, không ít cư dân mạng sớm nhận ra đoạn clip trên thực chất là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) dựng lên, không phản ánh sự việc có thật, mà chủ yếu nhằm mục đích câu view, câu like và kích động cảm xúc người xem.

Việc lợi dụng các vụ việc nhạy cảm trong xã hội để sản xuất nội dung giả mạo bằng AI không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, mà còn làm tổn thương những người trong cuộc, đồng thời bào mòn niềm tin của công chúng vào các giá trị nhân văn thật sự. Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, mỗi người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và lên tiếng phản đối những hành vi trục lợi từ sự thương cảm của cộng đồng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Người bị xử phạt là ông N.H.A (50 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Clip tạo bởi công nghệ AI được ông A đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Hà Nội

Ông A đã đăng tải video có tiêu đề "Truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi", trong đó có hình ảnh ông này đang ngồi trên một con trăn khổng lồ bơi giữa hồ Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan công an, ông A khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi giữa hồ Hoàn Kiếm với mục đích "câu like", "câu view".