Xóa cận không tạo vạt: Vì sao ngày càng được người trẻ quan tâm?

Phẫu thuật cận thị ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người trẻ muốn giảm phụ thuộc vào kính gọng hoặc kính áp tròng.

Bên cạnh hiệu quả điều chỉnh tật cận thị, nhiều người hiện nay còn quan tâm đến mức độ can thiệp lên giác mạc, thời gian hồi phục và chất lượng thị giác sau phẫu thuật.

Trong xu hướng đó, các phương pháp xóa cận không tạo vạt nhận được nhiều sự chú ý nhờ cơ chế thực hiện qua đường mổ nhỏ, không cần tạo và lật vạt giác mạc như một số kỹ thuật trước đây. ReLEx SMILE và SILK là hai công nghệ tiêu biểu thuộc nhóm phương pháp này, thường được bác sĩ cân nhắc cho những trường hợp phù hợp sau khi thăm khám chuyên sâu.

Xóa cận không tạo vạt là gì?

Trong các phương pháp phẫu thuật khúc xạ LASIK truyền thống, bác sĩ cần tạo một lớp vạt giác mạc (khoảng 20mm) rồi lật lên để laser điều chỉnh độ khúc xạ tương ứng. Trong khi đó, các phương pháp không tạo vạt hiện nay sử dụng laser để tạo một lớp mô nhỏ bên trong giác mạc và rút ra thông qua đường rạch rất nhỏ, thường chỉ khoảng 2-3mm.

Nhờ không cần tạo và lật vạt giác mạc, nhóm phương pháp này giúp hạn chế tác động lên bề mặt giác mạc, bảo tồn tốt hơn cấu trúc giải phẫu tự nhiên của mắt. Theo các chuyên gia nhãn khoa, đây là một trong những lý do khiến nhiều người trẻ có lối sống năng động hoặc thường xuyên chơi thể thao quan tâm đến các phương pháp xóa cận không tạo vạt.

Các phương pháp xóa cận không tạo vạt ngày nay được các bạn trẻ ưa chuộng và tin tưởng lựa chọn

ReLEx SMILE: Công nghệ không tạo vạt đã được ứng dụng rộng rãi

ReLEx SMILE sử dụng laser Femtosecond trên hệ thống VisuMax của Carl Zeiss (Đức) để tạo lõi mô bên trong giác mạc. Lõi mô sau đó được rút ra qua đường rạch nhỏ khoảng 2-3mm nhằm điều chỉnh độ khúc xạ.

ReLEx SMILE có thời gian chiếu laser khoảng 23 giây mỗi mắt, có thể điều trị cận thị lên đến 10 độ và loạn thị tới 3 độ khi giác mạc đáp ứng yêu cầu an toàn.

Nhờ cơ chế không tạo vạt, phương pháp này hỗ trợ bảo tồn cấu trúc bề mặt và hệ thống thần kinh giác mạc. So với phương pháp có tạo vạt, ReLEx SMILE giúp giảm lo ngại về tác động lên vạt giác mạc, hỗ trợ lành thương và hạn chế nguy cơ xô lệch vạt.

SILK: Phương pháp không tạo vạt bằng laser thế hệ mới

SILK là phương pháp phẫu thuật khúc xạ được phát triển bởi Johnson & Johnson (Mỹ), thực hiện trên hệ thống Elita. Tương tự ReLEx SMILE, SILK sử dụng laser Femtosecond thế hệ mới để tạo lõi mô trong giác mạc và lấy lõi mô qua đường rạch nhỏ 3mm. SILK có thể điều chỉnh cận thị lên đến 12 độ và loạn thị lên đến 6 độ, tùy thuộc vào độ dày giác mạc của từng mắt.

Điểm khác biệt của phương pháp SILK nằm ở thông số laser và thiết kế lõi mô. Hệ thống Elita có thời gian laser khoảng 16 giây mỗi mắt, mật độ điểm laser dày, năng lượng laser thấp và khoảng cách điểm tia nhỏ giúp hỗ trợ tạo bề mặt cắt mịn, tách lõi mô thuận lợi hơn và giảm tác động lên hệ thần kinh giác mạc.

SILK sử dụng laser thế hệ Elita mới với thông số cải tiến từ Johnson & Johnson (Mỹ)

SILK tạo ra lõi mô hai mặt lồi nhằm hạn chế nếp gấp mô giác mạc, giảm quang sai và hỗ trợ chất lượng thị giác sau phẫu thuật. Phương pháp này phù hợp với xu hướng cá nhân hóa, khi người bệnh không chỉ quan tâm đến việc điều chỉnh độ khúc xạ mà còn chú ý đến chất lượng thị lực trong học tập, làm việc, lái xe hoặc hoạt động ngoài trời.

Vì sao người trẻ ưu tiên xóa cận không tạo vạt?

Nếu trước đây, tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn phẫu thuật cận thị là khả năng nhìn rõ sau mổ, thì hiện nay nhiều người trẻ còn quan tâm đến trải nghiệm thị giác và sự thuận tiện trong sinh hoạt lâu dài.

Đối tượng này thường có cường độ sử dụng mắt cao, thường xuyên làm việc với màn hình điện tử, tham gia thể thao hoặc có lịch học tập, công việc bận rộn. Vì vậy, bên cạnh hiệu quả điều chỉnh tật khúc xạ, họ cũng chú ý đến thời gian hồi phục, cảm giác thoải mái sau phẫu thuật và mức độ ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày.

Theo các bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, đây là lý do nhóm phương pháp không tạo vạt như ReLEx SMILE và SILK ngày càng được nhiều người tìm hiểu. Tuy nhiên, lựa chọn phương pháp nào vẫn cần dựa trên kết quả thăm khám chuyên sâu, bởi mỗi công nghệ có chỉ định riêng tùy theo độ cận, độ loạn, độ dày giác mạc và nhu cầu thị giác của từng người bệnh.

Đường nhỏ mổ của ReLEx SMILE giúp giảm thiểu tổn thương lên hệ thần kinh giác mạc

Khám chuyên sâu trước mổ cận giữ vai trò quan trọng

Theo TS.BS Vũ Anh Tuấn - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, trước khi lựa chọn ReLEx SMILE, SILK hay bất kỳ phương pháp phẫu thuật khúc xạ nào, người bệnh cần được đánh giá độ cận, độ loạn, bản đồ giác mạc, độ dày giác mạc và sức khoẻ võng mạc. Đây là bước giúp bác sĩ xác định mắt có đủ điều kiện phẫu thuật hay không, đồng thời tư vấn phương pháp phù hợp với cấu trúc mắt và nhu cầu thị giác của từng người bệnh.

Nhằm tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận các phương pháp xoá cận không tạo vạt tiên tiến, Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản hiện triển khai chương trình ưu đãi xóa cận mùa hè với mức hỗ trợ chi phí cho các phương pháp phẫu thuật khúc xạ, đi kèm quyền lợi miễn phí khám chuyên sâu trước phẫu thuật và quà tặng hậu phẫu theo chương trình.

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