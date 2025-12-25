XIN NHẮC NHỞ: 3 loại trái cây tế bào ung thư "yêu thích", bác sĩ không dám động nhưng nhiều người ngày nào cũng ăn

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ tuyệt vời, nhưng không phải mọi quả trái trên sạp hàng đều an toàn như nhau. Có những quả trông tươi ngon, bắt mắt hay to lớn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hoặc chỉ có dấu hiệu “kém sắc” hay nấm mốc một chút, được bán với rẻ nhưng lại phải trả giá đắt về sức khỏe. Vì vậy, tốt nhất là đừng động đến 3 loại trái cây này để tránh nuốt phải “mầm mống ung thư" lúc nào không hay:

1. Trái cây bị nấm mốc dù nhỏ

Nhiều người có thói quen gọt bỏ phần mốc và ăn phần còn lại để tiết kiệm. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nấm mốc trên trái cây có thể sản sinh ra aflatoxin. Đây là chất gây ung thư nhóm 1 được IARC (Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế) xác nhận có khả năng gây ung thư gan mạnh mẽ.

Trái cây nấm mốc chưa chất gây ung thư (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu từ Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy các sợi nấm và độc tố aflatoxin có đặc tính khuếch tán rất nhanh trong dịch bào, có thể lan rộng ra toàn bộ quả ngay cả khi mắt thường không nhìn thấy. Việc tích tụ aflatoxin lâu dài sẽ phá hủy tế bào gan và gây ra những đột biến gen nguy hiểm.

Vì vậy, khi trái cây có dấu hiệu nấm mốc dù chỉ là một đốm nhỏ, hãy mạnh tay loại bỏ hoàn toàn để bảo vệ gia đình.

2. Trái cây có hình dạng dị dạng và kích thước bất thường

Những quả có kích thước quá lớn, hình dạng méo mó hoặc màu sắc lạ mắt rất có thể là dấu hiệu của việc lạm dụng chất kích thích tăng trưởng trong canh tác. Theo các báo cáo về an toàn thực phẩm từ EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu), việc can thiệp hóa chất quá mức không chỉ làm mất cân bằng dinh dưỡng mà còn dễ để lại dư lượng tạp chất độc hại.

Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Hazardous Materials chỉ ra rằng dư lượng hóa chất không kiểm soát có thể gây rối loạn hệ nội tiết và tổn thương trực tiếp lên ADN tế bào, làm tăng nguy cơ hình thành khối u ác tính.

Không nên ăn trái cây có kích thước bất thường, dị dạng (Ảnh minh họa)

Thay vì chọn những quả "ngoại hình lạ", việc ưu tiên trái cây có hình dáng tự nhiên theo đúng đặc tính chủng loại sẽ đảm bảo an toàn hơn cho gan và thận.

3. Trái cây bị ép chín bằng hóa chất

Để có trái cây bán trái mùa hoặc vận chuyển xa, một số loại quả thường được ép chín cưỡng bức bằng hóa chất công nghiệp như đất đèn (calcium carbide). Nghiên cứu công bố trên Journal of Food Science and Technology cảnh báo rằng đất đèn khi phản ứng thường lẫn tạp chất độc hại là arsenic và phốt pho.

Quá trình chín cưỡng bức này không chỉ làm giảm lượng sắt và các vitamin tự nhiên mà còn gây áp lực đào thải cực lớn cho thận. Việc tiêu thụ trái cây chứa tồn dư hóa chất làm chín không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương tế bào và tăng nguy cơ phát triển các tế bào ác tính theo thời gian.

Không nên ăn trái cây trái mùa, nhất là loại không đông lạnh (Ảnh minh họa)

Lựa chọn trái cây đúng mùa, chín tự nhiên chính là cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây biến đổi tế bào. Trái cây chín tự nhiên bao giờ cũng ngon, thơm và an toàn hơn, cho dù ngoại hình không hoàn hảo bằng.