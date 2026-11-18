Không chỉ là đau thắt ngực hay khó thở, đôi tai với mạng lưới mao mạch dày đặc cũng âm thầm phát đi "tín hiệu cầu cứu" khi trái tim gặp nguy hiểm.

Khi nhắc đến nhồi máu cơ tim hay suy tim, hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ tới những cơn đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh hoặc khó thở đột ngột. Tuy nhiên, giới y khoa cảnh báo trái tim có thể phát ra những tín hiệu cảnh báo thầm lặng ở những vị trí ít ai ngờ tới nhất, điển hình là đôi tai.

Tai sở hữu hệ thống mạch máu ngoại vi cực kỳ phong phú và các đầu dây thần kinh nhạy cảm. Chính vì vậy, bất kỳ sự xáo trộn nào trong lưu lượng máu, tình trạng xơ vữa động mạch hay suy giảm khả năng bơm máu của tim đều có thể bộc lộ qua 4 dấu hiệu bất thường dưới đây"

1. Ù tai bất thường

Nhiều người thường bỏ qua tiếng vo ve, tiếng chuông reo hay tiếng ù trầm đục trong tai vì cho rằng đó chỉ là hậu quả của việc thức khuya hoặc mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng ù tai xuất hiện đột ngột, kéo dài không rõ nguyên nhân, đây có thể là hệ quả của rối loạn vi tuần hoàn tại tai trong.

Đừng xem nhẹ nững cơn ù tai nặng bất thường hoặc kéo dài dai dẳng không rõ nguyên nhân (ARANH MINH HẠO)

Khi động mạch bị xơ cứng hoặc chức năng bơm máu của tim suy yếu, huyết áp thay đổi làm giảm lượng máu giàu oxy nuôi dưỡng ốc tai. Nếu cơn ù tai đi kèm cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực hoặc hụt hơi, bạn cần đi kiểm tra tim mạch ngay lập tức để loại trừ nguy cơ thiếu máu cơ tim cục bộ.

2. Suy giảm thính lực đột ngột

Nghe kém đi một cách nhanh chóng hoặc mất thính lực tạm thời ở một bên tai mà không hề mắc bệnh lý viêm nhiễm trước đó là một triệu chứng không điển hình nhưng cực kỳ nguy hiểm của cơn đau tim. Các mạch máu nuôi dưỡng tai trong vốn có kích thước siêu nhỏ và không có tuần hoàn bàng hệ thay thế.

Một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên Tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ (American Journal of Cardiology) đã chỉ ra mối liên hệ đáng kể giữa tình trạng suy giảm thính lực tần số thấp với nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và mạch máu não. Khi tim gặp sự cố khiến tuần hoàn ngoại vi đình trệ, vùng tai trong sẽ lập tức chịu tổn thương do thiếu máu nuôi dưỡng. Nếu hiện tượng suy giảm thính lực xuất hiện cùng lúc với cảm giác nặng ngực, choáng váng, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu kịp thời.

3. Đau nhói ở tai không rõ nguyên nhân

Đau tai cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm con nhồi máu cơ tim (Ảnh minh họa)

Những cơn đau tai thông thường thường đi kèm sưng tấy, chảy dịch hoặc sốt do viêm tai giữa, viêm ống tai ngoài. Ngược lại, cơn đau tai liên quan đến tim mạch lại xuất hiện rất đột ngột, cảm giác đau nhói hoặc âm ỉ sâu bên trong nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm trùng tại chỗ.

Theo cơ chế y khoa, hiện tượng này bắt nguồn từ phản xạ thần kinh chéo khi vùng cơ tim bị thiếu máu kích thích các dây thần kinh cảm giác chạy dọc lên vùng cổ, hàm và lan tới tai. Việc chủ quan tự ý mua thuốc nhỏ tai hay thuốc giảm đau tại nhà có thể làm lỡ mất "thời gian vàng" cứu sống trái tim.

4. Nếp gấp chéo trên dái tai

Trong y học lâm sàng, một hoặc nhiều đường rãnh hằn chéo qua phần dái tai được gọi là dấu hiệu Frank, đặt theo tên của bác sĩ Sanders T. Frank (Hoa Kỳ), người đầu tiên công bố mối liên hệ giữa đặc điểm này và bệnh lý mạch vành trên Tạp chí Y học New England (NEJM) vào năm 1973.

Nếp gấp tai Frank là một trong những dấu hiệu bệnh tim điển hình có thể thấy bằng mắt thường (Ảnh minh họa)

Tiếp nối phát hiện này, nghiên cứu theo dõi kéo dài hơn 35 năm của nhóm tác giả tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch) công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) cũng khẳng định những người sở hữu nếp gấp dái tai rõ rệt có nguy cơ đối mặt với bệnh tim thiếu máu cục bộ và nhồi máu cơ tim cao hơn đáng kể so với người bình thường. Dái tai là vùng tận cùng của hệ tuần hoàn, khi các vi mạch tại đây thiếu hụt máu nuôi dưỡng lâu ngày, mô đàn hồi sẽ bị đứt gãy và tạo thành nếp gấp rõ rệt.

Làm gì để bảo vệ trái tim khi phát hiện dấu hiệu bất thường?

Bên cạnh 4 biểu hiện ở tai kể trên, bạn cần đặc biệt lưu ý nếu cơ thể xuất hiện đồng thời các triệu chứng điển hình của bệnh tim mạch như đau thắt sau xương ức, khó thở ngay cả khi vận động nhẹ, buồn nôn, đau vùng thượng vị hoặc mệt mỏi kiệt sức không rõ lý do.

Khi nghi ngờ bản thân hoặc người thân đang rơi vào cơn nhồi máu cơ tim cấp tính, hãy thực hiện ngay các bước xử trí an toàn sau:

- Gọi cấp cứu y tế ngay lập tức: Liên hệ số 115 để được hỗ trợ chuyên môn nhanh nhất, đồng thời mở sẵn cửa nhà nếu người bệnh đang ở một mình.

- Ngừng mọi vận động và giữ bình tĩnh: Cho người bệnh ngồi tựa lưng hoặc nằm nghỉ ở tư thế thoải mái nhất nhằm giảm tối đa áp lực co bóp cho cơ tim.

- Tuyệt đối không cho ăn uống: Tránh đưa nước hay thức ăn cho người bệnh trong lúc chờ xe cấp cứu để phòng ngừa nguy cơ sặc, tắc nghẽn đường thở nếu chẳng may rơi vào trạng thái bất tỉnh.

- Tuân thủ hướng dẫn dùng thuốc khẩn cấp: Chỉ sử dụng thuốc giãn mạch dưới lưỡi hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu khi có chỉ định sẵn từ bác sĩ điều trị và không có chống chỉ định dị ứng.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor