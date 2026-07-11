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Xiaomi hé lộ mẫu SUV 'khủng long' mới, chạy 1.500 km mới cần tiếp nhiên liệu

Đức Nam
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Đây sẽ là mẫu SUV có kích thước lớn nhất của Xiaomi.

Xiaomi hé lộ mẫu SUV 'khủng long' mới, chạy 1.500 km mới cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 1.

Xiaomi đang đẩy mạnh chiến dịch truyền thông cho thương hiệu con Sky Nomad trước thềm ngày ra mắt chính thức của mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên. Ngay sau khi công bố tên tiếng của Sky Nomad (Xiaomi Pengcheng), gã khổng lồ công nghệ đã tung ra những hình ảnh nhá hàng đầu tiên về mẫu SUV N90 sắp ra mắt.

Những hình ảnh nhá hàng về N90 của Xiaomi hé lộ một chiếc SUV cỡ lớn với nhiều nét thiết kế đặc trưng của hãng. Đèn pha là sự phát triển theo kiểu hình khối của cụm đèn "giọt nước" trên YU7, và đèn hậu dạng vòng lặp giống với đèn trên Zeekr 9X.

Kiểu dáng mặt bên của N90 khác biệt so với kiểu dáng uốn lượn của SU7 và YU7. Trong đoạn teaser, Xiaomi gọi N90 là "xe dành cho người lái" và mô tả nó là một chiếc "SUV thông minh với không gian mở rộng".

Xiaomi hé lộ mẫu SUV 'khủng long' mới, chạy 1.500 km mới cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 2.

Xiaomi chưa công bố hình ảnh nội thất nhưng đã đăng tải sơ đồ khoang cabin, giống sơ đồ mặt bằng của một căn hộ. Hãng nhấn mạnh rằng N90 sẽ có bố cục rất linh hoạt với ghế trượt và xoay, kết hợp "hình dáng SUV với khoang cabin MPV".

Hãng cho biết N90 có thể trở thành: Một studio cho một người, một quán cà phê cho hai người, một phòng họp cho ba người, và một sân chơi cho cả gia đình.

Xiaomi đã nhấn mạnh sự tập trung của Sky Nomad N90 vào không gian trong cabin, và lều trên nóc xe xuấthiện trước đó càng khẳng định định hướng ngoài trời của mẫu xe này. Chiếc SUV có thể sẽ có nội thất gập phẳng và ổ cắm điện AC công suất cao.

Về thông số kỹ thuật, Sky Nomad N90 sẽ trở thành mẫu xe lớn nhất của Xiaomi cho đến nay, với chiều dài dự kiến là 5,3 m và chiều dài cơ sở 3,1 m. Nội thất linh hoạt của nó cũng gợi ý hai bố cục tiềm năng, một cấu hình 5 chỗ ngồi 2+3 và một cấu hình 7 chỗ ngồi 2+3+2.

Xiaomi hé lộ mẫu SUV 'khủng long' mới, chạy 1.500 km mới cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 3.

Về hệ thống truyền động, N90 sẽ có động cơ tăng áp 1.5 lít ở phía trước. Mẫu xe này dự kiến trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai động cơ. Bộ pin 70+ kWh từ Sunwoda và CALB sẽ cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện điện trong khoảng 400-500 km, với tổng phạm vi hoạt động vượt 1.500 km.

Những hình ảnh nhá hàng của Xiaomi cũng cho thấy cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe N90, gợi ý về các khả năng hỗ trợ lái xe tiên tiến. Hãng dự kiến sẽ công bố thêm thông tin trước khi Sky Nomad N90 chính thức ra mắt.

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