Được biết, 2 người chồng của nữ người mẫu từng là bạn thân từ thời đi học.

Tòa án Cấp cao Hong Kong hôm thứ Tư (13/10) đã nghe lời khai về việc Chris Đàm Phương Tuấn (Chris Tam Fung-chun) - chồng của cố người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi Tin-fung) - bị chất vấn về mối quan hệ trong quá khứ của anh với Alex Quảng Cảng Trí (Alex Kwong Kong-chi), chồng cũ của nạn nhân và đang bị cáo buộc đã sát hại cô.

Luật sư bào chữa gợi ý rằng Đàm từng muốn có mối quan hệ tình cảm/tình dục với Quảng, một cáo buộc mà Đàm kiên quyết phủ nhận và tuyên bố anh "hoàn toàn không đồng ý".

Màn tranh luận này diễn ra vào ngày thứ 17 của phiên tòa xét xử vụ án sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng.

Luật sư bào chữa Andrew Raffell nhấn mạnh rằng Đàm và Quảng lần đầu gặp nhau khi còn là học sinh tại Trường Quốc tế Concordia, nơi họ trở thành bạn thân. Đàm thừa nhận rằng điều đó là đúng vào thời điểm đó.

Từ trái quá: Quảng Cảng Trí (chồng cũ nạn nhân, bị cáo vụ án) - Đàm Phương Tuấn (chồng sau nạn nhân) - Thái Thiên Phượng (nạn nhân)

Luật sư Raffell gợi ý rằng Đàm và Quảng không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết thời trung học và Đàm thậm chí từng muốn có mối quan hệ tình cảm với Quảng. Đàm nhấn mạnh rằng anh hoàn toàn không đồng ý với điều này.

Sau khi học xong trung học, Đàm sang Australia để học lên cao, nhưng khi trở về Hong Kong (Trung Quốc), anh cho biết vẫn tiếp tục gặp Quảng và mô tả mối quan hệ của họ vẫn rất thân thiết.

Đàm kể lại rằng anh gặp Thái Thiên Phượng thông qua Quảng vào năm 2013, khi Thái Thiên Phượng và Quảng vẫn đang là vợ chồng. Anh nói rằng tình bạn của họ mờ nhạt dần sau khi Quảng biến mất và Đàm bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Thái Thiên Phượng. Cặp đôi kết hôn cuối năm 2016 nhưng chưa từng đăng ký kết hôn.

Anh nói thêm rằng anh và Quảng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2023, tức sau khi Quảng bị nghi ngờ có liên quan đến sự mất tích và cái chết của Thái Thiên Phượng.

Trước đó, khi công tố viên hỏi về những gì xảy ra sau khi Đàm hoàn thành chương trình học ở Úc và trở về Hong Kong, Đàm khai rằng mình về nước năm 2015. Một ngày nọ, anh nhận được tin "không biết Quảng Cảng Trí đã đi đâu". Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, anh bèn hỏi Thái Thiên Phượng thì được biết Quảng vẫn an toàn nhưng không rõ đang ở đâu.

Ông Đàm nói: "Kể từ ngày không tìm thấy anh ta nữa, tôi không còn gặp lại người này." Ông mô tả Quảng đã "hoàn toàn biến mất" cho đến khi họ gặp lại nhau vào năm 2022.

Về việc Quảng Cảng Trí mất tích, anh Đàm cho biết từng lên mạng tìm kiếm thông tin và phát hiện Quảng có liên quan đến một vụ án trộm cắp. Đàm tự nhận không đi sâu tìm hiểu kết cục của vụ án đó, dù có đoán rằng sự biến mất của Quảng có thể liên quan đến án trộm cắp nhưng thực tế không nắm rõ. Sau đó, anh được Thái Thiên Phượng cho biết Quảng đang ở Trung Quốc đại lục. Quảng Cảng Trí đã không ở Hong Kong từ khoảng năm 2015 đến tận 2022.

Ba bị cáo vụ án gồm: Quảng Cảng Kiệt (35 tuổi, anh trai chồng cũ, làm tài xế), Quảng Cầu (69 tuổi, bố chồng cũ, đã nghỉ hưu) và Quảng Cảng Trí (32 tuổi, chồng cũ, thất nghiệp). Cả ba bị cáo buộc đã sát hại Thái Thiên Phượng vào ngày 21/02/2023 tại Hong Kong, đồng thời ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp từ ngày 21 đến 23/02/2023.

Thẩm đoàn trước đó tiết lộ cả ba bị cáo đều bác bỏ tội danh giết người. Đối với tội ngăn cản chôn cất thi thể hợp pháp, Quảng Cảng Kiệt và Quảng Cảng Trí đã nhận tội, riêng Quảng Cầu phủ nhận tội danh.

Khi công tố viên chính hỏi Đàm liệu hiện tại có còn chăm sóc hai con riêng của Thái và Quảng hay không, chồng nạn nhân đáp: "Có, cho đến tận ngày hôm nay."

Nguồn: Thestandard