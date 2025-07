Xét nghiệm ADN thai nhi với chồng và người yêu cũ: Kết quả khiến cô gái bật khóc nức nở

Thuý An (*) 23 tuổi, sống tại Hà Nội, là một trong số ít trường hợp đặc biệt khiến các chuyên gia tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội nhớ mãi.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc trung tâm, trước khi lấy chồng, Thuý An từng có một chuyện tình sâu đậm với T - người bạn trai thời đại học. Họ từng mơ về một mái nhà, nhưng mọi thứ tan vỡ chỉ sau một hiểu lầm. Khi nghe tin T "bắt cá hai tay", Thúy An không chờ lời giải thích mà quyết định rời bỏ. Trong cơn tổn thương và giận dữ, cô nhanh chóng nhận lời cầu hôn từ L - một người đàn ông giàu có và kiên trì theo đuổi cô bấy lâu.

Nhưng cuộc sống hôn nhân không ngọt ngào như Thuý An tưởng. Cô và L dần trở nên xa cách, hôn nhân trở thành gánh nặng, nhất là khi hình bóng người yêu cũ vẫn len lỏi trong tâm trí cô.

T đã suy sụp khi biết Thúy An đi lấy chồng. Khi Thúy An biết tin T suy sụp, những kỷ niệm cũ ùa về khiến cô không thể ngồi yên. Thuý An tìm gặp T, hai người trút bỏ hiểu lầm, ôm nhau trong nước mắt và quyết định quay lại. Họ tin rằng tình yêu một lần đổ vỡ có thể hồi sinh, chỉ cần can đảm đi cùng nhau thêm lần nữa.

Nhưng trớ trêu thay, chỉ vài ngày sau cuộc hội ngộ ấy, Thuý An phát hiện mình mang thai. Tính toán thời gian, cô bàng hoàng nhận ra cả chồng và người yêu cũ đều có thể là cha đứa bé. Dù T khẳng định sẽ yêu thương mẹ con cô dù đứa trẻ là của ai, nhưng Thuý An vẫn quyết định tìm kiếm sự thật. Sự dằn vặt khiến cô không thể tiếp tục cuộc sống mà không biết rõ nguồn gốc sinh học của đứa con mình đang mang trong bụng.

Cô gái trẻ khóc nức nở khi nhận kết quả xét nghiệm ADN (Ảnh: AI kiến tạo).

Thuý An thuyết phục chồng cùng đi xét nghiệm. Mối quan hệ của họ đã rạn nứt, cả hai đang tính đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ là con của L, việc ly hôn sẽ trở nên phức tạp hơn, nhất là khi liên quan đến trách nhiệm gia đình hai bên.

Tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội, Thuý An lựa chọn xét nghiệm ADN thai nhi bằng phương pháp hiện đại nhất, cho kết quả nhanh trong vòng 4 giờ. Trong thời gian chờ đợi, cô không giấu được lo lắng, liên tục tâm sự với các nhân viên của trung tâm.

Khi chiếc phong bì đựng kết quả được mở ra, sự thật hiện rõ: thai nhi là con của người chồng hiện tại. Cô lặng người, đôi mắt mở to, sau đó òa khóc nức nở. Những người chứng kiến không khỏi xót xa, bà Nga cho biết.

Theo bà Nga, câu chuyện của Thúy An không chỉ là vấn đề xét nghiệm huyết thống thông thường mà còn là một bài học về cuộc sống, về gia đình và về những quyết định cá nhân có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai.

*Tên nhân vật đã thay đổi.