Xem thực tế Wuling Macaron 2026 vừa về đại lý: 2 màn hình, phanh điện tử, ngồi được 4 người lớn

Bảo Lâm |

Wuling Macaron đã có mặt tại đại lý, nhưng bản trưng bày chưa phải xe thương mại, hé lộ nhiều thay đổi đáng chờ ở bản bán ra chính thức.


Wuling Macaron đã có mặt tại các đại lý trong nước, qua đó hé lộ rõ hơn về cấu hình và trang bị trước thời điểm chính thức bàn giao. So với mẫu Mini EV từng bán tại Việt Nam, phiên bản mới cho thấy sự thay đổi rõ rệt theo hướng thực dụng và hiện đại hơn, thay vì chỉ dừng lại ở một mẫu xe điện giá rẻ tối giản.

Wuling Macaron đã có mặt tại đại lý. Ảnh: Bảo Lâm

Theo tư vấn bán hàng, Wuling Macaron dự kiến có 2 phiên bản với giá lần lượt khoảng 269 triệu và 329 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu, khách đặt xe còn được ưu đãi tiền mặt, kéo giá thực tế xuống gần mức 260 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía đại lý cũng cho biết chiếc xe đang trưng bày hiện tại chỉ là xe mẫu, chưa phải bản thương mại hoàn chỉnh. Một chi tiết đáng chú ý là xe vẫn sử dụng chuẩn sạc theo thị trường Trung Quốc. Khi phiên bản thương mại chính thức được bán ra tại Việt Nam, hệ thống sạc sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp với tiêu chuẩn trong nước. Ngoài ra, khách hàng dự kiến còn được tặng kèm bộ sạc cầm tay nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Cổng sạc xe sẽ được thay đổi ở bản thương mại. Ảnh: Bảo Lâm

Về thiết kế, Macaron vẫn giữ phong cách nhỏ gọn quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng mềm mại hơn, với nhiều đường bo tròn và bảng màu trẻ trung. Kích thước tổng thể nhỉnh hơn đời cũ, đi cùng trục cơ sở kéo dài giúp không gian bên trong cải thiện phần nào.

Đáng chú ý, xe chuyển sang cấu hình 5 cửa thay vì 3 cửa như trước, giúp việc tiếp cận hàng ghế sau thuận tiện hơn, đặc biệt trong điều kiện sử dụng đô thị. Cũng nhờ đó, không gian ghế sau thoải mái hơn cho cả 2 người lớn.

Thiết kế xe thay đổi hoàn toàn với Wuling Mini EV đời trước. Ảnh: Bảo Lâm

Khoang nội thất là khu vực có nhiều thay đổi đáng kể nhất, đồng thời cũng thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai phiên bản. Ở bản cao cấp, xe được trang bị màn hình trung tâm đi kèm cụm hiển thị hiện đại, mang lại cảm giác công nghệ hơn đáng kể. Bên cạnh đó là phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và chìa khóa thông minh, những trang bị hiếm khi xuất hiện trên một mẫu xe điện cỡ nhỏ giá phổ thông.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn có phần đơn giản hơn rõ rệt khi không được trang bị màn hình trung tâm, vẫn sử dụng phanh tay cơ truyền thống và chìa khóa cơ. Sự phân cấp này cho thấy hãng đang hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người cần một chiếc xe tối giản, chi phí thấp cho tới người muốn thêm tiện nghi và trải nghiệm hiện đại hơn.

Nội thất có sự chênh lệch tiện nghi nhất định giữa 2 phiên bản. Ảnh: Bảo Lâm

Về khả năng vận hành, theo thông tin từ đại lý, bản cao nhất có thể đạt tầm hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là con số cải thiện rõ rệt so với Mini EV trước đây, giúp xe phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần sạc quá thường xuyên. Bên cạnh đó, xe cũng hỗ trợ sạc nhanh, rút ngắn thời gian nạp năng lượng, yếu tố quan trọng với người dùng đô thị.

Trang bị an toàn trên Macaron cũng được bổ sung thêm so với thế hệ cũ, dù chưa thể so sánh với các mẫu xe ở phân khúc cao hơn. Tuy nhiên, với một mẫu xe điện phổ thông, những nâng cấp này vẫn đủ để tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn.

Xe được trang bị sẵn camera lùi. Ảnh: Bảo Lâm

Wuling Macaron dự kiến sẽ được lắp ráp trong nước và bàn giao từ khoảng giữa năm 2026. Việc nội địa hóa giúp kiểm soát giá bán tốt hơn, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ trong cùng tầm giá.

Nhìn tổng thể, Macaron không còn đơn thuần là một mẫu xe điện “che mưa che nắng” như trước, mà đã tiến gần hơn tới vai trò một phương tiện đô thị thực thụ. Với thiết kế 5 cửa, nội thất nâng cấp, phạm vi hoạt động dài hơn và mức giá quanh 300 triệu đồng, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc xe điện nhỏ gọn, chi phí thấp nhưng vẫn đủ tiện nghi để sử dụng hàng ngày.

Một số hình ảnh khác về Wuling Macaron tại đại lý:

