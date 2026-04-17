HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ tháng 5/2026, thi bằng lái xe có thay đổi mới, người dân chú ý

Văn Chế |

Quy định mới về thi bằng lái xe sẽ có hiệu lực từ tháng 5, bổ sung nội dung giúp học viên hiểu rõ hơn về rủi ro tai nạn và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Từ tháng 5/2026, quy định mới trong sát hạch lái xe sẽ chính thức được áp dụng, với điểm đáng chú ý là học viên bắt buộc phải xem các video về hậu quả tai nạn giao thông trước khi thi.

Từ tháng 5/2026, thi bằng lái xe có thay đổi mới, người dân chú ý - Ảnh 1.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các video dài khoảng 15 phút, tái hiện những vụ tai nạn liên quan đến ô tô, xe máy nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Việc bổ sung nội dung này không chỉ giúp học viên hiểu rõ rủi ro khi tham gia giao thông mà còn góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm của người lái xe.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ siết chặt chất lượng đào tạo, không chỉ tập trung vào kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn chú trọng yếu tố đạo đức và hành vi khi tham gia giao thông. Đây được xem là bước thay đổi nhằm giảm thiểu tai nạn và nâng cao an toàn trên đường.

Tags

Tin nóng trong ngày

báo mới

báo dân trí

CSGT

Giấy phép lái xe

thi bằng lái xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại