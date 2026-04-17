Phát hiện tàu Trung Quốc nặng 10.000 tấn bắt đầu chuyển, thực hiện nhiệm vụ lớn

Xinhua vừa đưa tin, con tàu container thông minh chạy hoàn toàn bằng điện hạng 10.000 tấn đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời cũng là lớn nhất thế giới cùng loại, đã chính thức đi vào khai thác thương mại vào chiều thứ Tư. Điều này nhằm thực hiện mục tiêu lớn, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển vận tải container ven biển theo hướng xanh và điện hóa của nước này.

Con tàu mang tên “Ning Yuan Dian Kun” đã rời cảng Ninh Ba – Chu Sơn để tới cảng Gia Hưng, đều thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tuyến vận tải nhộn nhịp này trước đây chủ yếu do các tàu sử dụng nhiên liệu hóa thạch đảm nhiệm, nhưng hiện đang chuyển dịch rõ rệt sang xu hướng điện hóa.

Con tàu được Viện Thiết kế và Nghiên cứu Tàu buôn Thượng Hải tự chủ phát triển và thiết kế, trang bị hệ thống động lực hoàn toàn bằng điện, với ưu điểm không phát thải carbon, vận hành thông minh và hiệu suất cao.

Tàu dài 127,8 mét, rộng 21,6 mét, mớn nước thiết kế 6,2 mét. Tàu có thể chở 742 TEU (đơn vị container tiêu chuẩn 20 feet).

Tàu được trang bị 10 bộ pin dạng container với tổng dung lượng khoảng 20.000 kWh, vận hành bằng hai động cơ đẩy đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất 875 kW mỗi chiếc. Mỗi năm, tàu giúp giảm 1.462 tấn khí CO₂, đồng thời đạt mục tiêu không phát thải, không tiếng ồn và không ô nhiễm trong suốt quá trình vận hành.

Về công nghệ thông minh, tàu được tích hợp hệ thống động cơ và định vị thông minh, cho phép tự động tránh va chạm, theo dõi chính xác cao, và điều khiển tích hợp giữa tàu – bờ – nền tảng đám mây. Tàu sử dụng hệ thống sạc hai chế độ, kết hợp cấp điện cao áp từ bờ và thay pin nhanh dạng container, giúp bổ sung năng lượng linh hoạt và hiệu quả.

Thiết kế boong mở giúp nâng cao hiệu quả xếp dỡ hàng hóa, trong khi phần mũi tàu tối ưu khí động học giúp giảm sức cản gió từ 15–20%.

Chữ “Kun” trong tên tàu xuất phát từ tác phẩm kinh điển cổ Trung Quốc “Trang Tử”, chỉ một loài cá khổng lồ trong truyền thuyết. Con tàu “chị em” mang tên “Ning Yuan Dian Peng” – với “Peng” là loài khổng lồ trong cùng tác phẩm – dự kiến sẽ chạy thử trên biển vào tháng 5 và bàn giao vào tháng 6. Khi cả hai tàu cùng đi vào vận hành, chúng sẽ thực hiện nhiệm vụ hình thành một mô hình vận tải xanh quy mô lớn trên các tuyến cố định.

“Dự án này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với quá trình chuyển đổi xanh của ngành vận tải biển cũng như mục tiêu ‘carbon kép’ của Trung Quốc,” ông Chen Xiaofeng, Chủ tịch Công ty Vận tải biển Ninh Ba, đơn vị vận hành hai con tàu, cho biết.