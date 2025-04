Xem phim Sex and the City 26 năm mới biết bê bối chấn động của nam chính, giờ nghĩ lại loạt cảnh nóng mà rợn người

Dù đã hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ ngày lên sóng, phim Sex and the City vẫn là biểu tượng văn hóa đại chúng không thể thay thế. Bộ phim đã góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận về phụ nữ, tình yêu và tình dục, đặc biệt là trong bối cảnh một thành phố sôi động như New York. Tuy nhiên, cái tên từng được xem là linh hồn nam tính của loạt phim - Chris Noth với vai Mr. Big - nay lại trở thành nỗi thất vọng sâu sắc với người hâm mộ, sau loạt bê bối nghiêm trọng bị phanh phui. Nhìn lại những cảnh nóng từng là biểu tượng trong phim, khán giả không khỏi rùng mình vì sự thật cay đắng đằng sau ánh đèn sân khấu.

Vai diễn để đời trong phim Sex and the City: Biểu tượng nam tính từng khiến cả thế giới phát cuồng

Không thể phủ nhận, vai diễn Mr. Big chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Chris Noth. Xuất hiện lần đầu vào năm 1998, nhân vật này nhanh chóng trở thành biểu tượng của người đàn ông thành đạt, phong độ, cuốn hút nhưng cũng đầy bí ẩn – đúng với cái tên “Big” của mình. Anh là hiện thân của mẫu người khiến phụ nữ không thể ngừng yêu dù biết rõ sẽ đau khổ: ga lăng, lạnh lùng, thông minh, và đặc biệt luôn giữ khoảng cách khiến người ta vừa tò mò vừa khao khát.

Chris Noth đã thể hiện Mr. Big bằng tất cả những gì tinh tế nhất của một người đàn ông trung niên từng trải. Không cần lời thoại phô trương, chỉ cần ánh mắt hay một nụ cười nửa miệng, nhân vật của ông cũng đủ sức khiến khán giả nữ phải rung động. Trong suốt 6 mùa phim, Mr. Big luôn là cái tên khiến Carrie Bradshaw – và người xem – không thể dứt ra nổi. Dù từng bị phê phán là đại diện cho kiểu đàn ông toxic, không sẵn sàng cam kết, nhưng Mr. Big vẫn khiến người ta mủi lòng bởi sự chân thật và tổn thương được che giấu dưới lớp vỏ ngoài hoàn hảo.

Những cảnh quay giữa Carrie và Big luôn được đầu tư chỉn chu, đặc biệt là các phân đoạn tình cảm thân mật. Phim Sex and the City không né tránh cảnh nóng – ngược lại, phim xem đó là một phần thiết yếu để thể hiện sự tự do, khao khát và phức tạp trong các mối quan hệ. Chris Noth và Sarah Jessica Parker có chemistry tuyệt vời, khiến các phân cảnh nhạy cảm trở nên đầy cảm xúc, nghệ thuật và chân thực. Đã có thời điểm, hình ảnh Mr. Big ôm Carrie giữa phố đêm New York trở thành kinh điển cho thể loại phim tình cảm hiện đại.

Bê bối tình dục chấn động và vết nhơ không thể xóa trong sự nghiệp

Cuối năm 2021, khi khán giả vừa đón nhận phần reboot của phim Sex and the City có thên And Just Like That..., Chris Noth cũng trở thành cái tên hot trở lại, kéo theo đó ông bất ngờ bị hai phụ nữ cáo buộc đã tấn công tình dục họ. Những lời tố cáo với chi tiết rùng rợn này nhanh chóng lan truyền trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận và ngành công nghiệp giải trí.

Không lâu sau đó, thêm nhiều nạn nhân lên tiếng, cung cấp bằng chứng và lời khai khiến các cáo buộc ngày càng trở nên đáng tin cậy. Dù Chris Noth một mực phủ nhận và cho rằng các mối quan hệ đó đều là “tự nguyện”, nhưng làn sóng tẩy chay từ công chúng là điều không thể đảo ngược.

Hệ quả đến gần như ngay lập tức. Ông bị cắt vai trong loạt phim The Equalizer, mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo và bị các đồng nghiệp quay lưng. Quan trọng hơn, hình tượng "quý ông đích thực" mà ông xây dựng suốt hàng chục năm kể từ phim Sex and the City tan vỡ chỉ trong chớp mắt. Đỉnh điểm là khi vợ ông – nữ diễn viên kiêm doanh nhân Tara Wilson – đã nộp đơn ly hôn sau 10 năm gắn bó. Đời tư rối ren, danh tiếng tiêu tan, Chris Noth rơi vào tình trạng bị đóng băng hoàn toàn trong giới nghệ thuật.

Đáng nói, sau khi sự thật bị phơi bày, những cảnh nóng từng được tán dương là đỉnh cao nghệ thuật trong Sex and the City lại trở thành nỗi ám ảnh. Không ít khán giả chia sẻ rằng họ cảm thấy rợn người khi nhìn lại những phân cảnh Mr. Big ôm ấp Carrie – bởi họ không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng người đàn ông trên màn ảnh ấy từng là thủ phạm ngoài đời thực. Cảm xúc lãng mạn ngày xưa giờ đã chuyển hóa thành cảm giác khó chịu, phản cảm và thậm chí là tổn thương.